Coupant l'herbe sous le pied d'un Apple qui vient tout juste de présenter son iPhone 17e, Google lance aujourd'hui le Pixel 10a. Un nouveau midrange qui a le bon goût d'être vendu au même prix que son prédécesseur, tout en creusant bien plus qu'auparavant l'écart avec le Pixel 10 « classique ».
Les Pixel "a" ont-ils toujours la cote, maintenant que le marché des smartphones de milieu de gamme est proprement inondé de références excellentes, à encore moins cher ? C'est la question qui m'animera tout au long de ce test qui, vous allez vite vous en rendre compte, aura quasiment des airs de redite. Il faut dire que Google a produit bien peu d'efforts pour rendre son Pixel 10a exceptionnel.
Dans la boîte du Google Pixel 10a
- Câble USB-C vers USB-C
Design : un changement absolument marginal
Je ne m'attends pas à un changement de design annuel. Après tout, Google a déjà repensé l'esthétique de son milieu de gamme l'année dernière. Alors oui, on retrouve, presque à l'identique, le design inauguré en 2025 par le Pixel 9a. Il s'agit donc d'un smartphone très différent du Pixel 10, qui troque la camera bar pour une intégration discrète des deux capteurs photo. C'est pratiquement la seule différence esthétique entre le Pixel 10a et le Pixel 9a : cette année, les modules photo affleurent parfaitement le dos du smartphone. C'en est presque déstabilisant, pour moi qui ai l'habitude de stabiliser ma prise du téléphone en plaçant mon index sous les caméras. Ici, le smartphone est parfaitement plat ! Une petite prouesse de minimalisme — qui se paie toutefois au prix d'un smartphone de 9 mm d'épaisseur.
Le Pixel 10a est un smartphone tout simple, tout mignon. Pas de bouton supplémentaire, pas d'excentricité, une certification IP68 qui rassure et un nouveau verre Gorilla Glass 7i pour un écran plus résistant. Tout ce à quoi on peut, et on doit désormais s'attendre sur le marché du milieu de gamme. J'en profite pour préciser que le 10a est compatible avec les cartes eSIM.
Pas vraiment lié au design, mais je glisse ici que l'une des uniques nouveautés de ce modèle est le support des messages d'urgence par satellite. Avec un peu de chances, vous n'aurez jamais besoin de cette fonctionnalité. Mais, je suppose que c'est toujours un bon atout à garder dans sa manche quoi qu'il en soit.
Écran : des bordures encore épaisses
On conservera cette année une diagonale de 6,3" au service d'un écran P-OLED full HD et cadencé à 120 Hz. Comme d'habitude sur le milieu de gamme, la fréquence bascule à 60 Hz sur les images statiques — la dalle n'est pas dynamique au point d'atteindre 1 Hz. Google nous jure avoir réduit la taille des bordures de l'écran mais, franchement, je ne vois pas la moindre différence. Comme vous pouvez le voir sur mes photos, c'est assez grossier, pour un smartphone sorti en 2026.
Par contre, quelques efforts ont été faits sur la luminosité, en hausse de 11 %, m'indique la marque. Rien de particulièrement remarquable à l'œil nu, mais je reconnais que l'écran reste très lisible même en plein soleil. Pour les couleurs, comme d'habitude, c'est du très bon avec une dalle superbement calibrée, aux couleurs naturelles qui ne cherchent pas à trop en faire.
Performances : un surplace inacceptable ?
On le voyait venir, et c'est donc confirmé : le Pixel 10a est lancé avec le même processeur que son prédécesseur le Pixel 9a. Google rompt ainsi avec ses habitudes, c'est la première fois qu'un modèle de la gamme "a" ne récupère pas le même SoC dernier cri que les Pixel premium. Autant dire que ça ne contribue pas à faire de ce nouveau venu autre chose qu'un Pixel 9.5.
Google paraît lui-même un peu embarrassé de la situation, et tente de faire avaler la pilule en assurant avoir optimisé autant que faire se peut le vieillissant Tensor G4. Heureusement, ce n'est pas du flan. Sur nos benchmarks habituels, on remarque effectivement une petite progression aussi bien sur le processeur que sur le GPU. Rien de formidable, ni de très notable, remarquez. Le Pixel 10a est un smartphone rapide et fluide, mais toujours à la peine sur les gros jeux 3D. Genshin Impact ne tient pas ses 60 fps même en qualité moyenne.
Embarquant forcément 8 Go de RAM, le Pixel 10a a ce qu'il lui faut pour l'exécution locale de l'IA Google et le multitâche. Sur ce point, un midrange droit dans ses bottes… mais j'ai du mal à pardonner le recyclage éhonté.
Interface : toujours un régal à utiliser
Google, c'est Android, Android, c'est Google. Vous connaissez la chanson, les Pixel sont depuis des années déjà les smartphones les plus gâtés en matière de nouvelles fonctionnalités… et de mises à jour. Non contents d'être mis à jour pendant sept ans, les smartphones Google Pixel profitent régulièrement des "Pixel Drops", des livraisons de nouveautés qui mettent souvent de longs mois à arriver chez la concurrence.
Concrètement, le Pixel 10a récupère la plupart des fonctionnalités des Pixel 10 sortis l'été dernier. Gemini est partout, tout le temps, et Google enrichit l'expérience Photos avec de nombreux outils de retouche et de génération d'images, aidés par le modèle très populaire Nano Banana.
On trouve l'amusant mais dispensable "M'ajouter", mais aussi des fonctions un peu plus utiles au quotidien comme "Meilleure prise" qui va prendre une petite rafale à chaque photo pour n'en retirer que la "meilleure" aux yeux des algorithmes.
Oh, et tout comme les autres Pixel récents, ce 10a récupère également la compatibilité avec le AirDrop d'Apple via Quickshare. Il suffit de se placer en mode « réception » depuis l'application idoine pour pouvoir recevoir des photos, vidéos et autres fichiers de la part d'un iPhone ou encore d'un Mac.
Appareil photo : pas de changements cette année
Vous commencez à comprendre que ce « nouveau » modèle n'est là que pour occuper l'espace, et se destine à des personnes qui veulent renouveler un mobile vieillissant. On ne tombe pas de notre chaise en découvrant que la configuration photo du Pixel 10a est en tous points identique à celle du Pixel 9a. Une configuration, d'ailleurs, un peu pauvre, autant le dire.
La configuration photo du Google Pixel 10a :
- Grand-angle : 48 Mpx, 1/2.0", f/1.7, OIS ;
- Ultra grand-angle : 13 Mpx, 1/3.1", f/2.2 ;
- Selfie : 13 Mpx, 1/3.1", f/2.2.
Grand-angle
Comme l'année dernière, donc, le Pixel 10a est un bon photophone. Sûr de lui, rapide, plutôt naturel dans l'ensemble, il capture des images chaleureuses que l'on prend plaisir à revoir. Sans être exceptionnel, le piqué est tout à fait suffisant pour un smartphone milieu de gamme, et le niveau de détails est honorable. On apprécierait, forcément, une optique un peu plus lumineuse pour éviter d'avoir à pousser la sensibilité quand la lumière vient à manquer, mais les algos de Google font de toute façon un travail admirable pour retraiter les photos après coup.
Ultra grand-angle
J'apprécie que l'ultrawide parvienne à proposer une colorimétrie proche, sinon identique de l'appareil photo principal. À part la (grosse) perte de qualité, les photos ne déméritent pas sur leur aspect naturel. Forcément, le piqué est bien plus modeste, et l'ouverture de l'objectif encore moins impressionnante que sur le module principal. Mais, ce capteur auxiliaire rendra de fiers services pour capturer un paysage inoubliable.
Téléobjectif / Zoom
Le Pixel 10a n'offre pas de téléobjectif, mais saura proposer des clichés assez convaincants avec le zoom numérique 2x. Au-delà, vous connaissez la chanson, ce sont les algorithmes qui tentent de prendre le dessus et d'inventer des détails pour reconstituer l'image. Clairement, le smartphone n'est pas prévu pour ça — mais un zoom jusqu'à 8x est à votre disposition, à vos risques et périls !
Photos de nuit
Les Pixel ont toujours été incroyables de nuit, et ce 10a fait honneur à son héritage. Au prix d'une pose longue, on obtient des photos nocturnes très satisfaisantes, qui respectent aussi bien les couleurs que les ombres naturelles de la scène. L'ultra grand-angle est logiquement davantage en difficulté dans ce genre de scènes, mais les performances de l'appareil photo principal forcent le respect.
Portraits et selfies
Les portraits sont aussi l'un des points forts de ce Pixel 10a. Même si l'absence de téléobjectif empêche d'obtenir une focale plus adaptée, on obtient en tout cas une carnation parfaite et un détourage aux petits oignons. Le flou d'arrière-plan est, par défaut, un peu costaud, mais on peut le régler à sa convenance avant ou après la prise. On note aussi un mode macro très chouette qui m'a permis de capturer ces gros plans végétaux.
Le capteur avant est un peu moins à la fête. Plus pauvre techniquement, il a quelques générations de retard face à la concurrence, notamment chez Honor.
Vidéo
Le Pixel 10a peut filmer en 4K à 60 fps avec son capteur grand-angle, et à 30 images par seconde avec l'ultra grand-angle. Des vidéos correctes, sans défaut majeur, et portées par une bonne stabilisation générale.
Autonomie : une bonne surprise
En dépit d'une batterie à la capacité identique à l'année dernière, le Pixel 10a donne le change, en matière d'autonomie. Google me l'avait assuré lors du briefing presse : de nombreuses optimisations ont été réalisées afin d'offrir à ce nouveau venu une endurance supérieure au Pixel 9a (qui surclassait déjà de loin ses prédécesseurs). Et je dois bien reconnaître qu'il y a encore une fois du mieux. Sur le test automatisé de PC Mark, le Pixel 10a met 16h50 à passer de 100 % à 20 % d'autonomie. C'est 1h20 de plus que le 9a.
En utilisation régulière, on peut donc espérer tirer une grosse journée et demie du Google Pixel 10a. Pour un smartphone aussi compact, et qui ne profite pas d'une batterie au silicium-carbone, c'est tout à fait honorable. Clairement, l'autonomie fait partie des (rares ?) points forts de ce nouveau venu. Dommage que plus d'efforts n'aient pas été faits sur la vitesse de recharge, toujours plafonnée à 30W. Comptez un peu plus de 1h30 pour refaire le plein.
Google Pixel 10a : Prix, disponibilité et concurrence
À défaut d'innover, Google a la bonne idée de lancer son nouveau Pixel 10a au même prix que l'année dernière. Il vous faudra donc débourser 549€ pour le modèle 128 Go, ou 649€ pour 256 Go. Je reste sceptique sur le fait de lancer un smartphone quasiment identique à l'an dernier au même tarif, mais le marché est ce qu'il est en ce début 2026.
Ce qui nous ramène à la prémisse de ce test : les Pixel "a" sont-ils toujours dans le coup ? Franchement, la proposition de Google ne tient plus vraiment la route face à des Honor Magic 8 Lite ou un POCO F8 Pro. D'autant que, demain, Nothing lancera ses nouveaux Phone (4a) et (4a) Pro qui, on l'appelle de nos vœux, sauront eux aussi conserver leur prix très attractif. Si le Pixel 10a est loin d'être un mauvais smartphone, il n'est plus une si bonne affaire.
Google Pixel 10a : l'avis de Clubic
On ne va pas se cacher que ce Pixel 10a est une petite déception. Révision tout à fait mineure de ce que le Pixel 9a faisait déjà très bien l’année dernière, il peine à sortir du lot dans un marché du milieu de gamme saturé de références plus enthousiasmantes, et parfois moins chères.
Toujours est-il que si on le prend pour ce qu’il est, et qu’on ne le compare pas trop avec les voisins, le Google Pixel 10a est un très bon smartphone. Si ses performances progressent à la marge, il reste tout à fait fluide pour les tâches du quotidien, et jouit de la primeur de toutes les nouveautés de Google et d’Android. Ajoutons à cela une autonomie qui progresse (un peu) par rapport à l’an dernier, et l’apport rassurant des SOS par satellite, et on obtient mine de rien un smartphone qui à la tête haute.
On comprend bien les tensions auxquelles sont soumises les entreprises de la tech en ce début 2026. Mais, que ce soit avec ces bordures d’écran très épaisses, ou pour ce recyclage éhonté de la puce de l’an dernier, on attendait plus de la part de Google — qui n’est pas tout à fait un petit artisan aux poches vides.
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
- Support des messages SOS par satellite
- La même puce que les Pixel 9, sérieusement ?
- Des bordures encore épaisses autour de l'écran
- Globalement trop peu de nouveautés
Fiche technique Google Pixel 10a
|Taille de l'écran
|6.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go
|Capacité de la batterie
|5100 mAh
|Charge rapide
|Non
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx ; 13 Mpx
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Assistant vocal
|Google Gemini
|Taille de l'écran
|6.3 pouces
|Type d'écran
|P-OLED
|Définition de l'écran
|2424 x 1080 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|422 ppp
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Processeur
|Google Tensor G4
|Finesse de gravure
|4nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|3.1GHz
|GPU
|Mali-G715 MP7
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go
|Capacité de la batterie
|5100 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Non
|Puissance de la charge rapide
|30W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx ; 13 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|13 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K60
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.7 ; f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Zoom Optique
|Non
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|1
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6e
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|153.9mm
|Largeur
|73mm
|Epaisseur
|9mm
|Poids
|183g
|Certification IP
|IP68