Xiaomi ne se repose pas sur ses lauriers, et profite de l'autoroute des fêtes de fin d'année pour lancer sa nouvelle famille de POCO F. Nous voilà donc déjà rendus aux F8, dont la gamme se décompose en deux modèles : le F8 Ultra, et le F8 Pro que nous testons aujourd'hui.
Deux smartphones de « milieu de gamme avancée », comme on pourrait l'écrire étant donné la forte segmentation du marché des smartphones en 2025. Des produits plutôt premium, très performants, qui demandent toutefois quelques compromis sur des aspects acceptables pour le grand public, comme l'écran ou la qualité des capteurs photo secondaires. Cette année, POCO innove avec un partenariat audio avec Bose, qui apporte son expertise sur la confection des haut-parleurs. Une approche assez originale, qui est toutefois plus impressionnante encore sur le modèle Ultra — doté doté d'un (mini) subwoofer ! Mais ce sera l'affaire d'un autre test. Pour l'heure, concentrons-nous sur le petit frère, le F8 Pro.
- Les performances
- Grande autonomie
- Recharge rapide
- Les photos au grand-angle
- Interface chargée de pubs
- Un téléobjectif à la ramasse
- Positionnement tarifaire un peu trop élevé
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte
- Câble USB-A vers USB-C ;
- Coque de protection en silicone
Design : un smartphone relativement compact
Le POCO F8 Pro n'est pas un mastodonte. D'une taille tout à fait correcte, il tient bien en main sans sacrifier la surface d'affichage. Les bordures de l'écran sont d'ailleurs assez fines, ce qui lui donne un aspect premium bienvenu.
Le dos en verre brossé est très doux au toucher, et le plateau des appareils photo se distingue par un aspect « glossy » plutôt sympa. On remarque d'ailleurs ici l'inscription « Sound by Bose ». Je vais d'ailleurs évacuer immédiatement la question : je suis relativement peu impressionné par cet aspect du smartphone. Les deux haut-parleurs (symétriques) produisent un son très correct, pas trop raplapla, mais pas au point de tomber à la renverse. Très franchement, si POCO ne l'avait pas précisé, je n'aurais sans doute même pas fait attention au son. Plus décevant encore : on ne trouve aucune option « Bose » dans les réglages du smartphone pour améliorer ou personnaliser le rendu. Du marketing pur, donc.
Du reste, le smartphone est protégé par un verre Gorilla Glass 7i, très commun sur le milieu de gamme. Il est certifié IP68 et se montre donc totalement étanche jusqu'à 1,5 mètre de profondeur dans de l'eau douce, pendant 30 minutes.
Écran : une dalle aux bords fins et réactive
L'écran AMOLED de 6,59 pouces du POCO F8 Pro est très correct. Comme d'habitude avec Xiaomi, le rendu par défaut est très froid, et je me suis empressé d'aller opter pour le profil « chaud » dans les réglages pour obtenir un rendu plus proche du blanc neutre.
Rafraîchi à 120 Hz (mais pas LTPO), l'écran est parfaitement réactif, et sa finesse d'affichage est à l'avenant (419 ppp). Rien à redire non plus sur les couleurs qui, sans être extravagantes, font honneur aux différents contenus qu'on pourra y visionner.
En extérieur, la luminosité est dans la moyenne. Je dirais plutôt que le plus gros problème du smartphone et de son écran, c'est sa réflectance. Vous le verrez peut-être sur mes photos : il y a énormément de reflets. À l'usage, on s'y fait, mais on a vu plus convaincant sur cet aspect de la fiche technique.
Performances : un vrai flagship qui ne dit pas son nom
Tout a déjà été dit, ou presque, au sujet de la Snapdragon 8 Elite. La puce de Qualcomm a fait les grandes heures des smartphones Android cette année. Et, même si elle vient d'être officiellement remplacée par la surpuissante Snapdragon 8 Elite Gen 5 (oui, il faut suivre), elle produit toujours des résultats absolument extraordinaires. Très franchement, seul 1 % des utilisateurs de smartphones auraient factuellement besoin de plus de puissance de feu.
Le POCO F8 Pro est ultra-réactif, ne craint jamais le multitâche, et peut lancer n'importe quel jeu en qualité ultra et tenir ses 60 images par seconde. Mieux : la montée en température est parfaitement encaissée par le smartphone, qui ne bride pas trop ses performances quand le mercure grimpe. Une stabilité de tous les instants, qui fait plaisir à voir sur le milieu de gamme.
Cela concerne d'ailleurs aussi bien le GPU que le CPU. Sur un stress test, on remarque que le processeur faiblit à peine après 15 minutes d'effort. On perd environ 15 % de performances dans ce scénario. Très acceptable, surtout sans chauffe particulièrement gênante sous les doigts.
Interface : toujours trop de pubs
Livré avec Android 16 sous le capot, le POCO F8 Pro tourne également sous HyperOS 3, la dernière mouture de la surcouche Xiaomi. Une interface chiadée, réactive, dotée de belles animations, mais toujours aussi chargée en publicité. Cela se traduit par une bonne vingtaine d'applis préinstallées, mais également par des notifications publicitaires plus fréquentes que dans mes souvenirs.
Plusieurs fois par jour, je dois ainsi faire le tri parmi mes notifs pour dégager des invitations à installer Revolut, ou Capcut. Des pubs signées « GetApps », un magasin d'applications préinstallées et impossibles à virer du smartphone. Irritant. Heureusement, on peut au moins en désactiver les notifications.
Du reste, on retrouve une interface scrupuleusement identique à celle des autres smartphones de la galaxie Xiaomi. Très personnalisable, avec ce centre de contrôle « à la Apple », l'OS déborde d'options (mais manque malheureusement de widgets pour l'écran de verrouillage).
Le volet IA du smartphone est plutôt bien fourni, avec une aide à la rédaction et à la relecture, ainsi que quantité d'outils dédiés à la retouche photo (agrandissement, gommage, modifications HDR…). Rien de très nouveau… et rien de très impressionnant non plus, en tout cas pas en français (comme souvent). Gemini reste évidemment en place, avec la fonction Entourer pour chercher disponible sur tous les écrans.
Comme sur de plus en plus de smartphones Android, Xiaomi copie aussi la Dynamic Island des iPhone afin d'afficher, dans une pastille fort élégante, le titre en cours de lecture. Un petit détail esthétique et pratique qui fonctionne toujours aussi bien sur moi, je l'avoue.
Enfin, le POCO F8 sera mis à jour pendant 4 ans (Android) et jusqu'à 6 ans (mises à jour de sécurité). Un bilan tout à fait standard dans l'industrie en 2025.
Appareil photo : un photophone correct, mais sans saveur
La configuration photo du F8 Pro s'améliore par rapport au POCO F7 Pro. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'un téléobjectif 2,5x de 50 mégapixels ! Prometteur, sur le papier… Mais, si je vous disais que l'ultra-grand-angle de 8 mégapixels offre de meilleures photos que celui-ci ? Vous ne me croyez pas ? Rendez-vous un peu plus bas.
La configuration photo du POCO F8 Pro :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.55", f/1.9, OIS ;
- Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;
- Téléobjectif 2,5x : 50 Mpx, f/2.2 ;
- Selfie : 20 Mpx, f/2.2.
Grand-angle
Rien de particulier à redire sur le module principal du POCO F8 Pro. Le module capture de belles photos, détaillées, et comme d'habitude avec Xiaomi, très contrastées. Ce n'est pas un problème pour moi, j'aime plutôt ça. En revanche, si vous aimez les couleurs naturelles, ça risque de coincer pour vous. Xiaomi a la main lourde sur le traitement, qui pousse la saturation à haut niveau. Reste que les résultats en HDR, avec un ciel très clair et des zones plus sombres, sont assez convaincants. Un bon smartphone pour immortaliser, simplement, son quotidien.
Ultra grand-angle
J'avais peu d'espoir pour l'ultra-grand-angle du POCO F8 Pro, soyons francs. Pourtant, malgré sa très faible résolution, j'y ai trouvé de l'intérêt. L'ultrawide arrive à coller presque à l'identique à la colorimétrie du module principal, et offre des photos suffisamment riches pour qu'on ne tique pas trop sur ses seuls 8 mégapixels. Bien sûr, il est très limité, et mieux vaut ne pas se pencher trop près sur son écran pour que le vernis ne s'écaille pas.
Téléobjectif / Zoom
Que s'est-il passé ? Autant l'écrire, j'ai rarement vu un ratage pareil sur un téléobjectif. Le zoom du CMF Phone 2 Pro, vendu 250 €, fait mieux que celui du POCO F8 Pro. Comme quoi, la promesse d'un capteur 50 mégapixels ne fait pas tout. On récupère ici des images ternes, comme si elles étaient passées entre les mailles du filet du traitement numérique. Heureusement, le piqué est bon, tout comme l'exposition générale. Mais il y a une telle différence esthétique entre ce que peut offrir le zoom (numérique) 2x et ce zoom (optique) 2,5x, que j'ai largement préféré utiliser le premier, quitte à perdre en résolution. À ce compte-là, Xiaomi aurait pu faire quelques économies et se passer d'un capteur dédié, lequel passe totalement à côté de son sujet.
Photos de nuit
Comme la plupart du temps, seul le grand-angle (l'appareil photo principal) vaut réellement le détour ici. Grâce à sa plus grande taille (et malgré l'ouverture assez modeste de l'objectif), on obtient des photos nocturnes correctes, moyennant un temps de pose (mode nuit) assez long. L'ultra-grand-angle produit des clichés plus bruités, et fatalement de moins bonne qualité. Avec le téléobjectif, c'est mi-figue mi-raisin. Les photos manquent clairement de piqué, et les textures deviennent vite baveuses. En intérieur, passe encore.
Portraits et selfies
Le problème, avec le mode portrait du POCO F8 Pro, c'est qu'il veut nous faire utiliser le téléobjectif par défaut. Et, comme je l'expliquais plus haut, le compte n'y est pas tout à fait. Heureusement, ce mode a tendance à booster encore plus le contraste et à rendre les images un peu plus extraordinaires qu'elles ne le sont en réalité — et, dans le cas présent, c'est pour le mieux !
La caméra avant propose quant à elle des selfies très corrects, même si on perd fatalement un peu en détails par rapport à l'appareil photo principal.
Vidéo
Le grand-angle permet de filmer en 8K à 30 images par seconde. La qualité de l'image est bonne, mais la stabilisation un peu erratique. Elle fonctionne par à-coups assez visibles à l'écran. On note également que l'exposition est un peu faible ; l'image est souvent trop sombre. On préfèrera utiliser le mode 4K60 fps, toujours au grand-angle, pour de meilleurs résultats. L'ultra-grand-angle est quant à lui limité à du 1080p (et ça se comprend vu la faible résolution).
Autonomie : tout ce qu'il faut pour tenir deux jours
Dans un monde où commencent à apparaître des smartphones capables de tenir trois jours (coucou le OnePlus 15), l'autonomie du POCO F8 Pro ne paraît pas si impressionnante. Mais elle l'est, en réalité, si l'on compare le smartphone à l'essentiel des produits du marché actuel. Avec sa belle batterie de 6 210 mAh, le POCO F8 Pro jouit d'une belle endurance qui m'a permis de tenir une grosse journée et demie dans mon protocole habituel (assez agressif). Si vous êtes du genre économe, ou que vous n'utilisez votre smartphone que pour scroller sur les réseaux, vous pourrez tirer deux jours sans grande difficulté.
La recharge, enfin, est très rapide avec un chargeur compatible 100 W. On refait le plein en seulement 40 minutes. Malheureusement, le POCO F8 Pro n'est pas compatible avec la recharge sans fil.
POCO F8 Pro : prix, disponibilité et concurrence
Déjà disponible, le POCO F8 Pro s'affiche dans deux configurations distinctes, et dans les coloris argent, bleu ou noir.
- 12+256 Go : 653 € (519 € pendant la période de lancement).
- 12+512 703 € (549 € pendant la période de lancement).
À ces tarifs, le POCO F8 Pro vient concurrencer le Nothing Phone 3, le Samsung Galaxy S25 FE ou encore l'iPhone 16e. On peut également jeter dans la balance le Xiaomi 15T, vendu à un tarif proche et aux caractéristiques similaires.
POCO F8 Pro : l'avis de Clubic
Si l’on avait le luxe des demi-notes chez Clubic, le POCO F8 Pro se qualifierait pour un poli 7,5/10. C’est finalement pour la note inférieure que j’ai décidé de me positionner. Pas mauvais bougre, le nouveau smartphone de milieu de gamme de POCO n’est juste pas très impressionnant… ni très intéressant.
À son prix de lancement, de 519 €, le POCO F8 Pro ferait tourner de nombreuses têtes. Mais, certainement pas à 653 €. Trop proche d’autres modèles plus extravagants, trop chargé en pubs et en applications préinstallées, le smartphone rate surtout complètement son sujet avec un téléobjectif globalement médiocre. Dommage, pour une nouveauté !
Ajoutons à cela un partenariat avec Bose qui semble surtout là pour faire joli, et nous obtenons un bilan un peu fade, pour un énième smartphone dont il existe déjà des dizaines d’ersatz sur le marché. Est-ce un mauvais choix pour autant ? Tant s’en faut : très endurant, il produit par ailleurs d’excellentes performances. On estime simplement pouvoir s’attendre à plus, et à mieux, à ce niveau de prix.
