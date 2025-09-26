Avec 200 Go de data pour 14,99 €/mois, Sosh propose un forfait qui coche toutes les cases : une enveloppe suffisante pour tous les usages modernes, un réseau 5G de qualité grâce à Orange, la souplesse du sans engagement et un tarif compétitif. C’est une formule qui s’adresse aussi bien aux étudiants, aux jeunes actifs qu’aux voyageurs réguliers. Une offre simple, claire et efficace, qui figure parmi les meilleures du moment pour celles et ceux qui veulent rester connectés sans compter.