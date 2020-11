Comment le devolo Magic 2 WiFi next peut améliorer la réception Wi-Fi à votre domicile ?

L'Access Point Steering est associé à d'autres technologies telles le Band Steering, qui s'assure de l'utilisation optimale des bandes de fréquence en attribuant à chaque appareil connecté au réseau le canal et la fréquence qui lui siéent le mieux. On retrouve aussi la nouvelle fonction Airtime Fairness, en charge de l'équilibre de la distribution de la bande passante, avec la possibilité de donner la priorité aux appareils les plus rapides et gourmands.

Un autre élément à prendre en compte est la présence de la technologie multi-utilisateur MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), capable de gérer plusieurs antennes aussi bien à l'échelle de l'émetteur du signal qu'à celle du récepteur. Ce système permet d'améliorer la qualité de la réception et les débits, notamment dans un environnement avec de nombreux appareils connectés. Le MIMO aide le réseau WiFi à alimenter en bande passante les différents terminaux qui l'exploitent en même temps, tout en parvenant à conserver une connexion rapide pour tous, dans la limite de ce que le fournisseur d'accès à internet est capable de procurer bien sûr.



Autant d'arguments qui permettent au devolo Magic 2 WiFi next d'offrir un réseau flexible, étendu et intelligent prodiguant une connexion WiFi puissante et sans interruption à l'intégralité des appareils du domicile où qu'ils soient.