Je ne vais pas être tendre avec cette fonction que Google a au moins le bon goût de décrire comme étant expérimentale. Grâce à une nouvelle icône affichée dans l'interface de l'appareil photo, on peut analyser une scène, et se voir proposer différents cadrages permettant de rendre notre photo un petit peu plus originale. Une fois que l'on choisit le cadrage proposé, l'IA nous guide en différentes étapes afin de reproduire le cliché… Ce n'est ni très intuitif, ni très réussi, et on passe au final plus de temps à suivre les indications de l'IA qu'à observer ce que l'on cherche à prendre en photo. Oh, et cette fonction ne marche qu'en portrait. Pour les photos de paysage, débrouillez-vous sans l'IA.