Apple met un terme à son programme d’affiliation pour l'AppStore

BigTunaOnline / Shutterstock.com

Une décision injuste pour certains

. C'est par cette déclaration alarmante que le site spécialisé dans les jeux iOS TouchArcade prend acte de la décision d'Apple Le site, qui redirige systématiquement ses tests de jeux vidéo vers l', comptait sur les maigres commissions que cela lui permettait de toucher via le programme d'affiliation. Désormais enterré par Apple, il faudra, à TouchArcade et à quantité d'autres, se trouver une nouvelle source de rémunération.La pilule est d'autant plus difficile à digérer que les commissions accordées aux partenaires s'élevaient déjà à des montants assez bas. On parle de 7% du montant des ventes iTunes et App Store, et de 2,5% du montant des achatsPour justifier sa décision, Apple met en avant les récentes refontes de ses magasins d'applications, désormais plus éditorialisés. Une nouvelle façon de mettre en avant ses produits qui semble satisfaire suffisamment Apple pour qu'il décide de se défaire de ses nombreux curateurs.Le fait est que l'App Store représente une énorme machine à cash pour Apple. Selon un récent rapport de App Annie , la société a généré plus de 130 milliards de dépenses entre 2010 et 2017. Un chiffre sur lequel Apple prélève une commission de 30%.Mais comme le pointe iGen , la commission reversée aux partenaires du programme affilié était issue des 30% que ponctionne Apple. Mettre un terme au programme signifie donc, pour la marque, maximiser ses revenus.La fin du programme d'affiliation sera effective à compter du 1e octobre 2018. Seuls l'App Store iOS et Mac sont concernés ; le programme restera en place pour iTunes.