NothingOS ne contient aucun bloatware, en dehors des applications Nothing préinstallées et qui ne se mettront pas en travers de votre chemin. Il n'y manque aucune option importante, et la Glyph bar dont je parlais plus haut dispose de son propre menu de configuration, permettant par exemple de définir des schémas d'activation particuliers pour chaque application / chaque contact. J'admets ne pas être particulièrement convaincu par ce système, mais uniquement parce que je n'en ai pas l'usage. Si j'ai besoin de me concentrer sur une tâche et que je mets mon téléphone face contre terre, ce n'est pas pour être perturbé toutes les deux minutes avec une diode qui s'allume à chaque notification. Mais, je ne doute pas le moins du monde que certaines personnes y trouveront de l'intérêt.