Bouygues Telecom dévoile une nouvelle box Internet Wi-Fi 6 dite "éco-conçue"

Sur un plan plus commercial, la nouvelle box Wi-Fi 6 de Bouygues Telecom au design vertical est disponible dès ce 7 novembre pour les clients qui souscrivent à l'offre Bbox must fibre (et version Smart TV), contre 24,99 euros/mois pendant un an, puis 41,99 euros/mois avec engagement d'un an, avec des débuts jusqu'à 1 Gbit/s en descendant et 700 Mbit/s en montant. Elle est accessible au tarif de 41,99 euros/mois avec l'offre Bbox must Smart TV avec engagement deux ans.