Le Big 5 de la tech US perd 172 milliards de valeur boursière en quelques heures

Une chute boursière vertigineuse pour les FAANG

Une chute globale des cours ce mercredi

Le marché est capricieux comme ont dû s'en rendre compte les nombreux actionnaires des grands noms de la tech US. Les cinq compagnies les plus en vue de l'Oncle Sam ont ainsi subi un revers boursier détonnant ce mercredi, perdant à elles cinq pas moins dede capitalisation. Un chiffre monumental qui équivaut à la valeur totale du groupe Toyota sur le marché.ont ainsi été frappé par ce revers boursier. C'est Amazon qui a perdu le plus de valeur, son action chutant de 6%, soit 56 milliards de dollars américains. Apple l'a suivi de près, avec une perte de 4,6% de son action, soit 51 milliards de dollars. Les personnes qui ont suivi les conseils de la banque Merrill Lynch en achetant les actions APPL doivent voir rouge à l'heure qu'il est...Mais c'est Netflix, le célèbre service de SVoD, qui a accusé le plus gros pourcentage de perte avec pas moins de 8% de valeur. Une perte qui lui aura coûté 13 milliards en quelques heures. Facebook, déjà mis à mal depuis des mois par diverses affaires , a continué sa descente en bourse avec la perte 15.7 milliards de valorisation.Quant à Google, c'est une chute de 4.6% correspondant à une baisse de 36.7 milliards de dollars qui a été enregistrée.Lesne sont pas les seuls à avoir été impactés. La cause de leur perte de capitaux serait due à des liquidations massives au sein des divers marchés boursiers. S&P 500, Dow Jones et Nasdaq ont respectivement enregistré des baisses 3,3%, 3,2% et 4,1%.Depuis le 3 octobre, les entreprises ducumulent pas moins de 303,7 milliards de dollars de valeur boursière. Mais nul doute que ces géants sauront vite se remettre d'une telle chute.