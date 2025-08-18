Démarrez l’année scolaire ou professionnelle avec un forfait généreux, économique et sans contraintes, idéal pour alléger la facture mobile dès la rentrée.
Une offre malin pour les besoins croissants de la rentrée
RED by SFR propose actuellement une formule très bien équilibrée : 100 Go de data en 5G pour seulement 8,99 €/mois, sans engagement. Vous bénéficiez en plus des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que d’une enveloppe de 26 Go utilisables en Europe et dans les DOM
RED by SFR. À la rentrée, c’est le bon moment pour se libérer des forfaits classiques trop chers ou trop limités : ce plan offre flexibilité et puissance à prix réduit.
Les 3 atouts majeurs de ce forfait :
- 100 Go de data en 5G, pour surfer, streamer et télétravailler en toute fluidité
- Appels/SMS/MMS illimités, pour rester connecté sans contrainte
- 26 Go de data à l’étranger (UE/DOM), pour garder une connexion stable lors des déplacements
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Pourquoi 100 Go est parfait pour la rentrée ?
À la rentrée, vos usages mobiles explosent : visio-conférences, streaming pour se détendre, apps éducatives, musique en déplacement, partage de connexion… 100 Go couvre largement ces besoins sans surcoût ni stress. La 5G incluse garantit des vitesses élevées, idéales pour des téléchargements rapides et une navigation fluide, un vrai plus pour les temps d’attente ou les zones urbaines denses. Vous pouvez utiliser votre smartphone comme hotspot pour votre ordinateur ou votre tablette, sans craindre d’épuiser votre quota. Bref, un confort total à portée de main dès la rentrée.
Flexibilité, transparence et liberté totale
Ce forfait est sans engagement : vous restez libre de résilier ou de changer d’offre quand vous le souhaitez, sans frais. Le tarif est garanti dans le temps — 8,99 €/mois reste valable même après 12 mois.
La portabilité du numéro est simple, RED prend tout en charge. L’application RED & Moi vous donne un contrôle total : ajustez votre forfait, suivez votre consommation, gérez votre ligne en quelques clics. Pour ceux qui voyagent, les 26 Go inclus en Europe et DOM permettent de rester connecté sans stress, sans avoir à acheter de carte SIM locale.
✅ Notre avis sur le forfait RED by SFR 100 Go : Le forfait rentrée malin et sans engagement
À seulement 8,99 €/mois, ce forfait combine une enveloppe data généreuse, la puissance de la 5G, des appels et messages illimités, et une vraie liberté contractuelle. Idéal pour les étudiants, les professionnels en mobilité ou ceux qui veulent maîtriser leur budget mobile à la rentrée. Si vous cherchez une offre solide, sans prise de tête et à petit prix, cette offre est à ne surtout pas manquer.