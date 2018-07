Apple Unleash VS Galaxy Ingenius : les dernières campagnes publicitaires des 2 mastodontes

Apple Unleash

Modifié le 26/07/2018 à 11h19

Apple a sorti 2 spots ces derniers jours : début juillet, un 1er spot humoristique, intitulé Memory , met en scène un citoyen lambda dans l'incapacité de retrouver son mot de passe, stressé par un public moqueur.Hier, Apple a sorti un spot intituléqui met en scène un propriétaire d'iPhone X en train de jouer à Vainglory en marchant dans la rue. Le jeu s'installe progressivement dans le monde réel et l'utilisateur de l'iPhone X, investi des pouvoirs de la puce A11 Bionic, continue à jouer et à défier les monstres du jeu. Le spot se déroule à un rythme effréné et met en valeur la puissance de la puce A11 Bionic.Les 4 spots publicitaires Samsung miment des scènes dans un Apple Store où le vendeur se retrouve dans l'incapacité d'expliquer aux clients pourquoi acheter un iPhone X au lieu d'un Galaxy S9. Quiconque a déjà franchi les portes d'un Apple Store s'amusera du détournement de l'atmosphère si particulière de ces magasins. Samsung taquine l'Iphone X coup sur coup en remettant en question sa rapidité, son appareil photo, l'absence de prise jack et et la rapidité de recharge.