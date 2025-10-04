La guerre des forfaits mobiles reprend ! Pour cette rentrée, Sosh et RED by SFR dégainent deux offres 5G très généreuses en data. RED propose 300 Go à seulement 13,99 €/mois sans engagement, tandis que Sosh réplique avec 200 Go pour 14,99 €/mois. Deux propositions attractives, mais laquelle est la plus avantageuse selon vos besoins ?

RED by SFR 300 Go vs Sosh 200 Go : qui propose le meilleur forfait 5G en octobre 2025 ? © Clubic
RED by SFR 300 Go vs Sosh 200 Go : qui propose le meilleur forfait 5G en octobre 2025 ? © Clubic

Deux offres 5G XXL pour la rentrée

À l’heure où le streaming, le gaming mobile et le télétravail consomment toujours plus de data, les opérateurs misent sur des enveloppes internet massives pour séduire.
RED by SFR met en avant un forfait 300 Go 5G à 13,99 €/mois, tandis que Sosh propose 200 Go 5G à 14,99 €/mois.
Les deux offres sont sans engagement, permettant de changer d’opérateur en toute liberté.

Je découvre le forfait RED 300 Go à 13,99 €
Je découvre le forfait Sosh 200 Go à 14,99 €

Trois bonnes raisons de comparer RED et Sosh :

  • Prix serrés : deux forfaits sous les 15 € par mois.
  • Data massive : 200 à 300 Go pour ne plus se limiter.
  • Flexibilité : aucune durée minimale, vous changez quand vous voulez.

Description des offres

RED by SFR 300 Go - 13,99 €/mois

  • 300 Go en France métropolitaine (5G incluse)
  • 33 Go utilisables en UE/DOM
  • Appels, SMS, MMS illimités en France
  • Forfait sans engagement

Ce forfait s’adresse clairement aux très gros consommateurs de data : streaming 4K, partage de connexion ou téléchargements lourds.

Profiter de RED by SFR avec 300 Go

Sosh 200 Go - 14,99 €/mois

  • 200 Go en France métropolitaine (5G selon couverture Orange)
  • 30 Go utilisables en UE/DOM
  • Appels, SMS, MMS illimités
  • Sans engagement

Atout majeur de Sosh : la fiabilité du réseau Orange, souvent plébiscité pour sa couverture et sa stabilité.

Profiter de SOSH 200 Go

Zoom comparatif : avantages et limites

🔎 Zoom sur RED

Forfait 5G RED by SFR 300Go

Forfait 5G RED by SFR 300Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

300Go

Réseau 5G, 4G

13,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

300Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G, 4G

Data (Go)

300Go

Data (Go) à l'étranger

33Go

Liste de destinations

Union Européenne, les USA, le Canada et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

34

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

✅ Plus de data (300 Go)
✅ Prix inférieur (13,99 €/mois)
✅ 33 Go en roaming UE/DOM
✅ Sans engagement

⚠️ Limites de RED :

  • Qualité du réseau 5G dépendante de la couverture SFR
  • Service client surtout en ligne (pas de boutiques physiques)
  • Recharge data limitée au-delà des 300 Go

🔎 Zoom sur Sosh

Forfait 5G Sosh 200Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

200Go

Réseau 5G

14,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Orange

Data (Go)

200Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Sosh

Réseau

Orange

4G/5G

5G

Data (Go)

200Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Options

eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

✅ Réseau Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilité
✅ 200 Go déjà suffisants pour la majorité des usages
✅ 30 Go en roaming UE/DOM
✅ Sans engagement

⚠️ Limites de Sosh :

  • Prix légèrement plus élevé (14,99 €/mois)
  • Data inférieure à l’offre RED
  • 5G non disponible partout selon zone

Notre avis sur ces forfaits mobiles

Le forfait RED 300 Go à 13,99 €/mois prend l’avantage pour les gros consommateurs de données, grâce à son enveloppe internet plus large et son prix plus bas.
Le forfait Sosh 200 Go à 14,99 €/mois garde pour lui la fiabilité du réseau Orange, un critère important dans les zones moins bien couvertes par SFR.

Résultat : RED séduit les gros utilisateurs de data, tandis que Sosh rassure avec la qualité de son réseau. Tout dépend donc de vos priorités !

Découvrir le forfait RED 300 Go à 13,99 €/mois
Découvrir le forfait Sosh 200 Go à 14,99 €/mois
À découvrir
Meilleur forfait mobile, comparateur gratuit (octobre 2025)
01 octobre 2025 à 09h12
Comparatifs services