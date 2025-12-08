Le dos en verre brossé est très doux au toucher, et le plateau des appareils photo se distingue par un aspect « glossy » plutôt sympa. On remarque d'ailleurs ici l'inscription « Sound by Bose ». Je vais d'ailleurs évacuer immédiatement la question : je suis relativement peu impressionné par cet aspect du smartphone. Les deux haut-parleurs (symétriques) produisent un son très correct, pas trop raplapla, mais pas au point de tomber à la renverse. Très franchement, si POCO ne l'avait pas précisé, je n'aurais sans doute même pas fait attention au son. Plus décevant encore : on ne trouve aucune option « Bose » dans les réglages du smartphone pour améliorer ou personnaliser le rendu. Du marketing pur, donc.