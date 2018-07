Samsung planche sur un chargeur sans fil deux-en-un

Mahony / Shutterstock.com

This is the Samsung Wireless Charger Duo (EP-N6100) for the Galaxy Note 9. Charges the Galaxy Watch alongside the phone. pic.twitter.com/VnP10xAhvb — Roland Quandt (@rquandt) 21 juillet 2018

Aspect pratique indéniable, mais quid du prix ?

L'information a fui avant même la très attendue conférence de presse estivale qui doit avoir lieu au Barclays Center ce 9 août 2018 à New-York. C'est Roland Quandt de WinFuture qui nous en informe. Le spécialiste a révélé le package de ce à quoi devrait ressembler le futur chargeur deux-en-un -sans fil s'il vous plaît- de Samsung. Lenous offrira la possibilité de recharger deux appareils en même temps. Sur ce marché, Samsung est en concurrence avec son éternel rival, Apple. Qui remportera la course ?On en apprend plus sur leen zoomant un peu sur la boîte. L'accessoire deux-en-un sans fil pourra aussi bien charger deux smartphones Samsung en même temps qu'un mobile ou une Galaxy Watch ; ou encore deux appareils équipés de la technologie sans fil à inductionVoilà qui offre des possibilités intéressantes aux utilisateurs qui pourront jouir de gains pratique, de temps et d'espace grâce à ce nouveau chargeur.Prenons un peu de hauteur à présent, puisqu'en face, Apple bosse toujours sur son, annoncé en septembre dernier. Celui-ci devrait prendre en charge trois appareils en même temps : iPhone, AirPods et Apple Watch par exemple. Il se murmure que c'est bien Samsung qui pourrait dégainer le premier.On ignore pour l'heure le prix de l'utilitaire du fabricant Sud-Coréen. Cependant, provenant de Samsung directement, il faut s'attendre à ce qu'il soit élevé. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler prochainement.