Dans le genre réussi, le Find X9 Pro d’OPPO se pose un peu là. L’appareil dispose d’un écran magnifique avec des bordures quasi inexistantes, d’une autonomie record grâce à sa batterie de 7 500 mAh, et d’un système photo Hasselblad qui rivalise avec les meilleurs.

Le téléobjectif 200 Mpxl est bluffant et le moteur d’image LUMO permet de capturer des images 50 Mpxl très détaillées. Les performances sont au rendez-vous grâce au Dimensity 9500, qui égale (voire dépasse le SoC Snapdragon Elite 8 de Qualcomm.

ColorOS s’avère toujours aussi agréable, mais OPPO AI nous laisse un peu sur notre faim. On aimerait que le concept d’Espace mental soit un peu plus abouti. Espérons que ce sera le cas dans une prochaine mise à jour !

Reste la question du prix. À 1299 € en 16 Go / 512 Go, le Find X9 Pro est à un prix avoisinant celui du Galaxy S25+ au lancement et 300 € moins cher que le Galaxy S25 Ultra. Le tarif de l'iPhone 17 Pro Max (1729 €) se passe de commentaires. Nous sommes conscients que 1300 € pour un smartphone, c'est cher.

Mais au moins, on peut désormais se procurer un produit frôlant la perfection pour un prix moins indécent que ceux pratiqués par la concurrence. Si vous cherchez le meilleur de la photo mobile avec une autonomie imbattable, le Find X9 Pro est à n’en pas douter un excellent choix.