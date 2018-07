Galaxy Tab S4 : le design de la nouvelle tablette de Samsung fuite avant son annonce

Des spécifications (presque) haut de gamme

Modifié le 12/07/2018 à 09h45

Les rumeurs enflent depuis quelques semaines autour du successeur de la Galaxy Tab S3 de 2017 . Le récent passage d'une certification auprès de la CEE - l'organisme de certification russe - ainsi qu'une certification Bluetooth laisse d'ailleurs entendre que la présentation officielle ne devrait pas tarder.Faudra-t-il attendre le 9 août, date de présentation du Galaxy Note 9 ou plutôt patienter jusqu'à l'IFA en septembre ? Difficile à dire pour l'instant. Toujours est-il que les spécifications de la tablette sont déjà plus ou moins connues. La dernière fuite en date vient même de révéler son design réel.C'est au travers de plusieurs rendus presse que le célèbre - et très sérieux -a annoncé au monde entier quel aspect aurait l'ardoise de Samsung. A priori, la société sud-coréenne va changer sa recette pour cette nouvelle mouture. Le bouton Home disparait complètement, permettant d'obtenir des bords d'écran plus fins. La Galaxy Tab S4 ne sera toutefois pas, mais adoptera un ratio 16:10 plus propice à l'affichage en vertical.L'absence de lecteur d'empreintes laisse planer le doute quant aux méthodes de verrouillage de l'ardoise. Y aura-t-il un système de reconnaissance faciale ? Ou carrément un lecteur d'empreintes sous l'écran ?Les rumeurs se font aussi plutôt précises sur les spécifications de la Galaxy Tab S4. L'écran Super AMOLED passerait à une taille de 10.5" - contre 9.7" les années précédentes - avec une belle définition de 2560 x 1600 px.Les entrailles de la machine seraient constituées d'un SoC Snapdragon 835 - datant de 2017 donc - avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Deux APN de 8 MP et 12 MP assureront la partie photo, que l'on espère meilleure qu'auparavant. Le son sera certifié AKG et devrait donc être de qualité (du moins pour une tablette). Quant à l'OS, c'est Android 8.0 qui animera le tout, avec des mises à jour rapides vers Android P. Le tout sera bien entendu saupoudré de la surcouche maison de Samsung, nommée Experience et inaugurée en 2017 sur le Galaxy S8.Les prix restent actuellement un mystère, mais sachant que la Galaxy Tab S3 coutait plus de 700€ à sa sortie, on imagine mal la firme coréenne lancer une tablette abordable en 2018. Surtout que les prix des derniers smartphones de la marque dépassent allégrement le plancher des 1 000€. Quoi qu'il en soit, il faudra patienter encore quelques semaines, voire quelques mois avant d'en savoir plus lors de la présentation officielle de la Galaxy Tab S4. D'ici là, nous vous laissons partager vos avis sur notre compte Twitter @Clubic