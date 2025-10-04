La guerre des forfaits mobiles reprend ! Pour cette rentrée, Sosh et RED by SFR dégainent deux offres 5G très généreuses en data. RED propose 300 Go à seulement 13,99 €/mois sans engagement, tandis que Sosh réplique avec 200 Go pour 14,99 €/mois. Deux propositions attractives, mais laquelle est la plus avantageuse selon vos besoins ?
Deux offres 5G XXL pour la rentrée
À l’heure où le streaming, le gaming mobile et le télétravail consomment toujours plus de data, les opérateurs misent sur des enveloppes internet massives pour séduire.
RED by SFR met en avant un forfait 300 Go 5G à 13,99 €/mois, tandis que Sosh propose 200 Go 5G à 14,99 €/mois.
Les deux offres sont sans engagement, permettant de changer d’opérateur en toute liberté.
Trois bonnes raisons de comparer RED et Sosh :
- Prix serrés : deux forfaits sous les 15 € par mois.
- Data massive : 200 à 300 Go pour ne plus se limiter.
- Flexibilité : aucune durée minimale, vous changez quand vous voulez.
Description des offres
RED by SFR 300 Go - 13,99 €/mois
- 300 Go en France métropolitaine (5G incluse)
- 33 Go utilisables en UE/DOM
- Appels, SMS, MMS illimités en France
- Forfait sans engagement
Ce forfait s’adresse clairement aux très gros consommateurs de data : streaming 4K, partage de connexion ou téléchargements lourds.
Sosh 200 Go - 14,99 €/mois
- 200 Go en France métropolitaine (5G selon couverture Orange)
- 30 Go utilisables en UE/DOM
- Appels, SMS, MMS illimités
- Sans engagement
Atout majeur de Sosh : la fiabilité du réseau Orange, souvent plébiscité pour sa couverture et sa stabilité.
Zoom comparatif : avantages et limites
🔎 Zoom sur RED
Forfait 5G RED by SFR 300Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
300Go
13,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
300Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G, 4G
Data (Go)
300Go
Data (Go) à l'étranger
33Go
Liste de destinations
Union Européenne, les USA, le Canada et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
34
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
✅ Plus de data (300 Go)
✅ Prix inférieur (13,99 €/mois)
✅ 33 Go en roaming UE/DOM
✅ Sans engagement
⚠️ Limites de RED :
- Qualité du réseau 5G dépendante de la couverture SFR
- Service client surtout en ligne (pas de boutiques physiques)
- Recharge data limitée au-delà des 300 Go
🔎 Zoom sur Sosh
Forfait 5G Sosh 200Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
200Go
14,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
200Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Sosh
Réseau
Orange
4G/5G
5G
Data (Go)
200Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
✅ Réseau Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilité
✅ 200 Go déjà suffisants pour la majorité des usages
✅ 30 Go en roaming UE/DOM
✅ Sans engagement
⚠️ Limites de Sosh :
- Prix légèrement plus élevé (14,99 €/mois)
- Data inférieure à l’offre RED
- 5G non disponible partout selon zone
Notre avis sur ces forfaits mobiles
Le forfait RED 300 Go à 13,99 €/mois prend l’avantage pour les gros consommateurs de données, grâce à son enveloppe internet plus large et son prix plus bas.
Le forfait Sosh 200 Go à 14,99 €/mois garde pour lui la fiabilité du réseau Orange, un critère important dans les zones moins bien couvertes par SFR.
Résultat : RED séduit les gros utilisateurs de data, tandis que Sosh rassure avec la qualité de son réseau. Tout dépend donc de vos priorités !