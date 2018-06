Samsung : le Galaxy Note 9 dévoilé le 9 août ?

Le Pen S, star du Note 9 ?

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 27 juin 2018

Il faut bien l'avouer, Samsung maîtrise l'art duet de la communication comme peu dans ce monde. Comme souvent l'été, le géant sud-coréen y va de sa « petite » annonce. La prochaine en date ? Ce jeudi 9 août, avec la présentation prétendue et très attendue du. Et comme à événement spécial lieu spécial, la marque a choisi Brooklyn et le Barclays Center, l'une des plus grandes salles new-yorkaises. La présentation sera également retransmise en ligne.Si Samsung confirme vouloir le célébrer le lancement du prochain appareil le 9 août, sans en dévoiler l'identité, on peut deviner qu'il s'agit bel et bien du Galaxy Note 9. Le 8 avait été présenté à peu près à la même période en 2017, le 23 août.Et sur unvidéo publié sur les réseaux sociaux de la marque, on devine clairement le fameux stylet Pen S, indissociable des phablettes sud-coréennes. D'ailleurs, on peut imaginer un rôle renforcé du stylet, au regard de sa mise en scène dans le Selon nos confrères américains d'Engadget , le Note 9 aurait aussi tout récemment validé son examen de passage devant la Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission ou FCC).Concernant les détails techniques, on en sait pour l'instant peu sur les composants de la phablette. Mais outre son écran large, ledevrait héberger une puce Qualcomm Snapdragon 845, réservée pour le haut de gamme. L'été sera chaud chez Samsung.