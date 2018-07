iPhone : la dernière mise à jour réduirait l'autonomie des mobiles

iOS 11.4 : plus qu'une demi-journée de batterie

Modifié le 16/07/2018 à 14h48

Les scandales concernant les smartphones de la marque à la pomme se font de plus en plus nombreux ces derniers mois. Après qu' Apple ait avoué volontairement réduire la vitesse de ses anciens modèles afin d'en préserver la batterie, voilà que la dernière mise à jour actuellement en déploiement réduirait drastiquement l'autonomie des téléphones la recevant.Plusieurs centaines d'utilisateurs se sont en effet déjà plaints du problème, notamment via le forum 9to5Mac. Tous constatent une énorme perte d'autonomie de leur téléphone ne tenant désormais plus qu'une demi-journée dans le cadre d'une utilisation classique, suite au téléchargement de laSi certains ironisent concernant le problème et conseillent de passer à la version bêta d'iOS 12 afin de parer au problème, d'autres se montrent beaucoup moins amusés par cet état de fait.Reste à espérer qu'Apple réagisse rapidement et envoie un correctif afin de corriger ce problème dans les plus brefs délais.