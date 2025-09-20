Avec l’augmentation des usages mobiles — streaming, visioconférences, navigation en continu, partage de connexion — beaucoup d’utilisateurs se trouvent vite limités par leur forfait. Bonne nouvelle : Sosh propose désormais un forfait 200 Go en 5G, pour seulement 14,99 €/mois, sans engagement.
Pourquoi ce forfait Sosh fait la différence ?
Que vous soyez accro au streaming, un gros consommateur de data ou juste en quête de fiabilité, le forfait mobile 200 Go de Sosh coche toutes les cases. Avec sa généreuse enveloppe utilisable aussi bien en métropole qu’en Europe et son absence d’engagement, il offre une vraie liberté. Résultat : Sosh se démarque sur le marché avec une offre à la fois robuste, accessible et sans mauvaise surprise.
Ce forfait Sosh de 200 Go vous offre :
- Couverture de qualité : utilise le réseau d’Orange, réputé pour sa fiabilité, sa vitesse et sa bonne couverture 5G.
- Souplesse d’utilisation : le sans-engagement permet de tester, changer d’offre quand nécessaire, ou profiter d’une promotion sans être lié longtemps.
- Générosité des données : 200 Go, c’est largement suffisant pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de contenu vidéo, musiques, jeux, et encore partagent leur connexion.
- Roaming inclus : les 30 Go depuis l’Union Européenne/DOM renforcent l’intérêt pour ceux qui voyagent ou rentrent souvent dans leurs pays d’origine.
Détails essentiels de l’offre Sosh
Pour moins de 15 € par mois, Sosh met à disposition un forfait très complet, idéal pour les gros consommateurs de données ou ceux qui utilisent leur téléphone comme point d’accès 5G pour partager leur connexion.
Voici le détail de l’offre :
- 200 Go d’internet mobile en 5G en France
- 30 Go utilisables en Europe et DOM inclus dans le forfait
- Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l’Europe et les DOM
- Option eSIM disponible
Sosh propose actuellement un forfait mobile très compétitif : 200 Go en 5G pour 14,99 €/mois, sans engagement et avec roaming UE/DOM. Une opportunité solide si vous consommez beaucoup de données, utilisez la 5G ou voyagez souvent. Avec ce forfait, vous combinez volume, flexibilité et réseau performant — tout ce dont vous avez besoin pour une rentrée connectée.