À l’approche du Black Friday, Sosh lance une Offre Spéciale sans engagement : pour un tarif particulièrement réduit, vous bénéficiez de 90 Go d’internet mobile en France et de 25 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM.
Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine sont également compris. Cette promotion s’inscrit dans une période où les consommateurs cherchent à actualiser leur forfait mobile tout en maîtrisant leur budget.
Pourquoi ce forfait Sosh Black Friday vaut le détour ?
Voici les principales caractéristiques de ce forfait mobile chez Sosh :
- Volume data en France métropolitaine : 90 Go (4G/4G+/5G selon couverture)
- Roaming Europe et DOM : 25 Go d’internet + appels, SMS/MMS illimités depuis ces zones vers la France et les pays européens
- Communications : appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine
- Sans engagement : vous êtes libre de changer ou de résilier à tout moment
- Réseau : Sosh utilise le réseau Orange, reconnu pour sa couverture mobile et sa fiabilité
Usages pertinents et conditions
✅ Ce forfait est idéal pour :
- Les utilisateurs qui consomment beaucoup de données : streaming vidéo (HD), navigation intensive, partage de connexion.
- Les personnes souvent en déplacement ou voyageant en Europe/DOM : les 25 Go inclus permettent d’utiliser internet mobile à l’étranger sans coût supplémentaire.
- Ceux qui souhaitent un forfait simple, clair et sans engagement : le tarif attractif du Black Friday en fait une option à saisir.
⚠️ Points à considérer cependant :
- Selon votre zone géographique, l’accès à la 5G ou à des débits très élevés peut varier. Il convient de vérifier la couverture 5G Sosh à votre adresse.
- Le volume de 90 Go reste conséquent mais peut s’avérer limité en cas d’usage massif (jeux en ligne, streaming 4K, partage de connexion pour plusieurs appareils).
- Une fois la promotion terminée, le tarif peut revenir à un niveau supérieur ; veillez à consulter les conditions à la souscription.
Dans le contexte des forfaits mobile « Black Friday », l’offre Sosh se place parmi les plus compétitives :
- D’autres opérateurs (MVNO ou grandes marques) proposent des forfaits avec 90-120 Go pour des prix très bas, mais parfois avec des conditions plus restrictives (réseau moindre, 4G uniquement, engagement).
- Grâce à l’usage du réseau Orange, Sosh combine volume data + fiabilité réseau à un tarif réduit — une combinaison qui peut faire la différence pour de nombreux utilisateurs.
Avec ce forfait spécial Black Friday, Sosh propose une offre bien placée pour les utilisateurs mobiles intensifs ou en déplacement, qui veulent rester connectés à petit prix sur le réseau Orange. Une occasion à saisir tant que la promotion est encore disponible.
