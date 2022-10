Dans quelle ville Internet est-il le plus rapide ? Quel opérateur choisir ? nPerf met à jour son baromètre

nPerf est notamment connu pour vous permettre de tester vous-même la qualité de votre connexion internet. Mais ce n'est pas tout. La firme propose également différents baromètres afin de trouver l'opérateur mobile le plus performant. Et pour définir cela, nPerf propose un protocole très précis avec, sur la période comprise entre octobre 2021 et septembre 2022, près de 430 000 tests effectués à partir de multiples smartphones et tablettes connectés en 4G et 5G. Sur la ligne d'arrivée, c'est Orange qui est, comme l'année dernière, en tête du baromètre nPerf, avec la première place en matière de points récoltés dans 10 des 15 agglomérations testées. SFR est deuxième, avec 4 agglomérations dans sa besace, devant Bouygues qui compte la seule agglomération de Grenoble, tandis que Free n'en a remporté aucune.

Plus en détail, Orange glane au total 103 345 nPoints, devant Bouygues et ses 99 106 nPoints qui dominent d'une courte tête SFR, troisième avec 98 163 nPoints. Free ferme la marche des opérateurs testés avec 87 459 nPoints. Ce nouveau classement est finalement assez bouleversé, car l'année dernière, Free était dauphin d'Orange, devant Bouygues et SFR.