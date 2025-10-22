Les forfaits sans engagement n’ont jamais été aussi compétitifs ! En octobre, Sosh et RED by SFR proposent deux offres puissantes à moins de 10 € par mois. D’un côté, 80 Go à 9,99 € sur le réseau Orange ; de l’autre, 120 Go 5G à 8,99 € sur le réseau SFR. Mais lequel convient le mieux à vos besoins ? On fait le point.
Deux offres sans engagement à moins de 10 €
Les opérateurs low cost misent fort cet automne.
Chez Sosh, vous profitez du réseau Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilité, avec un forfait 80 Go à 9,99 €.
En face, RED by SFR propose 120 Go 5G à 8,99 €, soit plus de data et la compatibilité 5G incluse.
Des forfaits parfaits pour naviguer, streamer, télétravailler ou rester connecté partout sans se ruiner ni s’engager.
Trois bonnes raisons d’hésiter entre Sosh et RED
- 🔓 Sans engagement : vous êtes libre de changer quand vous voulez.
- 📶 Deux grands réseaux nationaux : Orange vs SFR, chacun avec ses forces.
- 💸 Moins de 10 € par mois : des prix imbattables pour un volume data généreux.
Le forfait Sosh 80 Go : la fiabilité Orange pour un usage polyvalent
Le forfait 80 Go Sosh à 9,99 € / mois s’adresse à ceux qui recherchent simplicité, stabilité et confort.
Basé sur le réseau Orange, il offre des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que 20 Go d’internet mobile depuis l’Europe et les DOM.
Idéal pour une consommation moyenne à soutenue, ce forfait permet de :
- Regarder environ 80 heures de vidéos HD,
- Naviguer près de 100 heures sur le web,
- Profiter du streaming musical et des réseaux sociaux sans stress.
Autres atouts : activation rapide, eSIM disponible, livraison en 3 à 5 jours, paiement sécurisé et accompagnement 24h/24 via l’appli MySosh.
Un forfait parfait pour les utilisateurs mobiles, voyageurs occasionnels et amateurs de fiabilité.
Forfait 4G Sosh 80Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
80Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
80Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Sosh
Réseau
Orange
4G/5G
4G
Data (Go)
80Go
Data (Go) à l'étranger
20Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
27
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Le forfait RED by SFR 120 Go : puissance et flexibilité à petit prix
En face, RED by SFR frappe fort avec son forfait 120 Go 5G à 8,99 € / mois.
Un tarif plus bas, plus de data, et surtout la 5G offerte pour des débits ultra-rapides. L’offre comprend également 30 Go depuis l’Union européenne et les DOM, plus généreux que Sosh sur le roaming.
Ce forfait s’adresse aux gros consommateurs de data : streaming, jeux en ligne, visioconférences ou hotspot en mobilité grâce à l’usage modem inclus.
Au-delà de 120 Go, une recharge de 50 Go à 10 € est possible, avant blocage automatique, pratique pour maîtriser ses dépenses.
Autres avantages : jusqu’à 5 € remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur et gestion simple via l’application RED&Moi.
Une offre pensée pour ceux qui veulent performance et liberté, sans payer plus cher.
Forfait 5G RED by SFR 120Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
120Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
120Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
120Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
✅ Notre avis comparatif sur Sosh et RED by SFR
Difficile de trancher entre le confort Orange et la puissance 5G SFR.
Les profils plus modérés en consommation privilégieront Sosh, tandis que les utilisateurs data et multimédia opteront pour RED.
Deux offres performantes, flexibles et économiques, à choisir selon vos priorités : stabilité ou vitesse.