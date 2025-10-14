Le tout nouveau Google Pixel 10 fait déjà parler de lui avec une offre à ne pas manquer chez RED by SFR. Entre son design premium, ses performances dopées à l’IA et un forfait 5G 100 Go à seulement 8,99 €/mois, c’est le moment idéal pour s’équiper malin.
Le Google Pixel 10 (128 Go) profite d’une remise exceptionnelle chez RED by SFR, à seulement 669 € au lieu de 899 €, soit 80 € remboursés après achat et 100 € de bonus reprise selon votre ancien smartphone en plus du prix de reprise. En associant ce modèle à un forfait RED sans engagement 100 Go 5G à 8,99 €/mois, vous profitez d’un smartphone haut de gamme à prix contenu, sans contrainte. Une opportunité parfaite pour découvrir toute la puissance de l’écosystème Google à prix réduit.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 ?
- Photos nettes et couleurs réalistes
- Intelligence artificielle performante
- Excellent rapport qualité-prix
Google Pixel 10 : un smartphone intelligent pensé pour le quotidien
Élégant, fluide et redoutablement efficace, le Google Pixel 10 concentre tout le savoir-faire de la marque en matière de photo et d’intelligence artificielle. Il mise sur une expérience Android pure, des performances équilibrées et une autonomie bien gérée. Dans notre test complet du Google Pixel 10, il se distingue comme l’un des meilleurs smartphones Android dans sa gamme de prix, capable de rivaliser avec les modèles premium plus onéreux.
Le Google Pixel 10 reprend les fondamentaux de la gamme tout en apportant plusieurs évolutions bienvenues. Son écran OLED de 6,3 pouces offre une image parfaitement calibrée, avec des couleurs naturelles et un taux de rafraîchissement fluide qui ravira les amateurs de vidéos comme les joueurs mobiles. La puce Google Tensor G4, épaulée par une optimisation logicielle soignée, assure une réactivité exemplaire au quotidien, même sur les tâches les plus exigeantes comme la retouche photo ou le multitâche intensif.
Côté photographie, le Pixel 10 conserve son avance grâce à un double capteur photo principal épaulé par l’intelligence artificielle maison. Les portraits gagnent en relief, les clichés de nuit sont nets et équilibrés, et les outils exclusifs comme la Gomme magique ou l’Effaceur audio améliorent considérablement les prises de vue. Les adeptes de réseaux sociaux apprécieront la simplicité d’utilisation et la qualité des rendus, sans passer par de longues retouches.
En cette mi-octobre 2025, le bon plan chez RED by SFR tombe à point nommé. L’achat du Pixel 10 s’accompagne de 80 € remboursés et d’un bonus reprise de 100 €, avec un forfait 5G 100 Go à 8,99 €/mois sans engagement. De quoi profiter pleinement des performances du smartphone sur le réseau 5G, tout en maîtrisant son budget. Une offre idéale pour celles et ceux qui cherchent à allier haut de gamme, autonomie et sobriété tarifaire avant les fêtes de fin d’année.