L'écran OLED de 6,8" du Moto Signature est surprenant d'immersion. Entouré de bordures ultra fines, il est poinçonné d'un discret module à selfies qui n'est jamais gênant. Comme le OnePlus 15 avant lui, ce modèle mise sur une fréquence de rafraîchissement plafond de 165 Hz. Dans les faits, seuls certains jeux seront compatibles et, à moins de forcer la main au téléphone, vous ne dépasserez jamais les 120 Hz en usage normal. Je doute, personnellement, de l'apport de cette technologie ; la différence entre 60 et 120 Hz est bien plus remarquable à l'œil nu que de 120 à 165 Hz. D'autant que ce mode à un impact non négligeable sur l'autonomie.