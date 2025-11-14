Un saut de deux générations, carrément. OnePlus n'y va pas avec le dos de la cuillère pour vendre son nouveau flagship. Mais, derrière la promesse, trouve-t-on vraiment autre chose qu'un smartphone haut de gamme tout ce qu'il y a de plus classique ?
C'est la question qui nous guidera tout au long de ce test du OnePlus 15, le successeur (il faut suivre) d'un OnePlus 13 qui m'avait particulièrement enchanté l'année dernière. Le fabricant chinois est-il capable de se relever de l'arrêt du partenariat qui le liait à la légende de la photo Hasselblad ? Et que vaut le premier smartphone à tirer partie de la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 dont on nous vend monts et merveilles ? Trêves de questions, plongeons !
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
- Très polyvalent en photo, et en vidéo
- Une interface Android très agréable et fournie
- Moins cher que le OnePlus 13 !
- Traitement photo un peu trop agressif (saturation, essentiellement)
- On a vu mieux côté luminosité
- Pas de charge sans fil Qi 2
- 4 ans de MaJ Android pour un flagship, ça ne passe plus
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du OnePlus 15
- Câble USB-C vers USB-C
Design : un clone (réussi) du Find X9 Pro
Vous le savez : Oppo et OnePlus sont deux marques sœurs et, tous les ans, leurs nouveautés apparaissent comme les deux faces d'une seule et même pièce. Cela se vérifie une nouvelle fois avec le couple OnePlus 15, qui reprend en très grande partie le design du récent Oppo Find X9 Pro.
Un design réussi, entendons-nous bien, et porté par des coloris rafraîchissants qui, c'est rare, ont des caractéristiques assez différentes. Ce n'est pas le modèle que nous avons reçu de la part de la marque, mais retenez que la version Sand Storm affiche une résistance accrue. OnePlus présente le matériau utilisé (de l'aluminium traité par micro oxydation) comme étant 1,3 fois plus solide que le titane, et presque autant que la céramique. Si notre exemplaire Ultra-Violet n'est pas aussi durable, il profite quant à lui d'un revêtement spécial qui réagit à la lumière pour lui donner des reflets irisés du plus bel effet. Très franchement, le OnePlus 15 est absolument canon !
Pas trop épais, pas trop lourd non plus, il affiche un écran de quasiment 6,8 pouces et, surtout, des bordures d'une finesse encore inédite pour le fabricant (1,15 mm seulement autour de l'écran). Contrairement à son prédécesseur, on remise cette fois les bords incurvés pour un smartphone aux bords plats, mais aux arrondis harmonieux dans les angles. Il tient parfaitement en main, et offre donc une surface d'affichage, de lecture et de jeu optimale pour tous les usages.
Le OnePlus 15 affiche désormais sur sa tranche gauche le bouton Plus Key, qui remplace l'Alert Slider. J'en parlerai plus en détail dans la partie du test dédiée à l'interface. Enfin, retenez que le smartphone profite d'un verre Gorilla Glass Victus 2, et aligne les certifications IP68, IP69 et IP69K pour une résistance optimale à tout type de dommages collatéraux. OnePlus communique même ouvertement sur une fonctionnalité de photos sous-marines (dans de l'eau douce).
Écran : une dalle surcadencé pour notre plus grand plaisir
Le OnePlus 15 embarque donc une dalle AMOLED de 6,78" exactement, proposant une résolution dite 1,5K, de 2772 x 1272 pixels. La grande nouveauté, c'est que la fréquence d'affichage passe de 120 Hz à 165 Hz. Mais, bien évidemment, ce surcadençage est une exception plus qu'une règle : seuls quelques jeux sont en réalité compatibles avec une telle fréquence. À moins de forcer l'affichage du 165 Hz dans les paramètres de l'écran, il sera plafonné à 120 Hz comme sur les autres smartphones du marché.
Je dois toutefois souligner combien la fluidité de l'écran est impressionnante. La réactivité de la dalle est telle qu'il m'a fallu aller m'assurer que le mode 165 Hz n'avait pas été activé par mégarde. L'écran est très sensible ; les animations d'OxygenOS 16 sont ultra chiadées, et les performances déployées par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 sont intestables. Un vrai smartphone très haut de gamme qui, c'est rare, me donne un véritable sentiment de « mieux » par rapport au précédent modèle.
Les couleurs de l'écran ne sont pas extravagantes, plutôt naturelles en fait, et le OnePlus 15 propose, comme l'iPhone, d'adapter les tonalités en fonction de la luminosité ambiante, évitant ainsi d'avoir à se poser la question. Côté luminosité, je note quelques progrès par rapport au OnePlus 13, mais rien d'aussi impressionnant que la concurrence a priori. La dalle reste lisible en extérieur et sans avoir à plisser les yeux, mais un iPhone 17 en met davantage plein les mirettes, par exemple.
Performances : l'irrésistible Snapdragon 8 Elite Gen 5 aux manettes
On avait déjà eu un aperçu des performances du nouveau SoC de Qualcomm lors du test du REDMAGIC 11 Pro, il y a quelques semaines. Naturellement, le OnePlus 15 fait « un peu » moins bien du fait d'un refroidissement plus standard que le smartphone gaming. Reste qu'il produit des performances décoiffantes, qu'aucune application actuelle ne permet en réalité d'éprouver toute la puissance.
Des chiffres étourdissants, qui donnent à voir les progrès faits par Qualcomm en matière de vitesse de calcul en une génération seulement. Tout va très, très vite, et les jeux profitent abondamment de cette débauche de puissance. On lance tout en qualité maximum sans se poser de question. Notez toutefois que seule une poignée de jeux sont compatibles avec les 165 Hz de l'écran du OnePlus. Pour la plupart, il faudra se contenter de 60, ou 120 au mieux.
Je tiens tout de même à alerter sur la chauffe du OnePlus 15. Vous ne verrez pas de capture du stress test de 3D Mark ici pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais pu aller au terme de l'exercice : un message m'indique, après environ 17 tours sur 20, que le smartphone est trop chaud et qu'il faut le laisser tranquille un moment. Effectivement, il était carrément difficile à tenir en main tant le benchmark l'avait éprouvé. Voici une des limites de ce smartphone haut de gamme qui, toutefois, ne devrait pas perturber la plus grande majorité de ses futurs possesseurs.
Par ailleurs, la chauffe semble essentiellement provoquée par le GPU. Un bench de 15 minutes sur CPU Stress Test n'a pas provoqué de chauffe notable, et le throttling s'est montré tout à fait correct.
Aussi, il est important de rappeler que les benchmarks sont une chose, et que l'expérience en est une autre. Malgré 30 minutes de jeu sur Genshin Impact à 90 fps en qualité élevée, je n'ai pas noté de surchauffe particulière. En fait, j'ai étonnamment trouvé le smartphone plus confortable à tenir que le REDMAGIC dont je parlais plus haut. Comme quoi !
Interface : OxygenOS sous son meilleur jour
OxygenOS passe à Android 16, et apporte essentiellement des animations plus travaillées tout en tentant de trouver le juste milieu entre empreinte historique d'Android et… le Liquid Glass d'Apple. Eh oui, on trouve ça et là des effets de transparence qui nous mettent immédiatement la puce à l'oreille. Mais, rassurez-vous : OnePlus a la main beaucoup moins lourde qu'Apple en la matière. La lisibilité reste le maître-mot.
L'influence d'Apple est également notable sur l'écran de verrouillage, où l'on peut définir différents effets de profondeur et ajuster la taille de l'horloge pour un look particulier et personnalisé. OxygenOS est une surcouche très bien organisée, offrant de nombreuses options et réglages pour se faciliter la vie. Un vrai plaisir à utiliser au quotidien.
Le OnePlus 15 est le premier flagship de la marque à adopter la Plus Key, le nouveau bouton qui remplace l'Alert Slider — et dont je vous parlais déjà dans mon test du OnePlus Nord 5.
Reconfigurable (lampe torche, dictaphone, appareil photo…), la Plus Key sert, par défaut, à prendre une capture d'écran qui viendra se ranger dans l'Espace Mental, l'une des nouveautés phares de cette année chez OnePlus. Très inspirée de l'Essential Space de Nothing, cet espace sécurisé vise à désengorger votre photothèque de vos screenshots, et vous aide à y trouver du sens. Le contenu des images est analysé automatiquement par l'IA, notamment pour trouver des dates et des lieux. L'intelligence artificielle peut, par exemple, ajouter automatiquement un rappel dans votre calendrier si elle détecte quelque chose de pertinent dans vos enregistrements.
Un appui long sur la Plus Key permet aussi d'enregistrer un mémo vocal (jusqu'à 60 secondes), qui sera automatiquement transcrit dans l'Espace mental, et se verra appliquer des tags pertinents pour l'organisation de vos pensées. Un système assez malin, dont j'avoue toutefois que je ne me servirais pas — j'ai mes petites habitudes en matière de prise de notes. Par ailleurs, je trouve que l'Espace Mental ne va pas assez loin et devrait nous permettre (comme chez Nothing) d'ajouter une note vocale à une capture d'écran. Ici, c'est soit l'un, soit l'autre.
Cela étant, OnePlus a de grands projets pour l'Espace Mental. Dans les prochains mois, Gemini pourra s'inviter dans vos enregistrements (avec votre accord) afin d'aller plus loin dans l'assistance IA. La marque nous explique notamment que vous pourrez enregistrer différents lieux à visiter depuis Instagram dans votre Espace Mental, et demander à Gemini de fabriquer un itinéraire permettant de tous les voir en une journée. Pratique.
Pour ce qui est de l'IA, OnePlus propose une suite d'outils désormais plutôt classiques allant de la retouche photo (simpliste) à des fonctionnalités de génération et de résumés de textes. J'ai toutefois eu quelques difficultés à utiliser certaines fonctions, comme le Rédacteur IA. Un bouton est censé apparaître dans le sélecteur de méthodes de saisies… pas chez moi. La seule façon de faire apparaître l'outil était de commencer à rédiger, puis de sélectionner le texte pour enfin accéder à l'option. Pas bien intuitif, tout ça. Dans tous les cas, Gemini reste de la partie, tout comme Entourer pour chercher.
On notera enfin que le OnePlus 15, comme son prédécesseur, profitera de quatre mises à jour majeures d'Android (jusqu'à Android 20) et de six ans de patchs de sécurité au total.
Appareil photo : comment s'en sort OnePlus sans Hasselblad ?
OnePlus met en avant depuis des années déjà son partenariat avec Hasselblad, de la même façon que Xiaomi fanfaronne aux côtés de Leica. Mais, cette fois, le divorce est acté, et OnePlus fait cavalier seul. Malgré tout, il est évident que la marque chinoise a beaucoup appris de son partenaire, au fil des ans. Pas d'inquiétude à avoir quant à la qualité des photos de ce OnePlus 15 donc. Il faut juste s'attendre à un tout petit peu moins de personnalité de sa part.
La configuration photo du OnePlus 15 :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.31", f/1.8, OIS ;
- Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2.88", f/2.0 ;
- Téléobjectif 3,5x : 50 Mpx, 1/2.76", f/2.8, OIS ;
- Selfie : 32 Mpx, 1/2.74, f/2.4.
Grand-angle
Le capteur principal du OnePlus 15 est excellent pour la plupart des situations. Il offre une focale plutôt courte, de 24 mm, qui permet de faire entrer beaucoup de choses dans le cadre. Très à l'aise en HDR, il préserve quantité de détails dans les ombres et ne surjoue jamais l'exposition. J'ai trouvé les photos plutôt chaleureuses, mais les couleurs également un poil trop saturées à mon goût. On est toutefois dans une forme de continuité avec le OnePlus 13 de l'an dernier.
Ultra grand-angle
L'ultrawide est tout aussi bon, et même les bords de l'image ne souffrent pas trop de l'effet de diffraction. Le niveau de détails reste excellent. Est-ce là l'apport du DetailMax Engine vanté par OnePlus ? En tout cas, j'ai rarement été aussi étonné par les résultats de cette optique qui, habituellement, me laisse de marbre. Je note toutefois quelques incohérences colorimétriques avec le module principal. Le bleu du ciel, notamment, est exagéré.
Téléobjectif / Zoom
Le téléobjectif 3,5x du OnePlus offre une longueur focale équivalente à un objectif 85 mm. Un juste milieu, d'après moi, en cela que j'apprécie particulièrement l'effet de compression de ce type de focale pour les portraits. Une nouvelle fois, le niveau de détails est excellent sur toute l'image, et le traitement est parfaitement maîtrisé pour préserver un maximum d'infos dans les ombres et les hautes lumières. Cela étant, je continue d'être un peu irrité par ces couleurs trop saturées.
L'interface de la caméra permet de passer rapidement d'un zoom 2x (utilisant le capteur grand-angle) à 3,5x, et à 7x. Au-delà, c'est le zoom numérique assisté par IA qui prend la main, et qui produit des résultats plus nuancés à mesure que l'on se rapproche du plafond de 120x. Autant le dire : les clichés avec le zoom au maximum ne sont pas bons du tout. Ils sont brouillons, pâteux, les textes et les visages ne ressemblent tout simplement plus à rien. D'après moi, mieux vaut s'abstenir d'aller au-delà d'un zoom 30x pour préserver une bonne qualité d'image. C'est déjà très bien, et suffisant pour l'écrasante majorité des situations du quotidien !
Photos de nuit
Le OnePlus 15 n'a pas les capteurs les plus lumineux du marché, mais son nouveau pipeline de rendu l'aide également à améliorer les clichés nocturnes. J'ai trouvé à ce titre la pose du mode nuit un peu plus longue que chez la concurrence, mais le fait est que les résultats sont là. Voyez plutôt.
Portraits et selfies
Comme je l'écrivais plus haut, la focale de 85 mm est selon moi idéale pour le portrait. Le sujet est bien mis en valeur, et l'effet de compression (l'impression que l'arrière-plan est plus près, et plus grand qu'en réalité) renforce le côté particulier de ces clichés. OnePlus a d'ailleurs bien bossé les tons de la peau lorsque le mode portrait est activé. Le niveau de détails sur les visages est assez spectaculaire.
Le capteur photo avant remplit lui aussi parfaitement son office en portrait, avec des visages parfaitement exposés et un détourage harmonieux du sujet.
Vidéo
Pour la première fois, je suis enfin impressionné par une vidéo 8K sur un smartphone. Le OnePlus 15 propose des films 8K en 30 images par seconde, et la qualité des plans est vraiment excellente. La stabilisation est perfectible, mais pour des plans fixes ou des panoramas, c'est proprement impressionnant.
Du reste, tous les capteurs peuvent aussi filmer jusqu'en 4K à 120 fps et en Dolby Vision, s'il vous plaît. Le résultat est toujours excellent, avec un niveau de détail remarquable, une bonne appréhension des dynamiques et des contrastes, ainsi que des couleurs saturées et très plaisantes à l'œil. Un vrai bon smartphone pour la vidéo !
Autonomie : et sinon, quand est-ce qu'il s'éteint au juste ?
Je vais l'écrire tout simplement : le OnePlus 15 est le smartphone le plus endurant que j'ai jamais testé de toute ma carrière. Je n'en reviens tout simplement pas. OnePlus se fait aujourd'hui le meilleur avocat de la révolution que représentent les batteries au silicium-carbone, avec un accu de 7 300 mAh qui permet, tenez-vous bien, de tenir quasiment trois jours sur batterie.
Le REDMAGIC 11 Pro lui aussi, était doté d'une batterie extraordinaire, mais son comportement sur les benchmarks était trop étrange pour pouvoir établir un constat objectif. Ce n'est pas le cas pour le OnePlus 15, qui a tenu plus de 25h sur le test d'autonomie de PC Mark. Du jamais vu. Il devance le realme GT 7 et sa batterie de 7 000 mAh (le précédent record) de plus de 5 heures. Spectaculaire.
Pour ne rien gâcher, le OnePlus 15 se rend aussi compatible avec la recharge ultrarapide à 120 W, ce qui permet de récupérer 100 % d'autonomie en 40 minutes environ. Il est également compatible avec la charge sans fil, jusqu'à 50W avec le chargeur propriétaire. Malheureusement, il échappe à la compatibilité Qi2.
OnePlus 15 : Prix, disponibilité et concurrence
Le OnePlus 15 est sorti dans la foulée de son annonce, le 13 novembre. Et, bonne nouvelle : il se présente à nous à un prix inférieur à son prédécesseur ! Le tarif du OnePlus 13 avait provoqué une levée de boucliers (le premier OnePlus à dépasser le millier d'euros). Cette année, le fabricant se montre plus raisonnable, voyez plutôt.
- 12+256 Go : 979 €
- 16+512 Go : 1129 €
Un prix beaucoup plus doux que son cousin le OPPO Find X9 Pro, avec lequel il partage toutefois de nombreuses caractéristiques. À ce tarif, le OnePlus 15 se frotte à l'évident iPhone 17, au Google Pixel 10 Pro ou encore au Honor Magic 7 Pro. Dans quelques mois, il est fort probable que le Samsung Galaxy S26 vienne également s'imposer comme un concurrent redoutable. En attendant, le S25 peut également faire office de rival.
OnePlus 15 : l'avis de Clubic
Le OnePlus 15 itère sur les excellentes bases du OnePlus 13, mais fait globalement mieux sur tous les aspects… et pour moins cher ! Le flagship de OnePlus repasse sous le millier d’euros, et augmente par la même sa valeur. Et, croyez-nous, il ne manque pas d’atouts.
Irrésistiblement performant, il est surtout le smartphone le plus endurant de l’année, et peut-être même du marché, tout produit confondu. Capable de tenir jusqu’à trois jours sur batterie, le OnePlus 15 est redoutable et donne l’impression de savoir tout faire.
Même si l’on a pu craindre un rétropédalage sur la photo avec le départ du partenaire Hasselblad, OnePlus a appris sa leçon et propose un photophone très capable, qui pêche sans doute uniquement par un traitement numérique un peu trop saturé — on s’en remettra.
Un OnePlus 15 qui échappe, de peu, à la note maximale du fait de son support logiciel en deçà de nos attentes (4 ans de mises à jour), et par un écran qui mériterait une luminosité un peu plus généreuse.
Fiche technique OnePlus 15
|Taille de l'écran
|6.78 pouces
|Taux de rafraîchissement
|165Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
|Capacité de la batterie
|7300 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx ; 50 Mpx ; 50 Mpx
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|OxygenOS 16
|Assistant vocal
|Google Gemini
|Taille de l'écran
|6.78 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Définition de l'écran
|2772 x 1272 pixels
|Taux de rafraîchissement
|165Hz
|Densité de pixels
|450 ppp
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|4.6GHz
|GPU
|Adreno 840
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
|Capacité de la batterie
|7300 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|120W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx ; 50 Mpx ; 50 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|32 Mpx
|Enregistrement vidéo
|8K 30 fps ; 4K 120 fps
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.8 ; f/2.8 ; f/2.0
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.4
|Zoom Optique
|3.5x
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|1
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|161.4mm
|Largeur
|76.7mm
|Epaisseur
|8.2mm
|Poids
|215g
|Certification IP
|IP68 ; IP69