Ces forfaits incluent appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM. Depuis l’Europe et les DOM, vous bénéficiez également d’une enveloppe conséquente : 30 Go pour le forfait 200 Go et 50 Go pour le forfait 300 Go. De quoi rester connecté même en déplacement.

L’atout principal réside bien sûr dans la data massive en 5G. À ce niveau, les usages les plus gourmands trouvent leur compte : streaming haute définition sans coupure, visioconférences fluides, ou encore téléchargements quasi instantanés. En comparaison, les offres concurrentes à prix équivalent se limitent souvent à 100 Go ou moins.

Autre point fort : ces abonnements sont sans engagement, vous laissant la liberté de résilier à tout moment. Une souplesse appréciable, surtout pour tester la 5G Orange sans contrainte. En cette rentrée 2025, où le télétravail et les loisirs numériques sont au cœur des usages, ces forfaits tombent à point nommé.

Certains pourraient regretter l’absence d’avantages additionnels comme une carte SIM gratuite ou des options premium incluses. Mais à ces tarifs, l’équilibre entre prix bas et réseau haut de gamme reste particulièrement convaincant.