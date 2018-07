Des mobiles Samsung envoient des photos à vos contacts sans autorisation

Lire aussi :

Samsung « examine » le dysfonctionnement

Modifié le 03/07/2018 à 11h39

Si envoyer des messages ou des photos fait partie des fonctionnalités basiques d'un smartphone, il n'empêche que le service doit fonctionner correctement s'il veut éviter des déconvenues aux utilisateurs. Dans un article daté du 2 juillet, Gizmodo indique avoir repéré les plaintes de plusieurs propriétaires de smartphones signés Samsung. Lors de leurs discussions sur Reddit , ces derniers expliquent que le problème pourrait venir de l'application par défaut Samsung Messages. D'ailleurs, les récents modèles Galaxy Note 8 et Galaxy S9 seraient eux aussi touchés par le bug. Un utilisateur indique que toute sa galerie de photos a été envoyée à l'un de ses contacts durant la nuit, au hasard et sans qu'il n'ait choisi de le faire. Si les images desont principalement été envoyées à leur partenaire, la situation pourrait être beaucoup plus cocasse. Après tout, qui a envie que l'un de sessoit envoyés à un contact professionnel ou familial ?Outre l'envoi des photos, le second problème tient dans le fait que le bug de Samsung ne laisse aucune trace des messages envoyés au hasard. De fait, les utilisateurs ne peuvent pas savoir si des photos, et lesquelles, ont été envoyées sans qu'ils n'en soient informés.La société sud-coréenne a indiqué à nos confrères qu'elle était au courant du bug et que ses équipes se penchaient sur la question. Il serait possible que le dysfonctionnement soit en lien avec la mise à jour du protocole RCS, récemment déployé auprès des opérateurs, dont l'allemand T-Mobile. Pour sa part, ce dernier a indiqué n'avoir rien à voir avec ce désagrément.Pour l'instant, les utilisateurs peuvent bloquer l'accès de Samsung Messages à leurs images, bien que la solution ne soit que temporaire. Il est également possible de se passer de l'application par défaut en se tournant vers Textra, par exemple.