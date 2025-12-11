On s’habitue vite à payer 12, 15, parfois 20 euros par mois pour un forfait dont on n’utilise même pas toutes les fonctionnalités. Et souvent, on oublie qu’il existe des offres plus simples, plus flexibles, plus abordables.

Avec le forfait Sosh 90 Go à 7,99 € par mois, cette prise de conscience revient brutalement. On découvre qu’il est possible d’avoir beaucoup de data, une excellente qualité réseau et une liberté totale, tout en réduisant sa facture. Une équation qui fait réfléchir beaucoup d’utilisateurs.