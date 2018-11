US : Amazon propose la livraison gratuite sur des milliers de produits pour Noël

Frais de port offerts pour Noël

Source : Amazon

Avec l'arrivée du mois de novembre, les feuilles qui tombent et la température qui chute, ce sont également les catalogues de jeux et jouets qui vont envahir vos boîtes aux lettres. Pour les plus organisés, les achats de Noël commencent dès maintenant. Amazon l'a bien compris.Ainsi, des centaines de millions de produits distribués sur le site du géant du e-commerce peuvent être livrés sans surcoût. Alors que les clients du site américain doivent en temps normal atteindre un panier de 25$ pour bénéficier d'une livraison offerte, plus besoin d'atteindre ce seuil désormais. Tout le monde devient « Prime », en quelque sorte.Offrir les frais de port pour les clients américains est un « cadeau » dont la durée est limitée dans le temps.. Une réponse directe de la part d'Amazon au concurrent Target, qui offre désormais la livraison en deux jours sans minimum d'achat à ses clients.Il s'agit surtout d'une. Deux journées dédiées à la consommation de masse, pendant lesquelles les clients n'auront pas à se soucier avec les frais de port.Pour les clients qui bénéficient de l'abonnement Prime, plus de 3 millions de produits seront disponibles à la livraison le jour même pendant cet hiver.. Peut-être que la bonne nouvelle peut arriver dans les jours qui viennent : à suivre !