Débits de l'Internet fixe : c'est bien Free le plus rapide, selon le dernier baromètre nPerf

La filiale d'Iliad se montre plus performante que ses trois concurrents, aussi bien toutes technologies confondues que pour la fibre FTTH. Dans le premier cas, Free offre d'assez loin les meilleurs débits descendants (274,17 Mbps en moyenne), des débits montants similaires à ceux de Bouygues Telecom (183,29) et la latence la plus faible (20,16). Selon la méthodologie utilisée par nPerf, l'opérateur cumule un total de 163 152 points. Bouygues Telecom occupe la deuxième place, avec un score 161 479, et est suivi par Orange et ses 158 868 points. SFR ferme la marche en cumulant 151 102 points.

Les écarts se resserrent lorsque nous laissons de côté l'ADSL et le VDSL pour nous concentrer sur la fibre FTTH. Free reste leader grâce à ses performances en débits de téléchargement qui atteignent presque 600 Mbps de moyenne, alors que les trois autres opérateurs oscillent entre 450 et 480 Mbps. Le trublion des télécoms se distingue aussi sur la vitesse de téléversement et dépasse les 400 Mbps en moyenne, contre 370 Mbps pour Orange par exemple.