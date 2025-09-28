Pour les gros consommateurs de data

Si vous passez beaucoup de temps en streaming 4K, faites du gaming mobile ou partagez votre connexion (tethering), les 300 Go de RED vous offrent une marge de confort que les 200 Go de Sosh pourraient saturer en fin de mois.

Pour l’usage équilibré & la fiabilité réseau

Sosh mise sur la fiabilité du réseau Orange, souvent mieux couvert dans certaines zones que celui de SFR selon les villes ou quartiers. Si votre habitation ou lieu de travail est bien desservi par Orange, cela peut faire pencher la balance en sa faveur.

Pour les voyages & l’itinérance

Les deux forfaits proposent une enveloppe data utilisable en Europe/DOM, avec RED à 33 Go et Sosh à 30 Go. Le léger avantage va à RED pour le roaming, notamment si vous comptez utiliser votre mobile hors de France métropolitaine.