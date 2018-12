Après Apple, Amazon dépasse les 1 000 milliards de dollars en bourse

Le cours de l'action à plus de 2 000 dollars

Fondé en 1994 par Jeff Bezos, Amazon a très rapidement su s'imposer comme le n°1 mondial du commerce en ligne. Ayant pour projet initial de se concentrer sur la vente de livres, l'entreprise américaine s'est ensuite diversifiée au point de pouvoir prétendre aujourd'hui, être capable de proposer à peu près tout et n'importe quoi.Employant pas moins de 541 000 personnes à travers le monde d'après Business Insider , le géant du net possède en outre une version différente de son site pour plus de 15 pays, la version française ayant été lancée le 31 août 2000, il y a maintenant plus de 18 ans.Aujourd'hui estimée à plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, le cours de l'action de l'entreprise a dépassé la barre des 2 057 dollars hier, en cours de séance à Wall Street. Le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé, en 2017, à 1,8 milliard de dollars.