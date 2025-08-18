Malgré ces correctifs, certains bugs subsistent sur d'autres smartphones fonctionnant sous HyperOS. Des utilisateurs signalent toujours des plantages de la galerie photo sur le Xiaomi 14 Pro ou des dysfonctionnements dans le centre de notifications. Sont également signalées, des anomalies liées aux fenêtres flottantes de l’application QQ (appli utilisée en Chine).

Des retards dans le rendu des fonds d’écran et des animations d’empreinte digitale ont aussi été signalés. Xiaomi indique que ces problèmes font l’objet de tests en version bêta et devraient être résolus dans les prochaines mises à jour.