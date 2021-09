Amazon lance le eero Pro 6, un routeur Wi-Fi 6 maillé tri-bande avec un hub Zigbee intégré

Tout d'abord, le eero Pro 6 est un routeur tri-bande qui émet donc sur trois bandes de fréquence : une en 2,4 GHz et les deux autres en 5 GHz. Ce qui permet d'éviter la congestion des bandes et d'améliorer les performances de la connexion, qui peut atteindre des débits jusqu'à un 1 Gbps. Ce sont 75 appareils qui peuvent se connecter au routeur, et chaque équipement peut couvrir jusqu'à 190 m².

On peut également apprécier le fait que le matériel réseau dispose d'un hub connecté Zigbee intégré. Vous n'avez donc plus besoin d'acheter un pont compatible avec le protocole pour utiliser des objets connectés Zigbee à votre domicile. Et, bien sûr, les interactions avec Alexa font partie intégrante de l'expérience.

Le eero Pro 6 est vendu au prix de 249 euros. Un bundle comprenant trois appareils revient à 639 euros. Une offre de lancement permet de les acquérir respectivement pour 199 et 511 euros.