Sosh frappe fort avec deux forfaits 5G ultra-généreux en data à prix mini. Dès 14,99 €/mois, profitez du réseau premium Orange sans vous ruiner.
Les amateurs de gros volumes de data ont de quoi se réjouir : Sosh propose deux nouveaux forfaits 5G à prix très compétitifs. Pour seulement 14,99 €/mois, le forfait 200 Go offre un confort de navigation idéal au quotidien. Les plus gourmands peuvent même opter pour la formule 300 Go à 20,99 €/mois, parfaite pour le streaming, les jeux en ligne et le télétravail.
Sans engagement et sur le réseau Orange, réputé comme le plus performant de France, ces offres représentent une alternative premium aux forfaits low-cost classiques. À ce tarif, difficile de trouver mieux pour allier data massive et fiabilité de la 5G.
Pourquoi choisir les forfaits Sosh 5G ?
- 200 ou 300 Go de data
- Réseau Orange premium en France
- Prix attractifs dès 14,99 €
Forfaits Sosh 5G : jusqu’à 300 Go sur le réseau Orange à prix réduit
Avec ces deux nouvelles formules, Sosh rend la 5G plus accessible que jamais. Le forfait 200 Go à 14,99 €/mois s’adresse à ceux qui veulent profiter de la vitesse et de la stabilité de la 5G sans contrainte. Le forfait 300 Go à 20,99 €/mois cible les utilisateurs intensifs, avides de streaming vidéo en 4K, de téléchargements rapides ou encore de cloud gaming.
Forfait 5G Sosh 200Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
200Go
14,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
200Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Sosh
Réseau
Orange
4G/5G
5G
Data (Go)
200Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Ces forfaits incluent appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM. Depuis l’Europe et les DOM, vous bénéficiez également d’une enveloppe conséquente : 30 Go pour le forfait 200 Go et 50 Go pour le forfait 300 Go. De quoi rester connecté même en déplacement.
L’atout principal réside bien sûr dans la data massive en 5G. À ce niveau, les usages les plus gourmands trouvent leur compte : streaming haute définition sans coupure, visioconférences fluides, ou encore téléchargements quasi instantanés. En comparaison, les offres concurrentes à prix équivalent se limitent souvent à 100 Go ou moins.
Autre point fort : ces abonnements sont sans engagement, vous laissant la liberté de résilier à tout moment. Une souplesse appréciable, surtout pour tester la 5G Orange sans contrainte. En cette rentrée 2025, où le télétravail et les loisirs numériques sont au cœur des usages, ces forfaits tombent à point nommé.
Certains pourraient regretter l’absence d’avantages additionnels comme une carte SIM gratuite ou des options premium incluses. Mais à ces tarifs, l’équilibre entre prix bas et réseau haut de gamme reste particulièrement convaincant.
