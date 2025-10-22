Les forfaits sans engagement n’ont jamais été aussi compétitifs ! En octobre, Sosh et RED by SFR proposent deux offres puissantes à moins de 10 € par mois. D’un côté, 80 Go à 9,99 € sur le réseau Orange ; de l’autre, 120 Go 5G à 8,99 € sur le réseau SFR. Mais lequel convient le mieux à vos besoins ? On fait le point.

red vs sosh

Deux offres sans engagement à moins de 10 €

Les opérateurs low cost misent fort cet automne.
Chez Sosh, vous profitez du réseau Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilité, avec un forfait 80 Go à 9,99 €.
En face, RED by SFR propose 120 Go 5G à 8,99 €, soit plus de data et la compatibilité 5G incluse.

Des forfaits parfaits pour naviguer, streamer, télétravailler ou rester connecté partout sans se ruiner ni s’engager.

Découvrir le forfait Sosh
Découvrir le forfait RED by SFR

Trois bonnes raisons d’hésiter entre Sosh et RED

  • 🔓 Sans engagement : vous êtes libre de changer quand vous voulez.
  • 📶 Deux grands réseaux nationaux : Orange vs SFR, chacun avec ses forces.
  • 💸 Moins de 10 € par mois : des prix imbattables pour un volume data généreux.

Le forfait Sosh 80 Go : la fiabilité Orange pour un usage polyvalent

Le forfait 80 Go Sosh à 9,99 € / mois s’adresse à ceux qui recherchent simplicité, stabilité et confort.
Basé sur le réseau Orange, il offre des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que 20 Go d’internet mobile depuis l’Europe et les DOM.

Idéal pour une consommation moyenne à soutenue, ce forfait permet de :

  • Regarder environ 80 heures de vidéos HD,
  • Naviguer près de 100 heures sur le web,
  • Profiter du streaming musical et des réseaux sociaux sans stress.

Autres atouts : activation rapide, eSIM disponible, livraison en 3 à 5 jours, paiement sécurisé et accompagnement 24h/24 via l’appli MySosh.
Un forfait parfait pour les utilisateurs mobiles, voyageurs occasionnels et amateurs de fiabilité.

Forfait 4G Sosh 80Go

Forfait 4G Sosh 80Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

80Go

Réseau 4G

9,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Orange

Data (Go)

80Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Sosh

Réseau

Orange

4G/5G

4G

Data (Go)

80Go

Data (Go) à l'étranger

20Go

Nombre de destinations

32

Liste de destinations

Union Européenne et DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

27

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Le forfait RED by SFR 120 Go : puissance et flexibilité à petit prix

En face, RED by SFR frappe fort avec son forfait 120 Go 5G à 8,99 € / mois.
Un tarif plus bas, plus de data, et surtout la 5G offerte pour des débits ultra-rapides. L’offre comprend également 30 Go depuis l’Union européenne et les DOM, plus généreux que Sosh sur le roaming.

Ce forfait s’adresse aux gros consommateurs de data : streaming, jeux en ligne, visioconférences ou hotspot en mobilité grâce à l’usage modem inclus.
Au-delà de 120 Go, une recharge de 50 Go à 10 € est possible, avant blocage automatique, pratique pour maîtriser ses dépenses.

Autres avantages : jusqu’à 5 € remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur et gestion simple via l’application RED&Moi.
Une offre pensée pour ceux qui veulent performance et liberté, sans payer plus cher.

Forfait 5G RED by SFR 120Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

120Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

120Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

120Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

✅ Notre avis comparatif sur Sosh et RED by SFR

Difficile de trancher entre le confort Orange et la puissance 5G SFR.
Les profils plus modérés en consommation privilégieront Sosh, tandis que les utilisateurs data et multimédia opteront pour RED.
Deux offres performantes, flexibles et économiques, à choisir selon vos priorités : stabilité ou vitesse.

Profiter du forfait Sosh 80 Go
Voir le forfait RED 120 Go 5G
À découvrir
Meilleur forfait mobile, comparateur gratuit (octobre 2025)
01 octobre 2025 à 09h12
Comparatifs services