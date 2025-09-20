Que vous soyez accro au streaming, un gros consommateur de data ou juste en quête de fiabilité, le forfait mobile 200 Go de Sosh coche toutes les cases. Avec sa généreuse enveloppe utilisable aussi bien en métropole qu’en Europe et son absence d’engagement, il offre une vraie liberté. Résultat : Sosh se démarque sur le marché avec une offre à la fois robuste, accessible et sans mauvaise surprise.

Ce forfait Sosh de 200 Go vous offre :