Alors que la 5G occupe le devant de la scène, la 4G reste la norme pour une immense majorité d’utilisateurs. Et à 9,99 € par mois pour 150 Go, sans engagement, Sosh propose une offre qui bouscule clairement la concurrence sur le terrain du rapport data/prix.
La 4G reste le vrai standard pour la majorité des usages
Malgré les promesses autour de la 5G, la réalité du terrain est plus nuancée. La plupart des usages mobiles quotidiens reposent encore sur la 4G : navigation, streaming vidéo, réseaux sociaux, appels visio, partage de connexion ponctuel.
Pour beaucoup d’utilisateurs, la question n’est donc pas “5G ou 4G”, mais plutôt combien de data pour quel prix, avec une connexion stable et bien couverte. C’est précisément sur ce terrain que certains forfaits 4G continuent de faire la différence.
Une proposition Sosh qui vise directement le cœur du marché
Avec ce forfait 150 Go à 9,99 €, Sosh adopte une stratégie claire : proposer une enveloppe data massive à un prix plancher, sans engagement et sans options inutiles. L’offre est lisible, immédiate, et ne nécessite aucun arbitrage compliqué.
Cette simplicité est l’un des marqueurs forts de Sosh. Pas de durée minimale, pas de frais cachés, pas de montée en gamme forcée. Le forfait est ce qu’il annonce être, et c’est aussi pour cela qu’il attire autant.
Forfait 4G Sosh 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Sosh
Réseau
Orange
4G/5G
4G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
27
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
150 Go en 4G, un confort qui change vraiment les habitudes
Avec 150 Go par mois, on sort clairement du cadre “raisonnable” pour entrer dans celui du confort total. Streaming vidéo régulier, musique en continu, réseaux sociaux, téléchargements, GPS, cloud, partage de connexion… tout passe sans arrière-pensée.
Pour les étudiants, les télétravailleurs en mobilité, ou les utilisateurs qui utilisent leur smartphone comme point d’accès principal en déplacement, cette enveloppe offre une liberté rarement atteinte à ce niveau de prix.
Le réseau Orange, un avantage qui pèse lourd
Sosh s’appuie sur le réseau Orange, régulièrement cité parmi les plus fiables en France, tant en couverture qu’en stabilité. Ce point reste décisif pour de nombreux utilisateurs, notamment en dehors des grandes agglomérations.
Un forfait peut être généreux sur le papier, mais sans un réseau solide, l’expérience s’effondre vite. Ici, la combinaison grosse enveloppe data + réseau éprouvé renforce encore la crédibilité de l’offre.
✅ Notre verdict sur cette offre Sosh
Le forfait Sosh 150 Go à 9,99 € par mois, sans engagement, coche presque toutes les cases. Une enveloppe data massive en 4G, un prix extrêmement agressif, la fiabilité du réseau Orange et une liberté totale.
Sur le terrain du rapport data/prix, c’est clairement l’un des forfaits 4G les plus redoutables du moment, capable de mettre en difficulté une grande partie de la concurrence.
- scheduleSans engagement
- Orange
- language150Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
Sosh serait en position d'être leader sur ce marché quand bien même ses prix seraient plus élevés. La raison est simple : les différentes enquêtes et études de l'Arcep montrent bien qu'Orange possède la meilleure infrastructure réseau, ce qui permet à l'opérateur et à sa filiale d'être présents là où d'autres sont absents, mais aussi d'offrir de bien meilleurs débits dans la plupart des cas. Pour résumer en quelques mots : seuls les bas prix permettent de dire que Sosh est un opérateur low cost, la qualité des services et du réseau étant finalement au même niveau que ceux d'Orange.
- Des forfaits 4G+ utilisables partout en Europe, sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an
- La meilleure couverture réseau de France grâce au réseau Orange
- Un service client numérique très réactif, accessible 24H/24 7j/7
- Offres promotionnelles moins agressives que ses concurrents
- Pas de forfait 5G dans son catalogue
- Difficultés à joindre le service client par téléphone
