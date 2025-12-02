Mais, évidemment, cette résolution XXL nous sert surtout à pousser le zoom numérique dans ses retranchements. C'est naturel : le rendu des photos en 7x, 10x et même 30x est très supérieur à ce qu'on peut retrouver sur d'autres smartphones du marché. Maintenant, pour être parfaitement honnête, je ne suis pas tombé de ma chaise pour autant — il faut dire que j'ai vraiment du mal avec ce traitement des couleurs. Le capteur reste limité par la physique, et même s'il permet techniquement de jouer avec un zoom 100x, je vous le déconseille. À ce stade, c'est l'IA qui est aux manettes, et qui tente de recomposer les détails de l'image de façon… baroque.