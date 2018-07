Affaire Facebook / Cambridge Analytica : et maintenant ?

Aux origines de l'affaire, un ancien salarié de CA

« Les données déterminent tout ce que nous faisons »

Un profil psychologique nommé OCEAN

l'ouverture à l'expérience,

la conscience,

l'extraversion,

l'agréabilité,

le névrosisme.

Le samedi 17 mars, The Guardian et The New York Times révèlent conjointement le scandale :. Aucun utilisateur n'a été informé de la pratique. À la date de publication des enquêtes, le nombre de profils Facebook collectés par compagnie anglaise est de 50 millions.Pour rappel, c'est Christopher Wylie qui se place comme le lanceur d'alerte qui a aidé les médias américain et anglais dans leur enquête. Âgé de 28 ans, le canadien a travaillé pour l'entreprise Cambridge Analytica de juin 2013 à fin 2014 en tant que spécialiste de l'exploitation de données. Il a également mis en place l'équipe destinée à développer l'outil chargé d'influencer les comportements des électeurs et rencontré le Docteur Aleksandr Kogan.Deux jours après les révélations duet du Channel 4 met en ligne une vidéo dans laquelle apparaîtqui a été suspendu le 20 mars. Filmé en caméra cachée, Nix explique comment la société influence les campagnes électorales et déstabilise les candidats tout en abusant des pots de vin et des prostituées ukrainiennes. Lorsque la vidéo a été mise en ligne, il évoquait desPortant le slogan de, pour, l'entreprise britannique Cambridge Analytica, fondée en 2013, n'était que très peu connue du grand public avant les révélations de l'affaire. Les activités principales de la société consistent principalement à amasser des données à grande échelle avant de les analyser et d'en tirer parti.La société propose plusieurs services tels que, un outil permettant de mesurer l'efficacité de la publicité sur le web, et, un catalogue recensant plusieurs profils de consommateurs ou d'électeurs. Cambridge Analytica propose également le service de sondage d'opinionet un système de visualisation des centres d'intérêts des consommateurs, baptiséPour analyser cette masse de quantité de données,. Conçue dans les années 1980 et 1990, l'approche recense plusieurs traits de personnalité communs pouvant être regroupés selon cinq sous-catégories - sous l'acronyme OCEAN :Le modèle des Big Five a plusieurs applications et peut, par exemple, servir à définir pourquoi une personne a fait un certain choix de carrière au détriment d'un autre. Bien que ce modèle psychologique possède quelques limites, cela n'empêche pas l'entreprise londonienne d'établir de rigoureux profils qui lui permettent de se définir comme une spécialiste de l'analyse de données.