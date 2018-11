Amazon lance PayMens, un crédit à la consommation pour faciliter les gros achats

Flickr

Une solution possible pour des achats jusqu'à 3 000 euros

Après avoir instauré le paiement en 4 fois par carte bancaire l'année dernière pour des commandes d'un montant compris entre 100 et 1 000 euros,a officiellement lancé, ce 6 novembre, le règlement jusqu'à 24 fois de certains achats Le service, nommé, est lancé à quelques semaines des fêtes de fin d'année pour permettre aux clients, précise le site de commerce en ligne. Attention tout de même, puisque PayMens n'est pas valable pour tous les produits ni pour tous les montants.Conçue avec, partenaire d'Amazon, la solution PayMens est proposée pour régler jusqu'à 24 fois les achats éligibles. Les paniers dans lesquels on retrouve des articles high-tech, des chèques-cadeaux, des produits en précommande ou en rupture de stock ne peuvent pas profiter du service. Nous avons contacté Amazon pour savoir si les articles high-tech allaient rejoindre le programme Paymens dans un futur plus ou moins proche, mais aucune réponse ne nous a été apportée.En outre, l'offre est disponible. Les clients peuvent privilégier cette option durant le processus de commande sur Amazon. Ils seront ensuite redirigés vers le formulaire de demande sur le site de l'organisme Cofidis. Le géant américain précise que les clientsPrécisions que jusqu'à 1 000 euros, la solution PayMens est un crédit renouvelable. Au-delà, il s'agit d'un crédit amortissable. N'oubliez pas qu'un crédit vous engage et qu'il doit être remboursé. Soyez attentifs !