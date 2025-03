Un routeur mesh ou maillé en bon français, est un routeur qui prend la forme d'une borne principale et à laquelle il est, ensuite, possible d'ajouter des bornes supplémentaires pour couvrir davantage de surface ou des zones plus difficiles d'accès pour nos petites ondes.

L'Eero 7 Pro se présente comme une version plus musclée du Eero 7 lequel se contente des spécifications minimales de la norme. Par exemple, alors que l'Eero 7 n'est que dual-band (2,4 GHz et 5 GHz), l'Eero 7 Pro est tri-band (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). De fait, on parle d'une bande passante de 1,8 Gpbs pour le petit modèle quand le gros grimpe à 3,9 Gbps.