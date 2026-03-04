On ne va pas se cacher que ce Pixel 10a est une petite déception. Révision tout à fait mineure de ce que le Pixel 9a faisait déjà très bien l’année dernière, il peine à sortir du lot dans un marché du milieu de gamme saturé de références plus enthousiasmantes, et parfois moins chères.

Toujours est-il que si on le prend pour ce qu’il est, et qu’on ne le compare pas trop avec les voisins, le Google Pixel 10a est un très bon smartphone. Si ses performances progressent à la marge, il reste tout à fait fluide pour les tâches du quotidien, et jouit de la primeur de toutes les nouveautés de Google et d’Android. Ajoutons à cela une autonomie qui progresse (un peu) par rapport à l’an dernier, et l’apport rassurant des SOS par satellite, et on obtient mine de rien un smartphone qui à la tête haute.

On comprend bien les tensions auxquelles sont soumises les entreprises de la tech en ce début 2026. Mais, que ce soit avec ces bordures d’écran très épaisses, ou pour ce recyclage éhonté de la puce de l’an dernier, on attendait plus de la part de Google — qui n’est pas tout à fait un petit artisan aux poches vides.