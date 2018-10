La Bank of America recommande d'acheter des actions Apple

franz12 / Shutterstock.com

Action Apple : recommandation d'achat pour Bank of America

Une clientèle Apple toujours fidèle ?

Alors que le cours de l'action Apple semble s'être installé durablement au-dessus des 200$ depuis le début du mois d'août, la question se pose pour les investisseurs : faut-il encore acheter des actions de la marque à la pomme ? Une action du géant ne valait que 1,5 dollars en 1998 ; elle en vaut 226$ aujourd'hui.Selon Merrill Lynch, les actions Apple pourraient encore prendre de la valeur en 2019. Cette prédiction repose sur une étude menée auprès de plus de 90 000 consommateurs. On y apprend que depuis plusieurs mois, de plus en plus d'individus envisagent de changer d'iPhone, et une attente assez forte semble émerger pour les futurs. Selon Wamsi Mohan, analyste au sein de Merrill Lynch, l'objectif de cours pour Apple a ainsi été évalué à 256$.A travers l'étude menée par Merrill Lynch, on apprend que 70% des propriétaires actuels d'iPhone annoncent qu'ils resteront fidèles à la marque pour leur prochain achat. «» explique ainsi Wamsi Mohan.33% des personnes interrogées prévoient de changer de téléphone pour un iPhone dans le futur, contre 15% seulement pour un modèle Samsung. Des chiffres qui annoncent sur le papier un futur succès commercial pour la nouvelle génération d'iPhone, si une nouvelle clientèle et la clientèle actuelle sont au rendez-vous.Les dividendes distribués par Apple devraient cette année être en hausse. La performance de l'action dépasse pour le moment largement la performance du S&P 500, l'indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines dont Apple fait partie.