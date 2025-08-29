Après un Pixel 10 en progrès, mais paradoxalement freiné par d'étranges concessions techniques, attaquons-nous aux gros morceaux du nouveau line-up de Google : j'ai nommé les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL.
Comme l'année dernière, bien peu de choses distinguent en réalité ces deux smartphones haut de gamme — à part leur taille, évidemment. En fait, l'essentiel concernera la batterie (logiquement plus volumineuse, et rechargeable à plus haut voltage sur le modèle XL). Pour le reste, Google ne fait rien d'autre que vous proposer le choix entre deux formats plus ou moins compacts. Voyons ce que les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL ont dans le ventre !
Dans la boîte des Google Pixel 10 Pro et 10 Pro XL
- Câble USB-C vers USB-C.
Design : deux beaux smartphones premium
Comme le Pixel 10, les Pixel 10 Pro sont des copies conformes de leurs prédécesseurs. Nouveaux coloris mis à part, l'unique nouveauté de ces nouveaux flagships consiste en l'apparition d'aimants à l'arrière, offrant une compatibilité avec la norme de recharge sans fil Qi 2. À ce titre, toute une nouvelle gamme d'accessoires, baptisés Pixel Snap, fait son apparition sur le store Google — et les Pixel 10 sont compatibles avec les accessoires MagSafe dédiés aux iPhone. Chic !
Même s'il n'y a qu'un petit centimètre qui les sépare, les Pixel 10 Pro et Pro XL offrent une préhension très différente. C'est simple : le plus grand modèle pèse presque 30 g de plus. Hors smartphone pliant, c'est l'un des mobiles les plus lourds du marché, avec 232 g. Poignets fragiles s'abstenir, donc.
Je voudrais en profiter pour dire mon regret que Google n'ait pas beaucoup amélioré le taux d'occupation de l'écran sur ses smartphones ultra premium. Comme sur le Pixel 10, les bordures demeurent assez épaisses. J'attendais que le fabricant suive l'exemple d'Apple, qui a mis un bon coup de rabot sur ses iPhone 16 Pro.
Du reste, et comme d'habitude chez Pixel, on retrouve avec plaisir la camera bar qui, je trouve, rend toujours aussi bien au dos de l'appareil. Ce qui rend moins bien, en revanche, c'est le bouton Power, situé au-dessus de la réglette de volume. Une éternelle hérésie (mais je m'en remettrai probablement un jour, qui sait).
Pour finir, les deux smartphones sont naturellement certifiés IP68, et protégés par un verre Gorilla Glass Victus 2.
Écran : un nouveau record de luminosité
C'est l'une des différences avec les Pixel 10 : les modèles Pro se dotent d'une dalle OLED plus lumineuse, pouvant atteindre les 3200 nits. Effectivement, je n'ai jamais été à la peine pour consulter l'écran du smartphone en extérieur, même sous un soleil à son zénith.
Toujours aussi sérieux sur la calibration de ses écrans, Google propose des dalles aux couleurs aussi somptueuses que justes — suffisamment saturées pour les rendre alléchantes sans les dénaturer. Contrairement aux Pixel 10, ce sont ici des dalles LTPO qui sont à l'œuvre, et qui peuvent donc faire varier leur fréquence entre 1 et 120 Hz de façon dynamique.
La réactivité des écrans est exemplaire, et la surface d'affichage généreuse du modèle XL est forcément un plus pour le confort de lecture et de visionnage. Quoique, très franchement, le Pixel 10 Pro n'a pas trop à se plaindre. 6,3", c'est selon moi un sweet spot qui conviendra à la plupart des utilisateurs et des utilisatrices.
Performances : des performances bridées par une chauffe excessive
Je l'exprimais déjà dans mon test du Pixel 10 : la nouvelle puce Tensor G5 mise tout sur son nouveau NPU, qualifié de 60 % plus rapide à exécuter les tâches d'IA locales, nous dit Google. Le problème, c'est que ce genre de promesses est aujourd'hui difficile à vérifier. Le fait est que, dans nos benchmarks actuels, les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL ne sont pas impressionnants pour un sou. En fait, sur AnTuTu, les nouveaux flagships de Google font globalement moins bien que leurs prédécesseurs. Ouch.
Malgré un CPU plus véloce et 16 Go de RAM, la puce Tensor G5 est très handicapée par la mauvaise dissipation de la chaleur qu'elle dégage. Dès qu'il est un peu mobilisé, le smartphone chauffe énormément (au point d'être inconfortable à tenir), et ses performances chutent. De l'ordre de 50 %, m'indiquent carrément 3D Mark et CPU Throttle Test. Cela signifie qu'après seulement 15 minutes de charge lourde, le SoC perd 50 % de ses capacités de traitement. Cela se vérifie d'ailleurs très simplement en jeu. Sur Genshin Impact, nos smartphones (respectivement 1099 € et 1299 €) se lancent avec les graphismes sur « moyen » et à 30 fps. En sélectionnant manuellement « élevé « et 60 fps, comme devrait pouvoir le faire n'importe quel smartphone milieu et haut de gamme de 2025, on s'aperçoit que les Pixel 10 Pro ont toutes les peines du monde à être stables. Le framerate oscille constamment entre 40 et 60 images par seconde, et tombe même parfois près des 30 fps. Inacceptable, pour des appareils de ce standing.
Évidemment, pour les personnes qui ne jouent pas, ou peu, la pilule sera moins difficile à avaler. Le problème, c'est que la chauffe demeure une épine dans la godasse de Google, quoi que vous fassiez sur votre smartphone (c'est un peu moins vrai sur le Pro XL). Même en utilisant très simplement le Pixel 10 Pro un jour où la température dépasse les 25º, il ne faudra que quelques minutes avant que le mercure grimpe. En navigation simple, cela est sans effet sur les performances et la réactivité. En revanche, cela agit très directement sur l'autonomie des présents smartphones — j'y reviendrai plus bas.
Enfin, pour conclure sur ce chapitre, je reprécise que seuls les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL profitent du Wi-Fi 7. Des smartphones parés pour l'avenir donc, à l'heure où la norme s'invite sur davantage de routeurs.
Interface : des nouveautés IA plutôt anecdotiques
Les nouveaux Pixel sont livrés avec Android 16 et la nouvelle grammaire visuelle Material Expressive. Les icônes sont rondelettes, appétissantes presque. Très personnalisable, l'interface nous laisse le choix d'accorder ses couleurs au fond d'écran choisi, par exemple, ou entre différentes tailles d'horloge pour l'écran de verrouillage. Comme tous les Pixel depuis trois générations, ceux-là profiteront de sept ans de mises à jour, et de nombreux « Pixel Drop » leur ajoutant de nouvelles fonctionnalités tout au long de leur vie.
Forcément, qui dit Google dit désormais intelligence artificielle. Impossible d'y couper, Gemini est présent partout en guise d'assistant personnel, et peut être invoqué depuis n'importe quel écran en pressant le bouton Power ou par commande vocale. L'IA sert à analyser ce qui se trouve à l'écran, et on peut même carrément converser avec elle via Gemini Live, le mode vocal avancé proche de celui de ChatGPT.
Si certaines fonctions intéressantes manquent à l'appel en Europe (comme les Magic Cues, qui permettent de récupérer des informations contextuelles dans votre agenda ou vos messages), la trousse à outils IA est plutôt bien fournie — même si pas franchement révolutionnaire par rapport à l'an dernier. Seule nouveauté notable : un Coach Photo. Une fonction que j'ai personnellement trouvé ridicule, et qui vous propose plusieurs cadrages possibles pour votre prise de vue. La feature ne fonctionne qu'en portrait, et ne donne pas des résultats renversants. On l'essaie une fois pour rire, et on passe à autre chose.
Google Photos donne de nombreuses possibilités de retoucher vos photos, avec la gomme magique ou en l' « imaginant à nouveau ». C'est-à-dire en modifiant le ciel, ou en ajoutant des éléments dans le cadre avec un prompt. Selon ce que l'on souhaite faire, ça passe ou ça casse. D'expérience, les outils similaires de chez Samsung donnent de meilleurs résultats.
Enfin, je dois vous faire part d'un bug, d'une anomalie que je ne parviens pas à expliquer. À plusieurs reprises, au déverrouillage du téléphone, plusieurs icônes de ma page d'accueil avaient disparu. J'ai dû réorganiser plusieurs fois ma homepage au fil de mon test à cause de Discord ou de Twitch qui se sont mystérieusement fait la malle. Étrange.
Appareil photo : une configuration inchangée
Si Google reprend à l'identique la configuration photo des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, l'algorithme de traitement numérique a été amélioré, promet la marque. De toute façon, la configuration nous apparaît toujours de très bonne tenue aujourd'hui, et les Pixel 10 Pro promettent d'être de très fiers photophones.
La configuration photo des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.31", f/1.7, OIS ;
- Ultra grand-angle : 48 Mpx, 1/2.55", f/1.7 ;
- Téléobjectif 5x : 48 Mpx, 1/2.55", f/2.8, OIS ;
- Selfie : 42 Mpx, f/2.2.
Grand-angle
Quel plaisir de prendre des photos avec les Pixel 10 Pro. On retrouve au grand-angle un capteur de très haut vol, lumineux et serti d'une optique à l'ouverture généreuse, qui offre un piqué excellent et une reproduction des couleurs très chaleureuse (la signature Pixel). Les contrastes sont poussés sans être exagérés, et aucun défaut ne semble venir s'inviter à la fête. Du grand art.
Ultra-grand-angle
La bonne surprise, c'est que ce haut niveau de qualité se retrouve également sur l'appareil photo secondaire. L'ultra-grand-angle est, lui aussi, très détaillé, et propose un piqué ravissant même en dépit d'un capteur un peu plus modeste. À part sur les angles, le niveau de détail est impeccable, et la continuité colorimétrique est de rigueur avec le module principal.
Téléobjectif / Zoom
Le périscope des Pixel 10 Pro permet un zoom optique 5x, comme celui du Pixel 10. Mais, les deux appareils n'ont en réalité rien à voir. Techniquement, le téléobjectif des modèles Pro est beaucoup, beaucoup plus avancé. Plus lumineux, plus détaillé, il offre des clichés somptueux, au piqué excellent. On pousse sans problème jusqu'à un zoom numérique 10x sans perte de détails visible à l'œil.
Pour le Super Zoom 100x, en revanche, c'est un peu plus aléatoire. Déjà, il faut savoir qu'il s'agit en quelque sorte d'une extension à télécharger (le smartphone vous le proposera). De façon étrange, même après l'avoir installée, il m'est arrivé de ne pas pouvoir sélectionner ce type de zoom. J'ai dû relancer l'application à plusieurs reprises pour la retrouver. Enfin, il faut dire aussi que le résultat ne se présentera pas à vous instantanément. Le smartphone fait travailler ses algorithmes pendant une bonne dizaine de secondes avant de vous proposer l'image.
Comme on pouvait s'y attendre, les résultats sont parfois bons, et parfois très moyens. Google utilise de la reconstruction d'image par IA, qui vient « deviner » les pixels adjacents pour améliorer artificiellement le rendu. Sur des natures mortes, passe encore. Même si la colorimétrie en prend un coup. Sur les textes ou les visages, il vaut mieux éviter au risque de se retrouver face à des photos complètement farfelues. Reste que, sur ce point, Google semble en tout cas rattraper son retard face à Samsung.
Photos de nuit
On sent une réelle différence de nuit entre le Pixel 10 et les présents Pixel 10 Pro. La taille des capteurs joue énormément dans la captation de lumière et donc dans le niveau de détails que les photos nocturnes afficheront. La réduction du bruit est exemplaire, et le respect des couleurs l'est tout autant. À part en extérieur avec le téléobjectif, qui a tendance à refroidir la scène.
Portraits et selfies
Les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL sont de bons smartphones pour les portraits. Leurs algorithmes comprennent tout de suite ce qu'est notre sujet, et le traitement est rapide. Toutefois, je remarque qu'il est parfois un poil exagéré, comme sur le dernier autoportrait, qui surjoue l'exposition et me lisse le visage. Par ailleurs, mes cheveux semblent être beaucoup trop nets pour ce genre de photos. De petites sorties de route occasionnelle, qui n'entachent pas la réputation d'excellence de Google en la matière.
Vidéo
Grâce à un upscaling logiciel (qui demande donc un petit temps de traitement), il est possible de filmer avec les trois capteurs en 8K à 30 images par seconde. Très franchement, je ne trouve pas ça très utile ni même impressionnant visuellement. Je préfère me contenter de la 4K à 60 fps — les résultats sont au rendez-vous (et les clips ne pèsent pas une tonne).
Quelle que soit l'optique choisie, l'image est superbe et la dynamique excellente. La stabilisation est formidable sur toute la ligne ; même si le téléobjectif est plutôt conçu pour des plans fixes, ne nous le cachons pas !
Autonomie : une endurance banale
Taille des capteurs photo plus importante oblige, la batterie du Pixel 10 Pro est en réalité plus modeste que celle du Pixel 10. De peu, heureusement, mais cela suffit à dresser un bilan encore moins positif de l'autonomie. Clairement, je n'ai jamais pu tenir plus d'une journée sur batterie.
Le souci, c'est que le Pixel 10 Pro XL n'est pas vraiment mieux loti. Sa batterie n'a pas une capacité suffisamment généreuse pour absorber le surcoût énergétique de sa dalle plus grande. Autant l'écrire : je n'ai pas constaté de différence d'autonomie entre le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL. D'ailleurs, il est assez amusant de constater que l'étiquetage européen prête en réalité une meilleure autonomie au Pixel 10 Pro (51h09) qu'à son grand frère (48h39).
Pour la recharge en revanche, le Pixel 10 Pro XL continue d'avoir un petit avantage en acceptant une puissance maximale de 45W, contre 30W pour le Pixel 10 Pro. Comptez un peu plus d'une heure pour le recharger complètement, et environ 1h30 pour le Pixel 10 Pro.
Je radote, mais les Pixel 10 sont compatibles avec la charge sans fil Qi2, jusqu'à 15W pour le Pixel 10 Pro et 25W pour le Pixel 10 Pro XL.
Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL : Prix, disponibilité et concurrence
Dans la nouvelle gamme de smartphones Google, seul le Pixel 10 Pro XL subit une augmentation de prix. 100 € de plus, par rapport au Pixel 9 Pro XL. Pas bégueule, Google compense cette hausse en offrant 256 Go de stockage au lieu de 128 Go. Une méthode déjà éprouvée par Apple il y a deux ans sur ses iPhone 15 Pro Max.
- Google Pixel 10 Pro : 1099€ (128 Go), 1199€ (256 Go), 1329€ (512 Go), 1589€ (1 To) ;
- Google Pixel 10 Pro XL : 1299€ (256 Go), 1429€ (512 Go), 1689€ (1 To).
Je ne vous apprendrai rien : les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL sont d'évidents concurrents pour les actuels iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, mais également aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max qui seront dévoilés le 9 septembre prochain par Apple. Dans le même ordre de prix, les Samsung Galaxy S25+, OnePlus 13, OPPO Find X8 Pro et Xiaomi 15 Ultra se présentent en file indienne.
Google Pixel 10 Pro : l'avis de Clubic
J’écrivais dans mon test du Pixel 10 qu’il était probablement le plus intéressant de la nouvelle gamme Google. Maintenant que j’ai testé les Pixel 10 Pro, mon avis n’a pas changé. En toute franchise, je serai bien en peine de différencier ce nouveau venu du Pixel 9 Pro de l’an dernier tant les nouveautés sont anecdotiques.
Le smartphone premium de Google reste un excellent choix, ne nous méprenez pas. Son écran est divin, la partie photo est maîtrisée comme jamais, et le logiciel est parfait pour celles et ceux qui veulent un maximum d’intelligence artificielle dans leur poche.
Maintenant, je dois dire mon impassibilité devant cette nouvelle puce Tensor G5 qui, d’après moi, ne tient pas du tout ses promesses. Le Pixel 10 Pro est un smartphone qui chauffe énormément, et dont les performances sont directement indexées sur sa température… tout comme son autonomie. Autant l’écrire, vous ne tirerez jamais plus d’une journée d’utilisation du Pixel 10 Pro.
Google Pixel 10 Pro XL : l'avis de Clubic
Le Pixel 10 Pro XL est probablement l’un des meilleurs smartphones Android grand format du moment. Mais, vendu 100€ plus cher que son prédécesseur, il ne vaut selon moi pas forcément le détour — si vous êtes déjà équipés d’un Pixel 9 Pro ou équivalent.
La partie photo, évidemment toujours irréprochable, n’évolue qu’à la marge. Tout comme ses performances, d’ailleurs. D’après mes tests, la puce Tensor G5 est très loin de tenir ses promesses. Souffrant d’une chauffe excessive qui tire ses performances vers le bas, le Pixel 10 Pro XL est un smartphone instable, en particulier pour les joueurs et joueuses.
D’autant plus dommage que cette mauvaise gestion de la chauffe a un impact direct sur l’autonomie du produit — sensiblement la même que sur le Pixel 10 Pro. Google met le paquet sur l’IA, mais semble malheureusement négliger ce qui compte vraiment pour les consommateurs. Reste, heureusement, ce design toujours aussi ravissant, la prise en charge de la norme Qi 2, et cet écran d’une luminosité record.
Fiche technique Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro XL
|Note
|8
|8
|Taille de l'écran
|6.3 pouces
|6.8 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|120Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go
|256 Go, 512 Go, 1024 Go
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go
|16 Go
|Capacité de la batterie
|4870 mAh
|5200 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 48 Mpx, 48 Mpx
|50 Mpx, 48 Mpx, 48 Mpx