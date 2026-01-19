Très bien mis en valeur dans sa robe violette brumeuse, le REDMI Note 15 5G que m'a prêté Xiaomi ne donne pas du tout l'impression de tenir entre les mains un appareil à moins de 300 €. Bien conçu, soigneusement assemblé, il est par ailleurs certifié IP65. Mais, contrairement au modèle Pro, pas de verre Gorilla Glass Victus 2 ici. Xiaomi mise sur un modèle non spécifié, ce qui n'est pas très bon signe… à raison : je joue avec le smartphone depuis un peu plus de deux semaines, et l'écran est déjà parsemé de petites griffes. Enfin, le film en plastique qui le protège, je précise.