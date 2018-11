Amazon choisit New York et la Virginie pour son nouveau siège, et ça va lui coûter cher

Des milliards de dollars de retombées fiscales

37 hectares de bureau en Arlington

Après une longue réflexion, la direction d' annoncé , mardi, avoir choisi(en Virginie, à environ 350 kilomètres de la Big Apple) comme emplacements de ses deux nouveaux sièges sociaux.Ces deux emplacements massifs vont permettre la, pour des embauches qui débuteront dès 2019. Amazon compte(4,4 milliards d'euros).Les deux nouveaux sièges rejoignent celui de Seattle, situé, lui, sur la côte ouest américaine. À New York, Amazon se positionnera plus précisément à Long Island, juste en face de l'East River, qui présente de nombreuses commodités, sur un immense terrain de 37 hectares qui devrait rapporter. Si les habitants ne voient pas tous d'un bon œil l'installation du siège new-yorkais, qui pourrait faire exploser les prix immobiliers, le maire de la grande pomme, Bill de Blasio, promet deSitué dans le comté d'Arlington, l'autre siège ne sera installé qu'à quelques kilomètres du centre-ville de Washington DC. Là aussi, Amazon a vu grand avec 37 hectares de bureau (et une capacité totale de 74 hectares). Le géant du commerce en ligne s'attend à des retombées fiscales estimées à 3,2 milliards de dollars pour le comté.Enfin, Amazon a choisi Nashville, la capitale de l'État du Tennessee et terre de la country music, pour installer un nouveau centre d'excellence des opérations de la firme, qui permettra l'embauche de 5 000 personnes et un investissement de plus de 230 millions d'euros.