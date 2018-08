Apple : un chiffre d’affaires en hausse historique au 3e trimestre

« Une croissance à deux chiffres pour le quatrième mois consécutif »

Mercredi sur Clubic, nous vous évoquions les résultats des ventes de mobiles du second trimestre 2018 . Et les chiffres étaient sans appel : Apple a bien perdu sa place de deuxième constructeur mondial, au profit de Huawei. Mais dans la foulée, la firme de Cupertino a publié ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice fiscal 2018 (d'avril et juin, la société annonçant toujours ses chiffres en décalé). Et le pouce passe du rouge au vert, puisqu'elle a vu son chiffre d'affaires progresser de 17 % sur un an, et son bénéfice par action diluée (BPA) exploser de 40 %, à 2,34 dollars, portée par les ventes de l'iPhone X, son modèle haut de gamme.Apple peut souffler, ou du moins reprendre sa respiration. Avec 53,3 milliards de dollars de revenus (45,9 milliards d'euros), le chiffre d'affaires trimestriel de la Pomme la plus célèbre du monde est tout bonnement remarquable, et bondit de 17 % par rapport au troisième trimestre 2017, avec un profit net de 11,5 milliards de dollars. Comme l'affirme son CEO, Tim Cook, « Apple a enregistré le meilleur troisième trimestre de son histoire ainsi qu'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre consécutif. » Avec une nuance à apporter tout de même, puisque par rapport au trimestre précédent, Apple note un ralentissement de son activité de 13 %. Cela reste anecdotique pour les équipes de Tim Cook.Mais alors, où la société californienne a-t-elle le plus progressé sur une année ? Eh bien chez elle... Sur le continent américain, Apple a enregistré une hausse de ses ventes de 20 %, à 24,5 milliards de dollars. La « Grande Chine » (Taïwan, Chine, Hong Kong, Singapour, Macao...) est la seconde région où l'entreprise progresse le plus (+19 %), devant l'Europe (+14 %).Et les prévisions pour le quatrième trimestre sont d'ores et déjà très optimistes, puisqu'un chiffre d'affaires entre 60 et 62 milliards de dollars est évoqué...