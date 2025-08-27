Conformément aux innombrables fuites qui ont gâché la fête de Google, le Pixel 10 se présente donc à nous en cette fin août. La pierre de façade d'une nouvelle gamme tout aussi riche que l'an passé, mais qui, en dépit d'un nombre « 10 » qui pouvait laisser suggérer un quelconque anniversaire, se lance plutôt timidement.
Encore que le présent Google Pixel 10 s'avance comme étant, paradoxalement, le modèle le plus intéressant de cette nouvelle famille haut de gamme. Eh oui, si j'écrivais plus haut que le dixième anniversaire des Pixel se faisait sans éclat, le modèle standard que nous testons aujourd'hui se fait tout de même offrir un téléobjectif — et sans augmentation de prix. De quoi rendre jaloux les Pixel 10 Pro… mais ce sera l'affaire d'un autre article. Place au test complet !
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
- Écran hyper juste et lumineux
- Des mises à jour pendant 7 ans
- Configuration photo qui régresse par rapport au Pixel 9
- Des performances assez décevantes
- Chauffe énormément
- Autonomie un peu juste
- Wi-Fi 7 sur les modèles Pro seulement
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Google Pixel 10
- Câble USB-C vers USB-C.
Design : comme un air de déjà-vu (mais avec des aimants)
Nouvelles couleurs mises à part, le Pixel 10 est une copie carbone du Pixel 9. Ok, à quelques tout petits détails prés. D'abord, et j'en parlais plus haut, la camera bar fait de la place à un véritable téléobjectif 5x, qui rejoint donc les caméras grand-angle et ultra-grand-angle de la configuration standard.
Toujours pourvu d'un dos en verre à la finition brillante, le Pixel 10 (et ses grands frères) accueillent cette année des aimants les rendant tous compatibles avec la norme de recharge sans fil Qi2, offrant notamment de la recharge à 15W, mais aussi la possibilité de venir greffer différents accessoires (comme un anneau ou un trépied). Bonne nouvelle : tous les accessoires, y compris les chargeurs sans fil prévus pour le MagSafe d'Apple sont compatibles. Mais Google profite évidemment de l'occasion pour lancer sa propre gamme, baptisée Pixel Snap.
Pour le reste, oui, on est sur du recyclage en règle. Heureusement, j'ai envie d'écrire. C'est que je l'aime beaucoup moi, le design des Pixel. Sa prise en main est impeccable, le smartphone est léger (204 g), et on retrouve vite ses repères. Enfin, à l'exception de ce bouton Power, toujours situé au-dessus de la réglette de volume. Toujours incompréhensible.
Pour terminer sur le design, sachez que tout le smartphone est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2 et qu'il est certifié IP68. Oh, et il est compatible avec la connexion satellitaire pour les appels d'urgence.
Écran : que la lumière soit
Toujours équipé d'une dalle OLED de 6,3", le Pixel 10 fait surtout des progrès en luminosité cette année. On passe d'un pic à 2700 nits à 3 000 nits, ce qui rend l'écran toujours plus confortable à lire, même en extérieur sous un grand soleil.
Les couleurs sont, comme d'habitude avec Google, très justes et saturées comme il faut. Je n'ai pas ressenti le besoin d'aller fouiller dans les réglages pour obtenir un rendu plus naturel, tout est parfait en sortie de boîte.
Les couleurs sont, comme d'habitude avec Google, très justes et saturées comme il faut. Je n'ai pas ressenti le besoin d'aller fouiller dans les réglages pour obtenir un rendu plus naturel, tout est parfait en sortie de boîte.
La principale différence entre le Pixel 10 et les modèles Pro, c'est la fréquence de rafraîchissement. Sur notre exemplaire, elle oscille par paliers entre 30 (en mode always on), 60 ou 120 Hz selon les usages. Sur les Pixel 10 Pro, on obtient une dalle LTPO qui peut varier de 1 à 120 Hz dynamiquement. Rien qui soit particulièrement notable à l'œil nu, remarquez.
Performances : il faut qu'on cause
Comme chaque année, Google progresse avec ses puces maison, les Tensor. Aujourd'hui, les Pixel 10 embarquent donc le modèle Tensor G5, que la marque promet notamment 34 % plus rapide que la G4 pour la partie GPU, et même 60 % plus véloce pour exécuter les tâches d'intelligence artificielle. Notez que la communication de Google n'aborde en aucun cas les progrès du GPU, et pour une bonne raison : il n'y en a pas (de progrès, pas de GPU).
J'avoue avoir fait la grimace lorsque j'ai lancé ma batterie de benchmarks habituels sur le Pixel 10. J'ai même pris la peine de les relancer trois, quatre, cinq fois pour m'assurer des résultats. Dans certains cas, le Pixel 10 est plus lent que le Pixel 9. Et cela a pour cause un important problème de thermal throttling, c'est-à-dire un affaissement des performances à cause d'une chauffe trop importante.
On le sait, Google n'a jamais cherché à produire les smartphones les plus rapides du marché, et mise de toute façon en grande partie l'amélioration des capacités IA. Néanmoins, c'est la première fois de ma carrière que je vois un smartphone de nouvelle génération régresser. On le voit sur Geekbench : le processeur est effectivement plus rapide. Mais, sur 3D Mark, la stabilité du GPU passe sous les 50 % (c'était environ 66 % sur le Pixel 9). Pire : je n'ai jamais pu dépasser le million de points sur AnTuTu, là où le Pixel 9 atteignait environ 1,2 million (même le milieu de gamme Pixel 9a fait mieux).
Est-ce un problème ? Eh bien, si vous êtes un joueur avide, ça peut. Le smartphone chauffe vite, et beaucoup, tant est si bien qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant les performances qu'il semble afficher au lancement de Genshin Impact, par exemple. Après une bonne vingtaine de minute de jeu, on constate quelques ralentissements qui viennent ternir l'expérience. Indigne d'un smartphone haut de gamme, d'après moi. D'autant plus que les performances « IA » vantées par Google sont bien plus difficiles à apprécier au quotidien tant la frontière qui sépare les tâches effectuées localement et celles dépendant d'un serveur est floue.
Plus embêtant : un smartphone qui chauffe est synonyme de batterie qui se décharge rapidement. J'y reviendrai. Je termine ce chapitre par une absurdité complète : seuls les Pixel 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold sont compatibles Wi-Fi 7. Le présent Pixel 10 s'en tient à du Wi-Fi 6e. Pourquoi, étant donné qu'ils disposent de la même puce ?
Interface : Android a son meilleur
Les Pixel étant la vitrine d'Android, ils sont tous livrés avec Android 16 et proposent la plupart des nouveautés esthétiques de cette nouvelle version. Un OS moderne, personnalisable, chaleureux et dans lequel on prend beaucoup de plaisir à naviguer.
Pourtant, j'avoue être bien en peine de pointer du doigt les particularités logicielles du Pixel 10 par rapport aux Pixel 9 de l'an dernier. Allez, si, il y en a bien une : le Coach Photo.
Je ne vais pas être tendre avec cette fonction que Google a au moins le bon goût de décrire comme étant expérimentale. Grâce à une nouvelle icône affichée dans l'interface de l'appareil photo, on peut analyser une scène, et se voir proposer différents cadrages permettant de rendre notre photo un petit peu plus originale. Une fois que l'on choisit le cadrage proposé, l'IA nous guide en différentes étapes afin de reproduire le cliché… Ce n'est ni très intuitif, ni très réussi, et on passe au final plus de temps à suivre les indications de l'IA qu'à observer ce que l'on cherche à prendre en photo. Oh, et cette fonction ne marche qu'en portrait. Pour les photos de paysage, débrouillez-vous sans l'IA.
Vous trouverez dans la vidéo ci-dessous une démonstration du Coach Photo. Ne prêtez pas attention à la première partie : Edit Photos by Asking n'est pas disponible en France… dommage.
Bien sûr, tout l'attirail de Gemini est de la partie, y compris la génération d'images et de vidéos avec Veo3. Notez par ailleurs que l'achat d'un Pixel 10 vous offre l'accès à 12 mois de Google AI Pro afin d'accéder aux derniers modèles de langage… Oups, j'oubliais de préciser : pour l'achat d'un Pixel 10 Pro* ! Notre pauvre Pixel 10 est, en effet, exclu de cette offre commerciale, dommage.
Du reste, on retrouvera plus ou moins les mêmes fonctionnalités IA que l'an dernier : filtrage des appels par IA, traduction vocale en temps réel, assistant de rédaction, retouche photo avancée, Gemini Live avec partage d'écran…
Cette année, la boîte à outil NotebookLM ainsi que la nouvelle application Journal (sensiblement identique à l'appli éponyme d'iOS) sont préinstallées. Aussi, une nouvelle app « Mon Pixel » fait son apparition, et vous renseigne sur à peu près tout ce que peut faire votre téléphone. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais c'est très pratique pour faire le tour du propriétaire.
Enfin, et comme tous les smartphones Google depuis déjà trois ans, le Pixel 10 recevra pas moins de sept mises à jour majeures d'Android, avec leurs fameux drops de nouvelles fonctionnalités environ tous les mois.
Appareil photo : un téléobjectif qui change tout
Décision étonnante, en cela qu'elle vient réduire l'écart technique entre le Pixel 10 et le Pixel 10 Pro, mais Google a malgré tout choisi d'offrir à son smartphone « de base » un véritable téléobjectif 5x. Une excellente nouvelle, mais il faut toutefois modérer son enthousiasme. Techniquement parlant, le nouveau module photo est moins bon que celui du Nothing Phone (3a) Pro — vendu 479 €. Aussi, il faut souligner que Google rétrograde son module principal. Le Pixel 10 reprend le grand-angle du Pixel 9a, et pas celui du Pixel 9. Il est moins grand, et offre des photosites de plus petite taille (0,8 µm contre 1,2 µm).
La configuration photo du Google Pixel 10 :
- Grand-angle : 48 Mpx, 1/2.0", f/1.7, OIS ;
- Ultra grand-angle : 13 Mpx, 1/3.2" ;
- Téléobjectif 5x : 10,8 Mpx, 1/3.2", OIS ;
- Selfie : 10,5 Mpx, f/2.2.
Grand-angle
On pouvait s'en douter : les photos au grand-angle sont excellentes. L'exposition est parfaite, très uniforme, et les couleurs vives. Toujours aussi chaleureuses, les photos du Pixel 10 regorgent de détails, même si l'on croit se souvenir que le Pixel 9 faisait meilleure impression. Reste que si c'est le prix à payer pour obtenir un téléobjectif digne de ce nom, je signe. À moins de zoomer généreusement dans les clichés, difficile d'y déceler des imperfections rédhibitoires. À plus forte raison que l'écrasante majorité des photos seront consultées sur le petit écran d'un smartphone.
Ultra grand-angle
Recyclage encore avec cet ultra-grand-angle également emprunté au Pixel 9a. J'apprécie que la colorimétrie reste à peu près égale entre les deux modules (à part les bleus, trop saturés) et que, malgré ses 13 mégapixels, le niveau de détails me semble satisfaisant. Les bords de l'image sont naturellement un peu baveux (le piqué est plus important au centre), mais rien qui ne vient trop ternir le tableau.
Téléobjectif / Zoom
Alors, que vaut-il ce téléobjectif ? Google ne fait pas dans la demi-mesure et part directement sur un module offrant un zoom optique 5x, soit autant qu'un iPhone 16 Pro. Mais, ce dernier garde pour lui un capteur plus grand, et un objectif plus lumineux. Cela saute vite aux yeux : le piqué n'est pas exceptionnel. C'est toujours mieux qu'un zoom numérique, c'est certain, mais je pense que Google aurait pu se permettre d'intégrer un module de meilleure qualité. Comme je l'écrivais plus haut, même celui du Nothing Phone (3a) Pro est de meilleure facture.
Le zoom numérique est ici limité à 20x, alors qu'il peut monter à 100x sur les Pixel 10 Pro.
Photos de nuit
De nuit, et comme souvent, c'est le grand-angle qui mène la danse. Ses photos gardent suffisamment de détails et respectent la colorimétrie de la scène. Je suis d'ailleurs impressionné par le traitement numérique, qui vient gommer presque intégralement le bruit dans les zones d'ombre. L'ultra-grand-angle, lui, reste plutôt correct en intérieur. Dehors, il est vite dépassé par le bruit, justement. Tout comme le téléobjectif, qui dénature complètement les couleurs et assassine les détails.
Portraits et selfies
Les Pixel restent parmi les meilleurs portraitistes du marché, et ce modèle dernier cri fait honneur à la réputation de Google. Le détourage est toujours parfait, la couleur de la peau est respectée et même si le flou est par défaut un peu agressif, on peut l'ajuster à sa guise pendant ou après la prise.
Avec le capteur avant, c'est moins la fiesta. De plus faible définition, l'image paraît plus grossière, même si elle conserve ses qualités premières.
Vidéo
Contrairement à ses petits camarades sur les Pixel 10 Pro, le Pixel 10 n'a pas droit à la 8K (obtenue via upscaling dans tous les cas). Par ailleurs, seuls le grand-angle et le téléobjectif peuvent filmer en 4K à 60 fps. L'ultra-grand-angle doit se contenter de 30 fps.
Toujours est-il que l'image est superbe, et que la stabilisation est d'excellente facture — surtout avec l'ultra-grand-angle. Le Pixel 10 est un smartphone très capable en vidéo.
Autonomie : une journée devant soi
Malgré une batterie (à peine) plus généreuse que l'an dernier, le Pixel 10 offre une autonomie parfaitement équivalente, sur le papier, au Pixel 9a. D'après le test d'autonomie de PC Mark, il faut 15h29 pour passer de 100 % à 20 %. Mais, ce test est assez peu demandeur en ressources et ne fait pas chauffer le processeur comme le feraient de véritables interactions. À l'usage, autant vous prévenir : vous aurez peut-être du mal à tirer plus d'une journée d'autonomie du Pixel 10.
Comme d'habitude, cela dépend essentiellement de l'intensité de votre addiction au scrolling. Je ne me considère pas comme le patient le plus atteint, et j'ai pourtant dû lever le pied en fin de journée pour ne pas devoir brancher mon smartphone. Je ne doute pas que celles et ceux qui tournent à moins de 4h d'écran par jour et qui ne jouent pas parviendront à tenir un jour et demi.
Pour la recharge, en revanche, on reste sur les acquis de l'an dernier. En filaire, comptez 1h30 pour refaire un plein, avec environ 50 % récupérés en 30 minutes. Je rappelle que le Pixel 10 est compatible avec la recharge sans fil Qi 2, jusqu'à 15W.
Google Pixel 10 : Prix, disponibilité et concurrence
Cette année, seul le Google Pixel 10 Pro XL revoit ses prix à la hausse. Le Pixel 10 testé ici s'affiche donc au même prix que son prédécesseur, à savoir 899 € avec 128 Go de stockage, et 999 € avec 256 Go.
Un positionnement qui confronte le nouveau Google à l'iPhone 16, au Samsung Galaxy S25, ou encore au Nothing Phone (3). On restera toutefois attentifs au fait que, d'ici à quelques semaines, Apple sortira également ses iPhone 17. Mais, à quel prix ?
Google Pixel 10 : l'avis de Clubic
On pouvait le deviner aux nombreuses fuites : le Pixel 10 est une évolution un peu timide du Pixel 9. Et, même si l’ajout d’un vrai téléobjectif peut donner l’impression d’une révolution, celui-ci se paie au prix d’une configuration photo tirée vers le bas ; empruntée au Pixel 9a d’entrée de gamme.
Très riche en fonctionnalités, paré pour l’IA avec du Gemini à tous les étages, le Pixel 10 refroidit toutefois par ses performances… parfois moins bonnes que l’an dernier. Le téléphone chauffe beaucoup, au moindre effort, ce qui a pour effet de faire fondre l’autonomie comme neige au soleil.
Reste, objectivement, un très bon smartphone pour 900€. Il sait tout faire, dispose d’un écran génial et réactif, tout en restant compact et résistant. Promis à une longue carriere grâce à la politique de mises à jour généreuse de Google, le Pixel 10 est le nouveau choix évident pour les fans d’Android. Mais quant à savoir s’il faut le préférer à un Pixel 9 qui n’a rien perdu de sa superbe, on avoue être un peu perplexes.
Fiche technique Google Pixel 10
|Taille de l'écran
|6.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 128 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4970 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx, 10.8 Mpx, 13 Mpx
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|16
|Assistant vocal
|Google Assistant
|Taille de l'écran
|6.3 pouces
|Type d'écran
|OLED
|Définition de l'écran
|1080 x 2424 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|421 ppi
|Écran HDR
|Oui
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|256 Go, 128 Go
|Processeur
|Google Tensor G5
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|Octa-core
|Fréquence CPU
|3.1GHz
|GPU
|Mali-G715 MC7
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4970 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|30W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx, 10.8 Mpx, 13 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|10.5 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Flash arrière
|LED
|Flash Frontal
|Non
|Taille des photosites objectifs arrière
|0.8µm
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.7, f/3.1
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Zoom Optique
|5x
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|6E
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Infrarouge
|Non
|Type de connecteur
|USB Type-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Capteur de reconnaissance faciale
|Reconnaissance faciale 2D
|Acceleromètre
|Oui
|Gyroscope
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|152.8mm
|Largeur
|72mm
|Epaisseur
|8.6m
|Poids
|204kg
|Certification IP
|IP68