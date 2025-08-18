Ce forfait est sans engagement : vous restez libre de résilier ou de changer d’offre quand vous le souhaitez, sans frais. Le tarif est garanti dans le temps — 8,99 €/mois reste valable même après 12 mois.

La portabilité du numéro est simple, RED prend tout en charge. L’application RED & Moi vous donne un contrôle total : ajustez votre forfait, suivez votre consommation, gérez votre ligne en quelques clics. Pour ceux qui voyagent, les 26 Go inclus en Europe et DOM permettent de rester connecté sans stress, sans avoir à acheter de carte SIM locale.