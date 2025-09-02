Les batteries font partie des points clefs en termes de différence entre ces smartphones. Celles-ci vont de 3900mAh sur le Samsung Galaxy S25 Edge, à 4900mAh pour le Samsung Galaxy S25+, et 5000mAh pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. Même si ces 3 smartphones sont compatibles avec la recharge rapide (45W) et sans fil au besoin, adaptez votre achat à votre usage.

Le stockage interne varie de 256Go, 512Go, à 1To selon le modèle que vous choisissez.

Du côté de la photo et de la vidéo, les Samsung Galaxy S25 Edge et Ultra profitent d'un capteur principal (géant) de 200Mpx, contre 50Mpx pour le Samsung Galaxy S25+.

Pour vos selfies, le Samsung Galaxy S25+ embarque un capteur de 32Mpx, contre 12Mpx pour les Samsung Galaxy 25 Edge et Ultra. Ce sont de bons photophones, comme vous pourrez le constater en lisant les tests indépendants réalisés par Clubic pour le Samsung Galaxy S25+, le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Samsung Galaxy S25 Edge.