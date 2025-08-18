Xiaomi déploie une nouvelle version de HyperOS pour son Xiaomi 15 Ultra. Cette dernière apporte des corrections ciblées pour l’appareil photo, la stabilité système et la sécurité.
Xiaomi a déployé une nouvelle mise à jour du système HyperOS pour le Xiaomi 15 Ultra en Chine. Cette version, identifiée sous le numéro 2.0.215.0.VOACNXM, apporte des corrections et des optimisations ciblées, notamment pour l’appareil photo et la stabilité générale du système. Le fichier pèse 918 Mo et apporte une série d’améliorations pour à répondre aux retours des utilisateurs.
Correctifs sur l'appareil photo
L’une des principales corrections concerne un bug affectant l’affichage des filtres dans le viseur de l’appareil photo. Ce problème, signalé par plusieurs utilisateurs, empêchait l’affichage correct des filtres dans certaines conditions de prise de vue. La mise à jour résout ce dysfonctionnement, offrant ainsi un usage plus fluide des outils de personnalisation.
Le mode nuit bénéficie également d’optimisations, avec une promesse de meilleurs résultats en basse lumière. Par ailleurs, l’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde a été corrigé pour limiter les saccades et les variations de qualité que pouvaient subir les vidéos.
Améliorations globales des performances
La gestion des applications en mode paysage a été améliorée, facilitant les transitions entre les applications fonctionnant à l'horizontale. Cette optimisation vise à réduire les interruptions lors de l’utilisation de contenus multimédias, de sessions de jeu et d'autres tâches où le smartphone s'utilise à la verticale. La mise à jour inclut aussi les correctifs de sécurité d’août 2025, renforçant la protection contre les vulnérabilités.
Enfin, Xiaomi a corrigé des problèmes de synchronisation avec sa balance connectée Mi Body Composition Scale.
Certains problèmes persistent sur d'autres smartphones
Malgré ces correctifs, certains bugs subsistent sur d'autres smartphones fonctionnant sous HyperOS. Des utilisateurs signalent toujours des plantages de la galerie photo sur le Xiaomi 14 Pro ou des dysfonctionnements dans le centre de notifications. Sont également signalées, des anomalies liées aux fenêtres flottantes de l’application QQ (appli utilisée en Chine).
Des retards dans le rendu des fonds d’écran et des animations d’empreinte digitale ont aussi été signalés. Xiaomi indique que ces problèmes font l’objet de tests en version bêta et devraient être résolus dans les prochaines mises à jour.