Malgré un CPU plus véloce et 16 Go de RAM, la puce Tensor G5 est très handicapée par la mauvaise dissipation de la chaleur qu'elle dégage. Dès qu'il est un peu mobilisé, le smartphone chauffe énormément (au point d'être inconfortable à tenir), et ses performances chutent. De l'ordre de 50 %, m'indiquent carrément 3D Mark et CPU Throttle Test. Cela signifie qu'après seulement 15 minutes de charge lourde, le SoC perd 50 % de ses capacités de traitement. Cela se vérifie d'ailleurs très simplement en jeu. Sur Genshin Impact, nos smartphones (respectivement 1099 € et 1299 €) se lancent avec les graphismes sur « moyen » et à 30 fps. En sélectionnant manuellement « élevé « et 60 fps, comme devrait pouvoir le faire n'importe quel smartphone milieu et haut de gamme de 2025, on s'aperçoit que les Pixel 10 Pro ont toutes les peines du monde à être stables. Le framerate oscille constamment entre 40 et 60 images par seconde, et tombe même parfois près des 30 fps. Inacceptable, pour des appareils de ce standing.