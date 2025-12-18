Malgré les promesses autour de la 5G, la réalité du terrain est plus nuancée. La plupart des usages mobiles quotidiens reposent encore sur la 4G : navigation, streaming vidéo, réseaux sociaux, appels visio, partage de connexion ponctuel.

Pour beaucoup d’utilisateurs, la question n’est donc pas “5G ou 4G”, mais plutôt combien de data pour quel prix, avec une connexion stable et bien couverte. C’est précisément sur ce terrain que certains forfaits 4G continuent de faire la différence.