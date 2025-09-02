Avis à tous, c'est certainement le bon plan de la rentrée à ne pas manquer ! En effet, en ce moment, vous pouvez passer chez Orange, comme Sosh, avec de nombreux avantages du côté de ces opérateurs. Voici comment pleinement profiter de cette offre, d'ici au 10 septembre 2025.
Premier arrivé, premier servi ! En effet, en cette rentrée 2025, Orange, comme Sosh, mettent les petits plats dans les grands en compagnie de Samsung, avec une offre gargantuesque comportant 4 points clefs :
- Des réductions immédiates sur les Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 Ultra
- Un bonus reprise de votre ancien smartphone, jusqu'à 200€.
- Un PC portable Samsung Galaxy Chromebook Go, d'une valeur de 499€, est offert.
- Une Offre de Rachat (ODR) formulée par Samsung pour l'achat de l'un des smartphones cités dans la liste ci-dessus, de 200€.
En somme, chez Orange, comme chez Sosh, vous pouvez cumuler jusqu'à 1149€ d'avantages durant cette campagne promotionnelle, et voici un guide complet pour ne pas manquer cette opportunité.
C'est le bon moment pour vous offrir un Samsung Galaxy !
S25 Edge, S25+ ou S25 Ultra, faites votre choix !
3 modèles de Samsung Galaxy, le S25 Edge, S25 Ultra, et S25+, sont inclus dans cette offre signée Orange et Sosh. Voici quelques informations essentielles, et différences, entre ces smartphones.
La dalle varie peu, avec un diamètre de 6,7" pour les Samsung Galaxy S25+ et Edge, et un écran AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120Hz. Le Samsung Galaxy S25 Ultra offre, de son côté, une dalle légèrement plus grande, de 6,9".
Ces 3 smartphones sont équipés du CPU Snapdragon 8 Elite, cadencé jusqu'à 4,3GHz, accompagné d'une mémoire vive de 12Go. Cela vous offre, bien évidemment, une compatibilité 5G, mais surtout, un smartphone adapté à tous les usages, y compris les plus exigeants en gaming notamment.
Les batteries font partie des points clefs en termes de différence entre ces smartphones. Celles-ci vont de 3900mAh sur le Samsung Galaxy S25 Edge, à 4900mAh pour le Samsung Galaxy S25+, et 5000mAh pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. Même si ces 3 smartphones sont compatibles avec la recharge rapide (45W) et sans fil au besoin, adaptez votre achat à votre usage.
Le stockage interne varie de 256Go, 512Go, à 1To selon le modèle que vous choisissez.
Du côté de la photo et de la vidéo, les Samsung Galaxy S25 Edge et Ultra profitent d'un capteur principal (géant) de 200Mpx, contre 50Mpx pour le Samsung Galaxy S25+.
Pour vos selfies, le Samsung Galaxy S25+ embarque un capteur de 32Mpx, contre 12Mpx pour les Samsung Galaxy 25 Edge et Ultra. Ce sont de bons photophones, comme vous pourrez le constater en lisant les tests indépendants réalisés par Clubic pour le Samsung Galaxy S25+, le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Samsung Galaxy S25 Edge.
Passez au smartphone pliable avec le Samsung Galaxy Z Flip7 !
Deux dalles vous accompagnent au quotidien sur le Samsung Galaxy Z Flip7 !
L'écran interne comporte une dalle AMOLED de 6,8", compatible HDR, avec taux de rafraîchissement de 120Hz, parfaite pour les usages les plus divers, gaming compris. Du côté de la dalle externe, vous disposez d'un écran de 4" et du même taux de rafraîchissement.
La puce Exynos 2500, qui cadence votre usage à 3,3GHz, avec 12Go de mémoire vive, se défend bien pour les utilisateurs, même un brin intensif, de leur smartphone.
Du côté du stockage interne, finesse aidant, vous pouvez compter sur 256Go, ou 512Go, pour enregistrer vos plus belles photos et vidéos notamment.
Cela est bien aidé, du côté du bloc arrière, par un capteur principal de 50Mpx, un grand angle de 12Mpx, et, à l'avant, un capteur de 10Mpx. Voilà de quoi filmer en 4K à 60 images par seconde.
Compatible avec la charge rapide (25W), la batterie de 4300mAh fait partie des standards du marché pour un usage journalier.
Pratique, le Samsung Galaxy Z Flip7 fait l'objet d'un test totalement indépendant chez Clubic, avec un 9/10 pour ce smartphone.
Avec le Z Fold7, le pliant n'a presque jamais été aussi séduisant
Le haut de gamme s'invite à votre rentrée 2025, avec, tout d'abord, une belle double dalle pour le Samsung Galaxy Z Flip7.
L'écran intérieur, de 8", et extérieur, de 6,5", AMOLED, bénéficient d'un taux de rafraîchissement de 120Hz.
Peu importe votre usage, vous ne serez pas déçu, côté performance, tant par le SoC Snapdragon 8 Elite, que les 16Go de mémoire vive.
Un stockage interne, de 256Go à 1To, vous permet de voir sans limite (ou presque) pour conserver toutes vos applications, données et autres photographies.
Profitez pleinement, à l'arrière de ce Samsung Galaxy Z Fold 7, des 3 capteurs de 200Mpx, 12Mpx et 10Mpx, pour filmer jusqu'en 8K notamment.
Enfin, la batterie est aussi efficace pour une journée d'usage classique (4400mAh), et vous pouvez en plus compter sur une compatibilité avec la charge rapide 25W.
Ce Samsung Galaxy Chromebook Go est parfait pour la bureautique
Autre point fort de cette offre signée Orange et Sosh, en partenariat avec Samsung, la firme vous offre un PC portable Samsung Galaxy Chromebook Go, d'une valeur de 499 euros.
Avec sa dalle de 14", anti-reflet, et son poids de 1,4kg, cet ordinateur vous accompagne facilement dans vos déplacements quotidiens.
Comme son nom l'indique, ce Chromebook vous est proposé sous ChromeOS, le système d'exploitation de Google. Côté CPU, vous êtes en compagnie d'un processeur Intel Celeron (moulinant jusqu'à 2,8GHz), associé à 8Go de mémoire vive.
Une mémoire interne compte 64Go, une webcam HD (720p), un lecteur de carte SIM, un port USB-A, deux ports USB-C, et une prise Jack sont aussi de la partie, avec une compatibilité Wi-Fi pour une réactivité optimisée lors de vos navigations en ligne.
Sa batterie performante, avec jusqu'à 12h entre deux recharges, contribue à faire de ce PC un atout pour la bureautique, la prise de cours et autres notes dans la vie pro comme perso, et pourquoi pas regarder un épisode de votre série du moment en streaming.
Voici une foire aux questions (FAQ) reprenant les essentiels de cette offre
Quelles sont les dates clefs à retenir ?
Cette campagne promotionnelle, lancée le 20 août 2025 en exclusivité pour les clients Orange et Sosh, est, depuis le 28 août 2025, ouverte à tous.
Elle se poursuit jusqu'au 10 septembre 2025, mais pour pleinement profiter de l'ensemble des avantages chez Orange comme Sosh (notamment le bonus reprise jusqu'à 200€, et les remises immédiates sur une sélection de smartphones Samsung Galaxy), nous vous conseillons de la saisir avant le 10 septembre 2025.
Enfin, du côté de Samsung, vous avez jusqu'au 28 septembre 2025 pour compléter et envoyer votre dossier afin d'obtenir le PC portable Samsung Galaxy Chromebook Go offert, et le 15 octobre 2025 concernant l'Offre de Rachat (ODR).
Quelles sont les étapes à suivre ?
D'abord, choisissez votre smartphone Samsung Galaxy chez Orange ou Sosh
Plusieurs smartphones Samsung Galaxy profitent de prix en baisse chez Orange, mais aussi chez Sosh.
Il est à noter que le Samsung Galaxy Z Fold7 profite de la plus importante remise immédiate, jusqu'à 300 euros, chez Orange et chez Sosh, jusqu'au 10 septembre 2025.
Le Chromebook offert est sans doute le bonus le plus intéressant, bien que la campagne promotionnelle se poursuit jusqu’au 14 septembre 2025, nous vous recommandons d’acheter votre smartphone avant le 10 septembre 2025 afin d’en profiter.
Puis, faites reprendre votre smartphone actuel
Orange, comme Sosh, reprennent votre smartphone à partir de 1€. La valeur de reprise peut être augmentée jusqu’à 200€ en plus de la valeur estimée de l’appareil.
Cet avantage est à cumuler avec les autres dans cette offre. Attention, le bonus reprise ne court que jusqu'au 10 septembre 2025.
Ensuite, complétez le dossier pour obtenir gratuitement le Samsung Galaxy Chromebook Go
Afin d'obtenir le Samsung Galaxy Chromebook Go gratuitement, vous devez suivre ces quelques étapes.
Commencez par vous créer, ou vous connecter à votre compte Samsung au lien suivant. Remplissez le formulaire et joignez-y les informations suivantes :
- preuve d'achat (facture ticket, confirmation de commande si achat en ligne),
- une photo de l'étiquette du produit acheté et son emballage (le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres),
- un justificatif d'immatriculation si vous êtes un professionnel.
Validez le formulaire avec ces pièces d'ici au 28 septembre 2025, et vous recevrez votre Samsung Galaxy Chromebook Go sous 8 semaines maximum.
Enfin, profitez de l'Offre de Rachat (ODR) de Samsung
Pour l'achat de l'un de ces smartphones, Samsung vous fait profiter d'une offre de rachat (ODR) grimpant jusqu'à 200 euros.
A partir de votre compte Samsung, vous pouvez compléter le dossier avec les pièces nécessaires, et l'envoyer d'ici au 15 octobre 2025.