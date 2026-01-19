Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup changé, les REDMI Note de nouvelle génération. Pourtant, Xiaomi chouchoute sa gamme best-seller et offre à son dernier rejeton certains raffinements que nous appelions de nos vœux. Le smartphone de milieu de gamme ultime ?
N'allons pas trop vite en besogne. Comme tous les smartphones « abordables », le présent REDMI Note 15 5G (un modèle 4G est toujours disponible) demandera de faire quelques compromis. Toute la question est de savoir s'ils sont importants pour vous, ou pas. En l'occurrence, ce présent Note 15 5G se montre, sur le papier, moins performant, moins endurant, et moins polyvalent en photographie que le REDMI Note 15 Pro 5G. Mais, il coûte surtout 100 € de moins ! Voyons ce que ça change, concrètement.
- Un design réussi
- La luminosité de l'écran
- Les performances pour le prix
- Une autonomie décoiffante
- Les photos correctes (au grand-angle)
- Interface polluée de pub
- L'écran se raye facilement
- Haut-parleurs médiocres
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Xiaomi REDMI Note 15 5G
- Câble USB-A vers USB-C ;
- Coque de protection en silicone souple.
Design : un smartphone au look incurvé
Comme tous les ans ou presque, le REDMI Note 15 adopte un nouveau design. Un vrai-faux nouveau design, je précise. Oui, on l'a déjà vu et revu, ce châssis plutôt fin, aux bords légèrement incurvés. Du recyclage qui, personnellement, n'est pas pour me déplaire, alors que tous les constructeurs semblent s'être mis d'accord qu'un smartphone, en 2026, doit être parfaitement plat. Nostalgie, quand tu nous tiens…
Très bien mis en valeur dans sa robe violette brumeuse, le REDMI Note 15 5G que m'a prêté Xiaomi ne donne pas du tout l'impression de tenir entre les mains un appareil à moins de 300 €. Bien conçu, soigneusement assemblé, il est par ailleurs certifié IP65. Mais, contrairement au modèle Pro, pas de verre Gorilla Glass Victus 2 ici. Xiaomi mise sur un modèle non spécifié, ce qui n'est pas très bon signe… à raison : je joue avec le smartphone depuis un peu plus de deux semaines, et l'écran est déjà parsemé de petites griffes. Enfin, le film en plastique qui le protège, je précise.
Du reste, le bloc d'appareils photo est harmonieusement intégré au dos, et dépasse peu du châssis, ce qui ne crée pas de déséquilibre lorsqu'il repose à plat. Le REDMI Note 15 5G offre deux grilles de haut-parleurs symétriques, mais je dois vous prévenir que le son est particulièrement médiocre. Ça suffit pour scroller sur les réseaux ou écouter des vocaux, mais il vous faudra pousser le volume de manière plutôt généreuse.
Écran : une grande luminosité
C'est l'une des nouveautés les plus enthousiasmantes de cette nouvelle gamme : comme tous les autres REDMI Note 15, ce modèle profite d'une nouvelle dalle AMOLED à la luminosité annoncée à 3 200 nits. Je peux l'affirmer : l'écran est impeccablement lisible en plein soleil — ce qui est loin d'être le point fort des smartphones de cette tranche de marché.
On reste sur une diagonale de 6,77", une définition Full HD et une fréquence dynamique de 120 Hz. Comme à l'habitude de Xiaomi, la calibration est plutôt mauvaise par défaut. Un passage dans les réglages permet toutefois d'améliorer le bilan en positionnant le curseur sur le profil « chaud ».
Les couleurs m'apparaissent tout à fait généreuses ; pas trop saturées, pas trop ternes. Un équilibre agréable, qui permet de profiter de ses photos et autres contenus vidéos dans de bonnes conditions. J'ajoute que la haute luminosité de la dalle trouve aussi son intérêt pour regarder des vidéos HDR. Aussi, j'ai trouvé l'écran très réactif au toucher… plus, même, que celle du Note 15 Pro !
Performances : la Snapdragon 6 Gen 3 se défend
Contrairement à son prédécesseur, le REDMI Note 15 5G passe sous pavillon Qualcomm. Ce modèle adopte la puce Snapdragon 6 Gen 3, sortie en septembre 2024. Pas vraiment un SoC de dernière fraîcheur donc, mais qui donne de bons résultats. En fait, j'ai souvent trouvé le REDMI Note 15 5G plus performant que le REDMI Note 15 Pro et sa puce Dimensity 7400-Ultra.
Nos benchmarks prouvent d'ailleurs que les deux smartphones sont au coude-à-coude dans la plupart des usages. Le grand frère de ce modèle profite simplement d'un GPU un peu plus musclé, ce qui d'après moi, ne fait pas une grande différence, même en jeu. On est toujours obligés d'abaisser les graphismes des jeux 3D au maximum pour espérer conserver une bonne fluidité.
Un smartphone raisonnablement snappy donc, qui a aussi l'avantage de ne pas chauffer le moins du monde, même après une longue session de jeu ou de benchmarks.
Interface : de la publicité irritante
C'est la plaie des smartphones Xiaomi : l'interface d'HyperOS est polluée par de la publicité plus ou moins intrusive. Il y a d'abord cette bonne vingtaine d'applis préinstallées parmi lesquelles il faut faire le tri au premier démarrage. Mais ce n'est pas tout. Régulièrement, le magasin d'applications maison App Mall vous enverra des notifications vous invitant à télécharger telle ou telle bêtise. Pire, le navigateur Mi fera parfois de même. On peut désactiver les notifications de ces applis, mais pas les désinstaller totalement. Dommage.
Les nouveaux REDMI Note 15 ne sont absolument pas des smartphones taillés pour l'IA. Pour preuve, les réglages du smartphone ne laissent même pas apparaître le menu dédié — que l'on peut notamment retrouver sur les modèles POCO. En la matière, le REDMI Note 15 5G va à l'essentiel : on a accès à Gemini, à Entourer pour chercher, et c'est à peu près tout. Personnellement, ça me suffit. Mais, si vous souhaitez accéder à davantage de fonctions, notamment en retouche photo, il vous faudra vous munir d'une application tierce.
Du reste, le smartphone offre une expérience utilisateur très correcte. Tout est à sa place, on ne manque de rien. Le smartphone est naturellement compatible NFC pour les paiements mobiles et les cartes de transport, et jouit d'une interconnectivité avec les autres appareils de la famille Xiaomi (tablette, ordinateur, montre) pour un échange de données et une continuité des tâches « à la Apple ».
Enfin, le REDMI Note 15 5G bénéficiera de quatre mises à niveau majeures de l'OS, et de six ans de patchs de sécurité en tout. À ce prix, c'est très bien.
Appareil photo : la photo n'est pas son fort
Rares sont les smartphones milieu de gamme à se montrer redoutables en photographie. Je préfère l'écrire immédiatement : ce n'est pas le REDMI Note 15 5G qui va changer ça. En fait, ce nouveau modèle reprend à l'identique la fiche technique de son prédécesseur, le Note 14 5G. Autant dire que rien n'a changé.
La configuration photo du REDMI Note 15 5G :
- Grand-angle : 108 Mpx, 1/1.67", f/1.7, OIS ;
- Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;
- Selfie : 20 Mpx, f/2.2.
Grand-angle
L'appareil photo principal du REDMI Note 15 5G est un module volontaire, et relativement capable. Il faut se souvenir qu'on tient entre les mains un smartphone à 300 € — impossible d'attendre monts et merveilles. Le fait est qu'il se débrouille bien avec un niveau de détails satisfaisant et une bonne exposition. Pour visionner ses photos sur le petit écran du téléphone, c'est très honnête. Forcément, sur un grand écran, le vernis s'écaille davantage et les limites de l'appareil apparaissent plus clairement. Le REDMI Note 15 5G reste un photophone sans prétention ni promesses démesurées, qui fait un travail correct et sans fioritures.
Ultra grand-angle
Autant de qualités que je ne peux décemment pas attribuer à l'ultra-grand-angle… qui fait simplement acte de présence. Avec sa résolution pauvre, sa petite taille et sa petite ouverture, il n'est jamais très à l'aise. Je dois saluer la continuité des couleurs entre ce module et le principal, mais c'est à peu près tout. Les clichés sont trop brouillons pour donner envie de jouer avec cette optique qui est pourtant si ludique. Je ne suis pas surpris, mais déçu tout de même. Notez qu'on retrouve la même optique sur le REDMI Note 15 Pro.
Téléobjectif / Zoom
Le REDMI Note 15 n'offre pas de téléobjectif. Mais l'interface de l'appli Caméra propose d'utiliser un zoom numérique 3x, qui vient rogner dans l'image pour simuler un grossissement. On y perd forcément un peu en qualité optique ; le piqué en prend un coup. Mais, cela reste plus convaincant que l'ultra-grand-angle !
Comme souvent dans ce genre de scénarios, on peut même pousser jusqu'à un zoom numérique 20x. Je ne le recommande pas : vous n'obtiendrez que de la bouillie de pixels mal dégrossie.
Photos de nuit
Pour les photos nocturnes, l'appareil photo principal fait un boulot correct au prix d'une longue exposition en mode nuit. En intérieur, avec une faible luminosité, on peut obtenir des clichés intéressants. Mais, dehors, l'augmentation de la sensibilité entraîne l'apparition d'un bruit numérique omniprésent dans les ombres. L'ultra-grand-angle ? Je préfère ne pas en parler. Inutile d'attendre d'un capteur médiocre en journée qu'il se révèle à la nuit tombée.
Portraits et selfies
Le REDMI Note 15 5G permet de faire des portraits assez soignés, qui mettent correctement en valeur le sujet. Mais, comme la plupart des smartphones chinois, le lissage de la peau est relativement important, et nuit au naturel des clichés. Le détourage est bon, mais le déclenchement dans le mode portrait est parfois assez lent. Autant dire que photographier un enfant ou un animal est une gageure.
Enfin, le module photo avant a beau être moins défini, il offre une qualité d'image honorable et un mode portrait au diapason. Les couleurs sont naturelles et le traitement ne parait pas excessif.
Vidéo
Si vous êtes amateurs de vidéo, le REDMI Note 15 5G n'est absolument pas fait pour vous. Le smartphone ne permet pas de filmer à plus de 30 images par seconde, que ce soit en 4K ou en 1080p (et même en 720p !). Dans tous les cas, la qualité des films est juste passable, même si la stabilisation est correcte. Clairement, le smartphone n'est tout simplement pas destiné à cet usage.
Autonomie : une très bonne surprise
REDMI est très fier d'annoncer que toute sa nouvelle gamme profite de batteries au silicium-carbone. Le Note 15 Pro 5G embarque d'ailleurs la plus grosse batterie du line-up, avec presque 6 600 mAh. Le présent Note 15 5G est moins ambitieux, avec son accu de 5 520 mAh. Et pourtant… mes tests m'ont montré que c'est bien ce dernier qui est le plus endurant des deux.
Grâce à une puce manifestement plus économe, à une résolution inférieure et probablement à un modem moins gourmand, le REDMI Note 15 5G tutoie la vingtaine d'heures sur le test d'autonomie automatisé de PC Mark. C'est remarquable, pour un smartphone sous les 300 €. Pour les plus bourrins, cela signifie que le smartphone pourra rester allumé pendant trois jours sans crainte. Les plus prudents pourront même en tirer trois jours sans aucun problème.
Compatible avec la recharge filaire rapide 45W, le REDMI Note 15 5G se recharge pleinement en environ 1h.
Xiaomi REDMI Note 15 5G : Prix, disponibilité et concurrence
Le REDMI Note 15 5G est disponible dès aujourd'hui à partir de 299 € pour le modèle testé, embarquant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Un tarif stable, par rapport à la génération précédente. Chose qui, au vu des améliorations apportées cette année par Xiaomi, est vraiment bienvenue (qui sait si la pénurie de composants ne va pas faire exploser le prix des prochains modèles ?). Le REDMI Note 15 5G se décline dans les coloris noir, bleu glacier et violet.
À ce prix, le REDMI Note 15 5G se confronte à l'excellent CMF Phone 2 Pro, mais aussi au tout récent Honor Magic 8 Lite, qui s'annonce lui aussi redoutable. On citera également le challenger Motorola g56 5G ou l'évident Samsung Galaxy A36.
Xiaomi REDMI Note 15 5G : l'avis de Clubic
Ce n’est pas pour rien que les REDMI Note se classent, tous les ans, parmi les smartphones les plus vendus. Et, avec ce nouveau REDMI Note 15 5G, Xiaomi s’assure de décrocher la timballe une année supplémentaire.
Fort d’une autonomie décuplée, d’un écran plus lumineux que celui de tous ses concurrents, et surtout d’un tarif inchangé par rapport à l’année dernière, ce nouveau modèle coche toutes les cases… ou presque.
On est toujours dérangés par l’interface de Xiaomi, qui fait la part belle aux applications parasites, et à la publicité intrusive. Un aspect sur lequel on peut fermer les yeux, pour 300 €, mais qui reste un compromis que certains concurrents ne demandent pas. Rien qui viendra trop gâcher la fête, cependant. Clairement, le REDMI Note 15 5G est une réussite !
Fiche technique Xiaomi Redmi Note 15 5G
|Taille de l'écran
|6.77 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|6 Go, 8 Go
|Capacité de la batterie
|5520 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|108 Mpx ; 8 Mpx
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|HyperOS 3
|Assistant vocal
|Google Gemini
|Taille de l'écran
|6.77 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Définition de l'écran
|2392 x 1080 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|388 ppp
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go, 512 Go
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|Finesse de gravure
|4nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|2.4GHz
|GPU
|Adreno 710
|Mémoire vive (RAM)
|6 Go, 8 Go
|Capacité de la batterie
|5520 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Non
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|45W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|108 Mpx ; 8 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|20 Mpx
|Enregistrement vidéo
|1080p30
|Stabilisateur caméra
|Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/17 ; f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|Wi-Fi 5
|Bluetooth
|5.3
|NFC
|Oui
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|164mm
|Largeur
|75.42mm
|Epaisseur
|7.35mm
|Poids
|178g
|Certification IP
|IP65