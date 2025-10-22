Les opérateurs low cost misent fort cet automne.

Chez Sosh, vous profitez du réseau Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilité, avec un forfait 80 Go à 9,99 €.

En face, RED by SFR propose 120 Go 5G à 8,99 €, soit plus de data et la compatibilité 5G incluse.

Des forfaits parfaits pour naviguer, streamer, télétravailler ou rester connecté partout sans se ruiner ni s’engager.