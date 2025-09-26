Avec l’explosion du streaming, des visioconférences et du partage de connexion, beaucoup de forfaits deviennent vite insuffisants. Pour la rentrée, Sosh propose un forfait taillé pour les gros consommateurs de data : 200 Go en 5G pour 14,99 €/mois, et le tout sans engagement.
Le forfait mobile Sosh en détails :
- 200 Go de data en 5G en France : vidéos en HD/4K, musique en illimité, jeux et téléchargement sans stress
- Appels, SMS, MMS illimités : communiquer sans compter, en France comme depuis l’Europe
- 30 Go depuis l’UE et les DOM : voyager connecté sans frais supplémentaires
- Sans engagement : changer d’offre quand vous le voulez, sans contrainte
Pourquoi l'offre 200 Go de Sosh est un bon plan ?
Avec 200 Go sur le forfait proposé par Sosh, vous pouvez par exemple regarder près de 300 heures de vidéos en streaming HD par mois, écouter de la musique en continu sans jamais vous soucier de votre consommation, ou partager votre connexion en télétravail plusieurs heures par jour.
- Un volume de données très confortable : la plupart des forfaits du marché se situent entre 50 et 150 Go. Avec 200 Go, vous bénéficiez d’une marge qui couvre largement les usages les plus intensifs.
- La qualité du réseau Orange : Sosh utilise le réseau d’Orange, régulièrement classé n°1 en France en termes de couverture et de débits 5G. Une garantie de fiabilité, surtout si vous habitez ou travaillez en zone rurale.
- La souplesse du sans engagement : vous profitez de cette offre sans être lié par une durée minimale. Vous êtes libre de changer si vos besoins évoluent ou si une meilleure offre se présente.
- Un vrai atout en voyage : les 30 Go inclus depuis l’UE et les DOM permettent de rester connecté en déplacement sans surcoût, ce qui est rarement le cas sur les forfaits à ce prix.
À qui ce forfait est-il le plus utile ?
Le forfait mobile de Sosh est particulièrement adapté dans les cas suivants :
- Les gros consommateurs de streaming : si vous regardez Netflix, Disney+ ou YouTube en 4G/5G plusieurs heures par jour, les 200 Go assurent une tranquillité totale.
- Les télétravailleurs nomades : pour ceux qui partagent souvent leur connexion avec un ordinateur portable, la data abondante permet de tenir sans crainte de dépasser.
- Les voyageurs : avec 30 Go inclus en Europe et dans les DOM, vous pouvez utiliser votre GPS, vos applis ou vos mails sans craindre une facture salée.
- Les familles connectées : en activant le partage de connexion, ce forfait peut aussi dépanner plusieurs appareils lors de vacances ou d’un déplacement.
Avec 200 Go de data pour 14,99 €/mois, Sosh propose un forfait qui coche toutes les cases : une enveloppe suffisante pour tous les usages modernes, un réseau 5G de qualité grâce à Orange, la souplesse du sans engagement et un tarif compétitif. C’est une formule qui s’adresse aussi bien aux étudiants, aux jeunes actifs qu’aux voyageurs réguliers. Une offre simple, claire et efficace, qui figure parmi les meilleures du moment pour celles et ceux qui veulent rester connectés sans compter.