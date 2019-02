Amazon va vendre plus de produits Apple au détriment des petits revendeurs

Lutter contre les revendeurs malhonnêtes



Des enjeux environnementaux jetés à la poubelle

Lutter contre l'obsolescence programmée en remettant à neuf des appareils électroniques encore en état de fonctionnement

Réduire la pollution due aux déchets électroniques

Permettre aux consommateurs de profiter de produits remis à neuf à un prix nettement inférieur

Au 4 janvier 2019,ouvrira sa propre boutique officielle sur les étals numériques d'pour y vendre iPhone, iPad, MacBook et autres produits estampillés Beats. Un accord «», qui signe par la même l'arrêt de mort de certains revendeurs indépendants.Sous couvert de mieux protéger les consommateurs contre des revendeurs tiers mal intentionnés, l'accord lié entre les deux entreprises les plus cotées en bourse va forcer bon nombre de reconditionneurs indépendants à mettre la clé sous la porte. Comme le raconte Techspot , ce nouveau contrat d'exclusivité ne permet qu'à Apple et aux membres du programme « Amazon Renewal », qui garantit l'authenticité des vendeurs de produits reconditionnés sur la plate-forme, de vendre des produits Apple. Mais pour rejoindre ce programme et pouvoir vendre des appareils à la pomme croquée, les. Une somme que la plupart des revendeurs indépendants ne dégagent même pas en plusieurs années d'exercice.Apple, bien connu pour proposer sur ses différents appareils des systèmes d'exploitation fermés, semble bien décidé à décliner les barrières à ses circuits de distribution. Une attaque non seulement à l'encontre des petits revendeurs, mais qui vient également dédire la plupart des engagements environnementaux portés par l'entreprise de Tim Cook.Les revendeurs indépendants de produits reconditionnés rachètent le plus souvent le stock d'ordinateurs d'universités ou d'entreprises, qui renouvellent leur parc tous les 3 à 5 ans en moyenne. Une manœuvre gagnant-gagnant, au sens où les institutions récupèrent un pécule permettant de financer en partie les nouveaux appareils, mais également un soulagement écologique non négligeable. En effet, lorsqu'ils ne sont pas reconditionnés, la plupart des appareils finissent dans d'immenses décharges où s'amassent chaque année près de 44 millions de tonnes de déchets électroniques Le reconditionnement a donc un triple objectif :L'accord passé entre Apple et Amazon, les deux entreprises les plus profitables au monde, signe donc au feutre indélébileApple, pourtant prompt à défendre l'éco-conception de ses produits (et notamment du dernier MacBook Air, produit à partir d'aluminium recyclé), est d'ailleurs. En avril 2017, Motherboard révélait qu'Apple forçait les centres de recyclage à détruire les iPhone et MacBook qui passaient entre leurs mains.