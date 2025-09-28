La guerre des forfaits 5G s’intensifie, et RED by SFR frappe fort avec une offre de 300 Go à seulement 13,99 €/mois, sans engagement. Face à lui, Sosh propose son forfait de 200 Go à 14,99 €/mois, également sans durée obligatoire. Lequel choisir pour cette rentrée ?
Voici un comparatif objectif entre les forfaits riches en data de Sosh et de RED pour vous aider à choisir le meilleur en fonction de vos besoins.
Pourquoi choisir le forfait RED 300 Go ?
- Prix mensuel : 13,99 €/mois
- Volume de données : 300 Go en France métropolitaine
- Utilisation à l’étranger (UE/DOM) : 33 Go inclus
- Sans engagement
Pourquoi choisir le forfait Sosh 200 Go ?
- Prix mensuel : 14,99 €/mois
- Volume de données : 200 Go en France métropolitaine
- Utilisation à l’étranger (UE/DOM) : 30 Go inclus
- Sans engagement
Que propose RED 300 Go ? Avantages et limites
Ce que vous gagnez en choisissant cette offre RED 300 Go :
- Une enveloppe très généreuse de 300 Go, idéale pour le streaming, le partage de connexion, ou les téléchargements fréquents.
- Appels, SMS et MMS illimités en France
- 33 Go utilisables depuis l’Union Européenne/DOM — un plus pour les voyages
- Sans engagement, ce qui vous permet de changer de forfait à tout moment.
- Utilisation de la 5G/4G+ selon la couverture de SFR.
Ce à quoi faire attention :
- Au-delà de 300 Go, un système de recharge data possible (50 Go à 10 €) est proposé, mais il est limité à une recharge par mois.
- Le service client est essentiellement en ligne (chat, application, forum) : pas de point de vente physique.
- La qualité effective du réseau 5G dépend beaucoup de votre zone géographique.
Le forfait Sosh 200 Go : à retenir
Les points clés de cette offre Sosh 200 Go sont :
- 14,99 €/mois pour 200 Go de données sur le réseau Orange, réputé pour sa couverture et sa stabilité.
- 30 Go utilisables en Europe/DOM inclus
- Sans engagement, avec possibilité d’activer la 5G selon zone.
- Avantage d’appartenir à l’écosystème Orange, notamment pour le réseau utilisé et la compatibilité.
Comparaison détaillée : quel forfait pour quel profil ?
Pour les gros consommateurs de data
Si vous passez beaucoup de temps en streaming 4K, faites du gaming mobile ou partagez votre connexion (tethering), les 300 Go de RED vous offrent une marge de confort que les 200 Go de Sosh pourraient saturer en fin de mois.
Pour l’usage équilibré & la fiabilité réseau
Sosh mise sur la fiabilité du réseau Orange, souvent mieux couvert dans certaines zones que celui de SFR selon les villes ou quartiers. Si votre habitation ou lieu de travail est bien desservi par Orange, cela peut faire pencher la balance en sa faveur.
Pour les voyages & l’itinérance
Les deux forfaits proposent une enveloppe data utilisable en Europe/DOM, avec RED à 33 Go et Sosh à 30 Go. Le léger avantage va à RED pour le roaming, notamment si vous comptez utiliser votre mobile hors de France métropolitaine.
Comment bien choisir en 4 points ?
- Évaluez votre consommation de data moyenne : si vous utilisez souvent le streaming ou le partage de connexion, optez pour RED.
- Testez les débits dans vos zones d’usage (ville, domicile, travail) pour voir quel réseau passe le mieux.
- Prenez en compte le roaming si vous voyagez souvent en Europe ou DOM.
- Préférez la flexibilité : les deux forfaits sont sans engagement, ce qui vous donne la liberté de changer dès que vous le souhaitez.
Le forfait RED 300 Go à 13,99 €/mois offre plus de data à un prix inférieur que le Sosh 200 Go à 14,99 €, tout en conservant la liberté du sans engagement. Avantage au gros consommateur de données… mais selon votre zone, la qualité du réseau Orange ou SFR peut jouer un rôle décisif.