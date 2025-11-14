Je tiens tout de même à alerter sur la chauffe du OnePlus 15. Vous ne verrez pas de capture du stress test de 3D Mark ici pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais pu aller au terme de l'exercice : un message m'indique, après environ 17 tours sur 20, que le smartphone est trop chaud et qu'il faut le laisser tranquille un moment. Effectivement, il était carrément difficile à tenir en main tant le benchmark l'avait éprouvé. Voici une des limites de ce smartphone haut de gamme qui, toutefois, ne devrait pas perturber la plus grande majorité de ses futurs possesseurs.