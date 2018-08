Apple vaut 1000 milliards de dollars : une simple étape pour Tim Cook

Un chiffre qui n'est que « le résultat de l'innovation d'Apple », pour Cook

Le 2 août 2018, Apple a marqué l'histoire et stimulé la semaine des économistes en devenant la toute première société privée à dépasser la barre hautement symbolique des 1 000 milliards de dollars (ou 1 billion, il va falloir s'y faire...) de capitalisation boursière. Autrement dit, c'est le poids que pèse aujourd'hui la firme fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne il y a à peine un plus de 40 ans. Pour l'anecdote, cette valeur représente la moitié des richesses produites tous les ans en France.Mais la nouvelle n'emballe pas davantage Tim Cook, le PDG d'Apple, pour qui le cap franchi ne constitue qu'une « étape importante », une suite logique de ce que Steve Jobs a pu entreprendre.Dans une note relayée par nos confrères de Reuters, Tim Cook a tenu à adresser un petit mot aux quelque 120 000 employés de la firme à la pomme.Le patron d'Apple a d'abord qualifié cette valorisation à plus de 1 000 milliards de dollars (et un cours au Nasdaq clôturé à 207,39 $ par action jeudi) comme une « étape importante » qui ne peut que donner « beaucoup de fierté » à l'entreprise.Puis le dirigeant de 57 ans a tenu à tempérer ses propos, comme pour ne pas se laisser emporter par la symbolique du chiffre : « Les résultats financiers sont simplement le résultat de l'innovation d'Apple, en mettant en avant nos produits et nos clients, et en restant toujours fidèles à nos valeurs », a-t-il écrit dans ce mémo.Enfin, Cook a tenu à rendre un hommage appuyé à celui sans qui Apple n'aurait pas connu une telle réussite : le regretté Steve Jobs : « Steve a fondé Apple sur la conviction que le pouvoir de la créativité humaine peut résoudre les plus grands défis. » Celui qui fêtera à la fin du mois son septième anniversaire à la tête du groupe fait ainsi le pont entre un passé fondateur et un futur prometteur.