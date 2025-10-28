Un an après son retour en France, OPPO annonce le Find X9 Pro, son second smartphone haut de gamme de la nouvelle ère. Comme ses prédécesseurs, il sert de vitrine technologique avec son partenariat Hasselblad.
Mais cette fois-ci, il pousse le curseur bien plus loin avec une batterie monumentale de 7 500 mAh et un téléobjectif de 200 Mpxl. Le tout dans un châssis qui reste plutôt compact.
Vendu 1299 € avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le Find X9 Pro vient se positionner face au Samsung Galaxy S25 Ultra. Peut-on encore qualifier OPPO de challenger, ou devient-il enfin une référence ? Nous avons eu la chance de pouvoir le tester en avant-première pendant deux semaines : voici ce qu’on en pense !
- Performances générales
- Quantié photo & vidéo
- Excellente autonomie
- Ecran impressionnant
- Certification IP68/IP69
- Prix toujours élevé
- Pas de chargeur fourni
- ColorOS 16 et OPPO AI peuvent encore progresser
Design épuré et ergonomie travaillée
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est difficile de confondre le nouveau venu avec son prédécesseur. Exit le module photo circulaire emblématique de la série Find X8 : place à un bloc carré repositionné sur le côté gauche du dos. Ce choix n’est pas qu’esthétique. En déportant les optiques, OPPO améliore significativement la prise en main : l’index ne vient plus buter contre les lentilles quand on le tient à l’horizontale, en mode portrait. Mine de rien, c’est un détail qui change pas mal de choses au quotidien.
Le dos est recouvert d’une couche de verre mat qui a la bonne idée d’être insensible aux traces de doigts. Le cadre en aluminium brossé apporte une touche premium. Avec un poids de 224 grammes sur la balance, le Find X9 Pro est un colosse… mais il faut bien loger la batterie de 7 500 mAh quelque part, si possible sans le transformer en brique. Mission accomplie.
Sur le flanc gauche, on trouve le Snap Key, un bouton multifonction personnalisable. Par défaut, il est lié à la fonction « Espace mental » de ColorOS 16 : une pression courte capture l’écran, une plus longue ajoute une note vocale tandis qu’un double appui ouvre l’Espace mental (on y reviendra un peu plus loin).
Un bouton Snap Key multifonction et personnalisable, plus une touche dédiée à la photo ©Marc Mitrani pour Clubic
Le Snap Key peut être reprogrammé afin de lui affecter une autre fonction : déclencher la lampe torche, l’enregistreur vocal, ou même faire des captures d’écran. À défaut d’être d’une grande originalité, cela s’avère assez pratique au quotidien.
Un boitier épuré et sobre ©Marc Mitrani pour Clubic
Sur le flanc droit, le Quick Button reprend le concept de la touche dédiée à la photo, déjà croisé sur le Find X8 Pro. Une double pression lance l’appareil photo, une pression simple déclenche la prise de vue tandis qu’un longue shhote une rafale. En mode paysage, un glissement du doigt permet de zoomer. L’ensemble est précis et agréable à utiliser.
OPPO complète les désormais classiques certifications d’étanchéité IP66 et IP68 avec le nettement moins courant IP69. Cela signifie que le Find X9 Pro résiste non seulement à la poussière et à l’immersion, mais aussi aux jets d’eau à haute pression et haute température. À défaut de pouvoir l’emmener sous la douche (on ne vous le conseille quand même pas), vous pouvez le rincer sous le robinet sans crainte.
Enfin, le Find X9 Pro intègre sous l’écran un capteur d’empreintes digitales 3D ultrasonique dernière génération. OPPO annonce qu’il est 35 % plus rapide et 33 % plus fiable que son équivalent optique traditionnel. À l’usage, la différence est flagrante : même avec les doigts légèrement humides ou gras, le déverrouillage se fait instantanément.
Un écran qui frôle la perfection
Soyons honnêtes : l’écran du Find X9 Pro est l’un des meilleurs que nous ayons testés cette année. Cette dalle AMOLED de 6,78" affiche 2772 × 1272 pixels et offre une densité de 450 ppp tout à fait satisfaisante. Bon point pour la finesse des bordures noires entourant la dalle (1,15 mm sur les quatre côtés), les plus dicrètes jamais vues sur un smartphone OPPO. L’écran semble presque flotter sur la face avant (on vous jure qu’on n’a rien fumé d’illégal lors de la rédaction de test).
OPPO annonce une luminosité maxi de 1 800 nits (3 600 nits en pic HDR) : l’écran reste tout à fait lisible en plein soleil. Mais c’est sur la luminosité minimale que le Find X9 Pro se distingue. Contrairement à la plupart des smartphones qui descendent rarement en dessous de 2 nits, le Find X9 Pro peut aller jusqu’à 1 nit.
Et alors ? On ne va pas (trop) vous assommer avec des détails techniques, mais couplé à une modulation de largeur d’impulsion de 2160 Hz (le fameux « PWM Dimming », qui fait très sérieux sur les fiches techniques) le résultat est impressionnant en usage nocturne.
Et à vrai dire, c’est l’écran le plus confortable en usage nocturne que nous ayons testé depuis longtemps. Plus besoin de régler la luminosité à 2 heures du matin pour lire l’heure : elle s’adapte naturellement sans jamais agresser les yeux. Il faut vraiment le voir pour le croire !
Vous l’aurez compris, nous sommes tombés sous le charme de cet écran aux performances étonnantes. Les images qu’il produit sont d’excellente tenue en toute circonstance et la colorimétrie est bien respectée.
Performances & autonomie : un sans-faute
Une bête de course signée MediaTek
Le Find X9 Pro est l’un des premiers smartphones à embarquer le SoC MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm. Sur le papier, c’est du lourd : un cœur ultra-performant à 4,21 GHz, trois cœurs premium et quatre cœurs de performance. Ils sont accompagnés par la puce graphique Mali G1-Ultra et par un processeur neuronal de neuvième génération. Notre exemplaire de test dispose de 16 Go de RAM LPDDR5x et de 512 Go de stockage UFS 4.1 (non extensible).
Cette fiche technique laissait présager de très bonnes performances brutes : c’est bien le cas. Soumis à notre habituelle batterie de tests, le Find X9 Pro obtient 3 343 541 points au benchmark AnTuTu qui évalue la puissance globale. GeekBench le crédite de 9 092 points en fonctionnement multicœur et 3 125 points en monocœur.
Enfin, il récolte 6 973 points au test graphique Wild Life Extreme de 3DMark Mobile. Ces résultats le placent parmi les meilleurs flagships de l’année et il se paye même le luxe d’être plus performant que le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.
En utilisation quotidienne, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : le multitâche est fluide, les jeux les plus demandeurs fonctionnent sans accroc au framerate maximal avec un niveau de détail très élevé. Certes, la bête chauffe lors de longues sessions de jeu, mais rien de véritablement dramatique. Le mécanisme de refroidissement a d'ailleurs été repensé en ce sens.
Il dispose d’une chambre à vapeur équipée d’un maillage en acier inoxydable ultra-fin de 0,025 mm. Cette techno réduit l’épaisseur tout en améliorant significativement la conductivité thermique. Elle permet l’extension de la chambre à tous les composants critiques, notamment liés à la vidéo.
Une autonomie record
L’alimentation électrique est assurée par une batterie de 7500 mAh. C’est 27 % de plus que le Find X8 Pro et ses 5 910 mAh, et c’est tout bonnement incroyable. OPPO utilise sa technologie de batterie au silicium-carbone (Si-Ca) de troisième génération, qui offre dans un même volume une densité énergétique bien supérieure aux batteries classiques.
En utilisation normale — à savoir navigation web, réseaux sociaux, quelques photos, un peu de streaming vidéo et des appels — le Find X9 Pro tient facilement deux jours complets. Dans notre cas, nous l’avons branché le soir sur un bloc d’alimentation (non fourni) pour le récupérer à 100 % le lendemain matin. On l’utilise toute la journée du lendemain, puis du surlendemain. Vers 17 h 30, son autonomie flirte avec les 20 % : pas mal du tout.
En usage intensif, où l’on abuse des bonnes choses de la vie numérique (notamment gaming, enregistrement de vidéos et prises de photos) , on tient 1,5 jours sans peine. Impressionnant. OPPO précise que la batterie conservera 80 % de sa capacité d’origine après cinq ans d’utilisation typique. Le mérite en revient au Si-Ca, pensé afin de ralentir le vieillissement de l’accumulateur. C’est un argument de poids si l’on souhaite conserver le smartphone sur une longue durée.
Une charge vraiment rapide, mais qui peut revenir cher
Pour recharger cette impressionnante batterie, OPPO mise sur ses technologies maison : SUPERVOOC 80 Watts en filaire et AIRVOOC 50 Watts en induction. À condition, bien entendu, d’acquérir les accessoires nécessaires à l’opération. En clair, il faudra débourser 40 euros pour le bloc d’alimentation, auxquels s’ajoutent 70 euros pour goûter aux joies simples de la charge sans fil. Ça commence à piquer…
En filaire, on passe de 0 à 50 % en environ 18 minutes. 65 minutes sont nécessaires pour atteindre 100 %. OPPO annonce que le passage par l’induction requiert 90 minutes pour atteindre 100 %. Si l’on s’entête à utiliser un chargeur traditionnel, par exemple, compatible Power Delivery 55 Watts, les durées s’allongent considérablement. Signalons aussi le support de la charge inversée 10 Watts, pratique pour dépanner des écouteurs sans-fil ou une montre connectée.
ColorOS 16 et OPPO AI : de bonnes idées encore améliorables
Le Find X9 Pro tourne sous ColorOS 16 basé sur Android 16. En préambule, précisons que le constructeur garantit la fourniture de 4 ans de mises à jour majeures de l’OS et de 5 ans pour les correctifs de sécurité. Comparé aux 7 + 7 années promises par Google, Samsung et Honor (sur ses flagships), cela fait un peu juste.
ColorOS 16 dispose d’une interface claire et intuitive. Comme chez la concurrence, cette surcouche a pour objet de pallier les lacunes de l’interface d’Android stock et d’intégrer une intelligence artificielle maison. Baptisée OPPO AI, elle comprend les fonctions de retouche d’image (l’Éditeur IA intégré à la galerie photo), ainsi que de rédaction générative, la traduction et la transcription de la voix. Avec en prime Gemini, l’omniprésente IA de Google.
L’Espace mental, propre à OPPO, s’avère pour le moins original. Il est accessible par défaut via la touche Snap Key logée sur le flanc gauche, ou en balayant l’écran vers le haut avec trois doigts. Espace mental permet d’enregistrer, de résumer et d’archiver le contenu affiché à l’écran de l’appareil. Une double pression sur la Snap Key active l’enregistrement audio. L’Espace mental met ensuite de l’ordre tout cela et propose de répondre à des questions sur les documents qu’elle conserve.
Si l’idée est excellente, elle nécessite à notre avis encore un peu de travail. On aimerait par exemple que l’URL de la page dont on effectue une capture d’écran soit enregistrée dans l’Espace mental. Dans la même veine, les infos dictées (prise de rendez-vous, choses à faire, etc) devraient être intégrables dans les applications correspondantes. C’est sûrement pour cela qu’il est indiqué que la fonction est encore en phase bêta. Bien entendu, l’IA de Google et l’assistant Gemini sont présents et complètent les fonctions d’OPPO AI.
Photo et vidéo : de mieux en mieux
La caméra dorsale du Find X9 Pro comporte quatre modules :
- Principal : capteur 50 Mpxl (taille 1/1,28") ; objectif 23 mm f/1,5 ; stabilisation optique
- Ultra grand-angle : capteur 50 Mpxl (taille 1/2,75") ; objectif 15 mm ouvrant à f/2 ; autofocus ; macro à partir de 10 cm
- Téléobjectif : Capteur 200 Mpxl (taille 1/1,56") ; objectif périscopique 70 mm ouvrant à f/2,1 ; stabilisation optique
- True Color: capteur 2 Mpxl Multispectral ; objectif 21 mm ouvrant à f/2.4 (module technique ne prenant pas d’images)
Enfin, la caméra frontale est composée d’un capteur 50 Mpxl (taille 1/2,75″) et d’un objectif 21 mm f/2.
Cette configuration nécessite quelques explications. Promis, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais un peu quand même. Si vous êtes allergiques à la technique, alors sautez les deux prochaines sections : à plus tard !
Lumo, le moteur d’images fonctionnant en parallèle
Le Find X9 Pro inaugure LUMO, un nouveau moteur d’images. Habituellement, le traitement d’une image est effectué séquentiellement. LUMO change cela en faisant travailler en parallèle toutes les unités de calcul du SoC.
Chacun se voit assigner une tâche spécifique pour laquelle il est le plus adapté. En plus de l’ISP (processeur de signal d’image), ce sont donc le NPU (processeur neuronal), le GPU (puce graphique) et bien entendu le processeur central qui sont mis à contribution. Résultat, le temps de traitement est réduit et la consommation énergétique baisse notablement (OPPO parle d’une baisse pouvant atteindre 50 %).
Cette parallélisation augmente de façon phénoménale la capacité de traitement. Il est ainsi possible de générer par défaut des images de 50 Mpxl « qualité optique » jusqu’à un facteur de zoom de 6,3 x, au lieu des 12 Mpxl habituels. C’est à notre connaissance une première sur un smartphone. Il est bien entendu possible de choisir une définition inférieure afin d’économiser le stockage.
Un équipement haut de gamme
Le capteur du module principal est un Sony LYT-828 de 50 Mpxl. OPPO l’a coconçu avec le japonais spécifiquement pour le Find X9 Pro. À chaque prise de vue, le capteur fusionne en temps réel trois images réalisées à différentes expositions. Ce procédé, baptisé Ultra XDR, permet de préserver les détails dans les zones à fort contraste de l’image. Il est accompagné d’un objectif de 23 mm ouvrant à f/1,5 capturant 30 % de lumière en plus que la génération précédente.
Le téléobjectif périscopique est quant à lui doté d’un capteur Samsung ISOCELL HP5 de 200 Mpxl. Samsung ISOCELL HP5 de 1/1,56". À notre connaissance, seul l’impressionnant téléobjectif du Xiaomi 15 Ultra dispose d’un capteur un peu plus grand, ce qui laisse présager d’excellentes performances. L’objectif, codéveloppé avec Hasselblad est un 70 mm ouvrant à f/2,1. Il est doté d’un autofocus opérant à partir de 100 mm du sujet et devrait donc produire de bonnes macrophotographies.
Étonnamment, OPPO est nettement moins prolixe en informations techniques sur l’ultra grand-angle. Sur le papier, il bénéficie de caractéristiques alléchantes et bien entendu de la parallélisation du traitement de signal introduit par LUMO.
Une excellente qualité d’image
Fermons cette parenthèse technique et parlons de la qualité photographique. En extérieur ou en intérieur, en plein soleil ou avec un éclairage tamisé, le module principal produit des images que nous jugeons excellentes. La colorimétrie est respectée, le piqué est bon et l’autofocus n’est jamais pris en défaut. Si ce n’est pas de la perfection, ça commence à y ressembler.
Ces constatations sont valables pour le téléobjectif périscopique jusqu’à la valeur 3x, à laquelle l’image bascule dans une « qualité optique ». Jusqu’à 6x, il s’agit principalement du recadrage d’une image prise par le téléobjectif et combinée à ce que voit le module principal, avec en prime un soupçon d’IA. Cela permet de produire des photos 50 Mpxl de bonne tenue, à condition de ne pas les examiner minutieusement sur un moniteur informatique.
Nouveau changement à partir de 13,2x, valeur où il n’est plus possible de monter au-dessus de 12 Mpxl. Le résultat est toujours correct, même si les artefacts dus l’IA sont de plus en plus présents. On pourra pousser sans trop de problèmes jusqu’à 20x, voire 30x si l’on n’est pas trop attaché aux détails les plus fins. Cela dit, l’image a encore une tenue acceptable et reste exploitable.
Au-delà, le résultat se dégrade petit à petit sans véritablement faire saigner les yeux. Ceux-ci commencent à prendre cher à partir de 60x et jusqu’à 120x valeur maximale autorisée. À ces niveaux, l’IA invente des détails que les capteurs n’ont pas pu enregistrer. On a déjà vu cela chez Honor et son Magic 7 Pro et l’on se pose la même question : s’agit-il toujours d’une photo du réel ? À notre avis, plus vraiment.
La nuit, l’image suit à peu près la même évolution tout en se détériorant plus rapidement. La production de l’ultra grand-angle souffre un peu plus du bruit numérique qu’en plein jour, mais cela reste acceptable. Le module principal donne de bons résultats, tout comme le zoom périscopique 3X.
Au-delà, le recadrage appliqué par l’IA entraîne inévitablement une perte de détails, le lissage appliqué au JPEG afin d’atténuer le bruit numérique en étant le principal responsable. En zoom 20x, la perte de relief est flagrante et cela ne fera qu’empirer jusqu’en 120x.
Nous n’avons pas grand-chose à reprocher au mode portrait, le bokeh artificiel généré par l’IA s’avérant crédible et assez doux. Nous avons soumis le Find X9 Pro à notre redoutable test de la « porte Lescot » : l’IA se fait toujours piéger par les interstices séparant les panneaux et par certains détails pourtant évidents. Encore un effort…
OPPO Hasselblad Teleconverter : un accessoire qui voit loin (très loin)
OPPO propose en option un accessoire assez original pour ceux qui voudraient pousser encore plus loin les capacités du téléobjectif du Find X9 Pro : le Hasselblad Teleconverter. Concrètement, c'est un objectif externe qui se fixe magnétiquement sur une coque dédiée et qui multiplie par 3,28x le zoom du téléobjectif 70mm intégré.
Résultat : on atteint une focale équivalente de 230mm, soit du très gros plan pour capturer des détails à distance. Pratique pour la photo animalière, le sport, ou simplement isoler un sujet très éloigné.
Côté conception, OPPO et Hasselblad n’ont pas fait les choses à moitié. L'accessoire embarque une architecture optique Kepler avec 13 lentilles sphériques en verre (dont trois à très faible dispersion pour limiter les aberrations chromatiques), le tout protégé par 9 couches de traitement anti-reflet.
Le corps entièrement métallique et anodisé respire la qualité et le système de fixation magnétique OPPO Mag rend l'installation vraiment simple. Un mode dédié "Hasselblad Teleconverter" apparaît même automatiquement dans l'app photo.
Bon, soyons honnêtes : ce n'est pas le genre d'accessoire qu'on trimballe tous les jours. C'est encombrant (même si le support fourni facilite la prise en main), et on imagine que le prix ne sera pas donné. Mais pour les passionnés de photo mobile qui veulent vraiment repousser les limites du possible avec un smartphone, c'est une option intéressante qui témoigne de l'ambition d'OPPO sur le segment photo.
Vidéo 4K 120 im/sec et mode LOG : les pros vont aimer !
Le Find X9 Pro ne fait pas les choses à moitié en vidéo. Tous les capteurs — y compris la caméra frontale — supportent la 4 K 60 fps en Dolby Vision HDR. L’optimisation logicielle offre une bonne stabilisation, un autofocus plus cohérent et une balance des blancs plus stable, même lors des transitions entre objectifs.
Le module principal et le téléobjectif supportent la 4 K 120 im/sec en Dolby Vision tandis que la stabilisation reste active même à cette cadence.
Le mode Pro Vidéo supporte l’enregistrement en LOG. Cela facilitera la vie des vidéastes souhaitant peaufiner leurs créations : comme le RAW des appareils photo, ce format conserve un maximum d’informations afin faciliter la postproduction.
Bon point pour la fonction « LUT Preview » qui permet de visualiser le rendu final en temps réel tout en enregistrant avec la plage dynamique maximale. Mieux encore : le profil LOG du Find X9 Pro est certifié ACES, standard mondial de l’industrie cinématographique en matière de gestion des couleurs. Les productions du Find X9 Pro pourront s’intégrer dans un workflow professionnel.
Prix et disponibilité
Le Find X9 Pro est disponible en version 16 Go + 512 Go au prix public de 1299 €. Nous le trouvons bien positionné par rapport à la concurrence et notamment face aux Galaxy S25 de Samsung et à l'iPhone 17 Pro Max d’Apple. Bien entendu, il reste cher, mais un peu moins que les flagships concurrents.
Son lancement est accompagné d’un ensemble d’offres destinées à adoucir l’addition. Durant la période de précommande (entre le 28 octobre et le 5 novembre), une OPPO Watch X2 (380 €) est offerte ainsi qu’un remboursement différé de 100 € pour les nouveaux acheteurs de la marque (150 € pour les clients existants).
À partir du 6 novembre, la montre disparaît de la promotion, mais le remboursement différé persiste dans les mêmes conditions. Avec en prime un bonus de 150 euros sur la valeur de reprise de votre ancien smartphone.
OPPO Find X9 Pro : l’avis de Clubic
Dans le genre réussi, le Find X9 Pro d’OPPO se pose un peu là. L’appareil dispose d’un écran magnifique avec des bordures quasi inexistantes, d’une autonomie record grâce à sa batterie de 7 500 mAh, et d’un système photo Hasselblad qui rivalise avec les meilleurs.
Le téléobjectif 200 Mpxl est bluffant et le moteur d’image LUMO permet de capturer des images 50 Mpxl très détaillées. Les performances sont au rendez-vous grâce au Dimensity 9500, qui égale (voire dépasse le SoC Snapdragon Elite 8 de Qualcomm.
ColorOS s’avère toujours aussi agréable, mais OPPO AI nous laisse un peu sur notre faim. On aimerait que le concept d’Espace mental soit un peu plus abouti. Espérons que ce sera le cas dans une prochaine mise à jour !
Reste la question du prix. À 1299 € en 16 Go / 512 Go, le Find X9 Pro est à un prix avoisinant celui du Galaxy S25+ au lancement et 300 € moins cher que le Galaxy S25 Ultra. Le tarif de l'iPhone 17 Pro Max (1729 €) se passe de commentaires. Nous sommes conscients que 1300 € pour un smartphone, c'est cher.
Mais au moins, on peut désormais se procurer un produit frôlant la perfection pour un prix moins indécent que ceux pratiqués par la concurrence. Si vous cherchez le meilleur de la photo mobile avec une autonomie imbattable, le Find X9 Pro est à n’en pas douter un excellent choix.
