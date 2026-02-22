L'heure est enfin venue pour Motorola de se frotter au marché du très haut de gamme. Finition or et patronyme pompeux à l'appui, Motorola lance le Signature : un premier flagship digne de ce nom pour une marque qui, depuis déjà trois ans, excelle sur le segment du milieu de gamme.
Comme Nothing l'été dernier, ou OnePlus il y a bientôt une décennie, au tour de Motorola de tenter l'expérience du smartphone ultra haut de gamme… quitte à laisser ses premiers clients sur le carreau. Car Moto n'y va pas avec le dos de la cuillère : affiché à presque 1 300€, ce Signature a plutôt intérêt à en mettre plein les yeux pour mériter qu'on s'y intéresse. À plus forte raison à quelques jours du lancement des Samsung Galaxy S26. Alors, pari réussi ?
- Un design renversant
- De très belles photos
- 7 ans de mises à jour
- Expérience logicielle convaincante
- Superbe écran
- 1300€ et pas de processeur ultra haut de gamme ?
- Une autonomie moyenne
- Pas de Qi 2
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Motorola Signature
- Câble USB-C vers USB-C ;
- Coque de protection rigide en silicone transparent (compatible recharge sans fil).
Design : un smartphone très séduisant
Ce n'est pas un hasard si le dernier Motorola porte le nom de Signature. Si vous avez gardé un œil sur les mobiles de la marque ces dernières années, vous reconnaîtrez immédiatement la patte du fabricant. Au fond, le Signature ressemble à s'y méprendre à l'aboutissement de la formule des Moto Edge en plus premium, évidemment.
Cadré d'aluminium, le Motorola Signature se distingue par son dos à l'aspect tissu aux mailles très serrées. Le coloris "Martini Olive" dans lequel se présente ce smartphone lui sied extrêmement bien, et contribue à le faire sortir de la masse. Clairement, le Motorola Signature respire le luxe.
Un smartphone durable, par ailleurs, qui affiche fièrement sa certification IP68/IP69, ainsi qu'une certification MIL-STD-810H garantissant qu'il résistera à des chutes accidentelles sans dégât majeur. L'écran est quant à lui protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2. On n'en attendait pas moins, à ce prix !
Le Signature est également gâté niveau son, avec deux haut-parleurs customisés par Bose. Je dois en effet reconnaître l'excellence du smartphone en la matière, avec une belle présence et un volume soutenu.
J'oubliais presque le plus important : quelle finesse ! Avec 7 mm seulement, et 186 grammes sur la balance, le Motorola Signature est sans conteste le smartphone le plus élégant de sa catégorie. Une légèreté qui ne l'empêche pas de mettre en valeur un bel écran de 6,8" (17,3 cm de diagonale) ni d'ajouter un bouton supplémentaire sur sa tranche gauche. Un bouton IA qui, comme son nom l'indique, permet d'invoquer l'assistant de la maison.
Écran : une dalle réactive aux couleurs sublimes
L'écran OLED de 6,8" du Moto Signature est surprenant d'immersion. Entouré de bordures ultra fines, il est poinçonné d'un discret module à selfies qui n'est jamais gênant. Comme le OnePlus 15 avant lui, ce modèle mise sur une fréquence de rafraîchissement plafond de 165 Hz. Dans les faits, seuls certains jeux seront compatibles et, à moins de forcer la main au téléphone, vous ne dépasserez jamais les 120 Hz en usage normal. Je doute, personnellement, de l'apport de cette technologie ; la différence entre 60 et 120 Hz est bien plus remarquable à l'œil nu que de 120 à 165 Hz. D'autant que ce mode à un impact non négligeable sur l'autonomie.
La finesse d'affichage de l'écran est remarquable, avec une résolution de presque 450 dpi (définition de 1 264 points par 2 780), et l'affichage des couleurs (certifié par Pantone, une nouvelle fois partenaire de Motorola) est irréprochable. Compatible Dolby Vision et HDR 10+, le Signature est un régal pour profiter de ses contenus favoris.
Quid de la luminosité alors ? Disons que s'il fallait trouver un petit défaut à l'écran du Motorola nouveau, ce serait celui-ci. Pas d'inquiétude : le Signature bat à plates coutures tous ses prédécesseurs et pousse le bouchon très loin. Mais, il reste moins impressionnant que le tout récent Honor Magic 8 Pro ou, encore, que le Google Pixel 10 Pro XL.
Performances : pas le haut du panier, mais redoutable malgré tout
C'est incontestablement le point qui fera le plus débat dans la proposition du Motorola Signature. En dépit de son étiquette très premium, le flagship ne s'offre pas la puce la plus performante de Qualcomm, mais sa petite sœur la Snapdragon 8 Gen 5. Est-ce criminel ? J'avoue être partagé. D'un côté, je suis convaincu que seul 1% des utilisateurs et utilisatrices font réellement usage de toute la puissance de leur téléphone. De l'autre, je trouve inacceptable de payer 1 300€ un smartphone qui n'est pas le meilleur.
Dans les faits, le Motorola Signature est un smartphone tout à fait exemplaire dans sa rapidité. Je rappelle qu'il est équipé de 16 Go de mémoire vive. Il est ultra-réactif, et ne souffre jamais d'aucun ralentissement. Il lance également tous les jeux du marché en qualité élevée tout en conservant un très haut niveau de fluidité. Les benchmarks les plus éprouvants mettent toutefois en lumière un thermal throttling assez prononcé, sans que la chauffe devienne pour autant un problème en termes de confort. En clair : s'il n'est pas un smartphone gaming, le Moto Signature se défend très, très bien dans tous les types d'usages.
Interface : une surcouche agréable
Motorola a à cœur de proposer une expérience logicielle simple, sans surcouche trop parasite. On est donc face à un Android 16 très clean, bien qu'une poignée d'applications préinstallées (à retirer une par une…) soient présentes. On trouve aussi quelques traces de publicité (pour installer d'autres applis) dans certains modules, notamment le mode jeu. Rien de bien méchant en soi, mais pénible sur un smartphone à 1 300€.
Au fil des ans, Moto a développé son propre écosystème d'outils connectés, comme Smart Connect (auparavant Ready For), permettant d'obtenir une interface desktop en branchant son smartphone à un PC ou un écran externe. On partage ainsi le presse-papier, on peut répondre à ses messages de façon plus sympa, et plus encore.
Concernant l'IA, Motorola a une approche un peu différente de la plupart de ses concurrents. Avec Moto AI, accessible grâce au bouton dédié depuis la tranche gauche du smartphone, et virtuellement depuis n'importe quel écran grâce à un raccourci, on peut poser diverses questions à un assistant et notamment enregistrer des souvenirs ou prendre des notes à la volée.
Pour ce faire, le Moto Signature utilise une combinaison de modèles locaux s'exécutant sur le téléphone, et d'autres comme Microsoft Copilot ou Perplexity. Naturellement, Google Gemini est également disponible et intégré à la racine d'Android. J'avoue que tout cela fait un peu redite : on a un bouton sur la tranche gauche qui permet d'invoquer Moto AI, et un autre sur la tranche droite qui convoque Gemini.
Toujours est-il que j'ai trouvé l'intégration de l'IA réussie, discrète, et occasionnellement utile, même si de gros efforts de compatibilité restent à faire. En effet, la fonction permettant de "débriefer" les notifications est limitée à une poignée d'applications. J'estime que si cette feature n'est pas exhaustive, elle ne sert à rien.
Pour finir sur une bonne note : Motorola promet sept ans de mises à jour Android et de patchs de sécurité à son Signature. Une première pour la marque qui s'est récemment fait détruire en ligne après avoir annoncé que ses smartphones d'entrée de gamme ne profiteraient d'aucune mise à jour.
Appareil photo : de beaux progrès sur l'imagerie
Motorola a méchamment musclé sa proposition photo cette année. Ça peut paraître ringard, en 2026, de dire qu'on lance un photophone. Pourtant, le Signature porte tous les atours de ce genre de proposition. On retrouve donc quatre modules de 50 mégapixels, tous de très bonne taille, et profitant d'une ouverture importante. Pas étonnant que le nouveau Moto se retrouve à la 8e place du classement DXOMark pour la photographie mobile.
La configuration photo du Motorola Signature :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1,28", f/1,6, OIS ;
- Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2,76", f/2,0 ;
- Téléobjectif 3x : 50 Mpx, 1/1,95", f/2,2, OIS ;
- Selfie : 50 Mpx, 1/2,93", f/2,0.
Grand-angle
Le capteur Sony Lytia-828 fait des merveilles. À part quelques maigres traces d'aberrations chromatiques sur les bords des images, on obtient des clichés absolument sensationnels. Ce qui impressionne le plus, c'est probablement la finesse du piqué. Le niveau de détails est étourdissant, le contraste est harmonieux, et les couleurs légèrement rehaussées pour donner un petit côté extraordinaire à vos souvenirs.
Ultra grand-angle
Ça n'arrive pas souvent, mais l'ultrawide du Motorola Signature a trouvé grâce à mes yeux. Ici encore, les détails sont impressionnants, même sur les bords de l'image. J'apprécie aussi que les couleurs soient quasiment identiques avec le capteur principal. On a vraiment l'impression de shooter avec le même module, tout en récupérant un champ de vision plus étendu.
Téléobjectif / Zoom
Le téléobjectif du Signature propose un zoom optique 3x et la même définition que les deux autres. Mais, je reste un peu sur ma faim. J'ai trouvé le traitement des images trop prononcé, et surtout l'exposition mauvaise. Les photos sont trop sombres, trop contrastées. Les couleurs, aussi, n'ont plus grand-chose à voir avec celles prises avec les autres modules.
Cela mis à part, je suis toutefois impressionné par la qualité des photos prises au téléobjectif. Même avec le zoom numérique 6x, les résultats sont vraiment bons. Ici encore, la netteté décroche la mâchoire, et le niveau de détails est exemplaire.
Mais, forcément, comme tous ses concurrents, Motorola a les yeux plus gros que le ventre et propose de pousser jusqu'à un zoom 100x. Ici, c'est évidemment l'IA qui prend le relais pour "imaginer" les détails manquants et opérer un vilain lissage des textures. On peut encore s'en tirer avec les honneurs jusqu'à 30x mais, au-delà, n'y pensez pas.
Photos de nuit
La grande taille des capteurs et l'ouverture généreuse des objectifs leur permettent de rester très pertinents en basse lumière et de nuit. Naturellement, c'est le grand-angle (l'appareil photo principal) qui s'en sort le mieux, et sans faire exploser la sensibilité ISO. Le bruit est parfaitement maîtrisé ; les couleurs sont respectées, et le piqué préservé. Du grand art !
Portraits et selfies
Armé comme il est, le Motorola Signature est un redoutable portraitiste. J'en parlais plus haut, l'accentuation du contraste avec le téléobjectif prend tout son sens en portrait pour mettre en valeur le sujet. Mais, même en utilisant l'appareil photo principal, les résultats sont excellents. Les couleurs sont parfaites, le bokeh saisissant. Rien à redire !
Mais, il arrive qu'il y ait des ratés, comme sur ce cliché de moto où le contraste est visiblement parti en vacances.
Le module photo avant ne vient pas gâcher mes excellentes impressions sur le mode portrait. Le piqué est, encore une fois, exceptionnel, et la carnation respectée. Un léger lissage semble être appliqué pour vous donner bonne mine, mais c'est tout. On note d'ailleurs que le module est très à l'aise, même à contrejour.
Vidéo
Le Signature est-il aussi bon en vidéo qu'il l'est en photo ? Tout dépend. S'il est capable de filmer en 8K à 30 images/s, je ne le recommande pas forcément. À part augmenter sensiblement la taille du fichier, vous n'y gagnerez pas forcément en finesse. Le mode 4K 60 fps est à privilégier, surtout en Dolby Vision. Les couleurs sont ultra-flatteuses (trop ?), la stabilisation est impeccable, et le compromis entre niveau de détails et fluidité est à son plus juste milieu. Dommage que l'ultra grand-angle s'en sorte plus mal dans l'exercice. Clairement, en vidéo, mieux vaudra compter uniquement sur le module principal.
La captation en 4K à 60 images/seconde avec le module grand-angle. ©Pierre Crochart pour Clubic
La captation en 8K à 30 images/seconde toujours avec le module grand-angle. ©Pierre Crochart pour Clubic
Autonomie : dans la moyenne
En matière d'endurance, le Motorola Signature n'est pas un mauvais bougre ni le premier de la classe. Il s'agit d'un smartphone dans la moyenne, qui saura se montrer capable auprès de celles et ceux qui sont prudents. En revanche, pour les power users qui cumulent de longues heures d'utilisation chaque jour, ça risque de coincer après une grosse journée d'utilisation.
Dans le test automatisé de PCMark, le Motorola Signature s'en sort d'ailleurs assez mal. L'allocation des ressources du processeur est agressive, et il m'a fallu limiter la fréquence d'affichage à 120 Hz pour éviter de faire fondre la batterie trop rapidement. Notez qu'il ne s'agit que d'une spécificité de l'application PCMark : considérée comme un jeu, elle débloque le mode 165 Hz, une fréquence que vous n'atteindrez jamais en navigation simple.
Enfin côté recharge, le Motorola Signature supporte jusqu'à 90 watts en filaire et 50W sans fil avec un chargeur propriétaire. Comptez environ 40 minutes pour refaire un plein à pleine puissance en filaire.
Motorola Signature : Prix, disponibilité et concurrence
Le Motorola Signature est d'assez loin le smartphone "classique" le plus onéreux du catalogue du fabricant. Il s'affiche en France à partir de 1 299€ dans une unique configuration embarquant 16 Go de RAM pour 512 Go de stockage. On notera que, lors de son annonce, le Signature devait être tarifé à 1 000€. Une belle douche froide sur ce point.
À ce tarif, le haut de gamme de Motorola se confronte donc au tout récent Honor Magic 8 Pro, et aussi quelque part au Samsung Galaxy S26+ et S26 Ultra que son rival devrait présenter dans quelques jours. On retiendra aussi le Google Pixel 10 Pro XL, et l'évident iPhone 17 Pro.
Motorola Signature : l'avis de Clubic
Le Motorola Signature est de très loin le smartphone le plus sexy jamais commercialisé par le fabricant. L’aboutissement de plusieurs années à remonter la pente, et la somme de tous les excellents choix opérés sur sa gamme Edge. Très beau, luxueux même, le Signature n’usurpe pas son nom fait de lettres d’or.
Formidable photophone, doté d’un écran flatteur et offrant une expérience logicielle aussi agréable que bien pensée, il cède toutefois du terrain au chapitre de l’autonomie. À l’heure où la concurrence rivalise à grands coups de batteries XXL, le Motorola Signature s’épuise après une journée seulement.
Ajoutons à cela une puce qui ne se classe pas dans le haut du panier… et c’est suffisant pour ériger un constat sévère, mais pragmatique : en l’état, le Motorola Signature est beaucoup trop cher pour ce qu’il est. Rien, dans sa proposition, ne saurait me motiver à dépenser 1300€ pour me l’offrir. Heureusement, le jeu des promotions ne fera que le rendre plus attrayant au fil des mois — d’autant qu’il sera mis à jour pendant sept ans !
Fiche technique Motorola Signature
|Taille de l'écran
|6.8 pouces
|Taux de rafraîchissement
|165Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx,
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Assistant vocal
|Gemini
|Taille de l'écran
|6.8 pouces
|Type d'écran
|LTPO AMOLED
|Définition de l'écran
|1264 x 2780 pixels
|Taux de rafraîchissement
|165Hz
|Densité de pixels
|446 ppi
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|Octa-core
|Fréquence CPU
|3.8GHz
|GPU
|Adreno 829
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|90W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx,
|Définition du / des capteur(s) avant
|50 Mpx
|Enregistrement vidéo
|8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps
|Stabilisateur caméra
|Optique
|Flash arrière
|LED
|Flash Frontal
|Non
|Taille des photosites objectifs arrière
|1.22µm, 0.8µm, 0.64µm
|Taille des photosites objectifs frontaux
|0.6µm
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.6, f/2.0
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.0
|Zoom Optique
|3x
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Type de connecteur
|USB Type-C 3.1 Gen2
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Capteur de reconnaissance faciale
|Reconnaissance faciale 2D
|Accéléromètre
|Oui
|Gyroscope
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|162.1mm
|Largeur
|76.4mm
|Epaisseur
|7mm
|Poids
|155g
