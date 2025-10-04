Le forfait RED 300 Go à 13,99 €/mois prend l’avantage pour les gros consommateurs de données, grâce à son enveloppe internet plus large et son prix plus bas.

Le forfait Sosh 200 Go à 14,99 €/mois garde pour lui la fiabilité du réseau Orange, un critère important dans les zones moins bien couvertes par SFR.

Résultat : RED séduit les gros utilisateurs de data, tandis que Sosh rassure avec la qualité de son réseau. Tout dépend donc de vos priorités !