Le Pixel 10 Pro Fold est à n’en pas douter un produit réussi. Google a retenu les leçons des éditions précédentes pour livrer un smartphone pliable mature, équilibré et agréable à utiliser au quotidien. La certification IP68 constitue une première mondiale qui devrait faire réfléchir la concurrence. L’autonomie enfin au niveau permet de tenir sereinement la journée, voire deux jours en utilisation modérée. L’écosystème logiciel profite d’Android dans sa version la plus pure avec 7 ans de support garantis. Et la photo reste un point fort indéniable grâce au savoir-faire de Google en traitement d’image.

Cela dit, tout n’est pas parfait. Les performances du processeur Tensor G5 restent en retrait face aux flagships équipés de Snapdragon 8 Elite, ce qui se ressent particulièrement en gaming. Le smartphone chauffe assez rapidement lors des usages intensifs. La charge rapide 30 watts paraît timide en 2025, même si l’adoption du Qi2 magnétique compense un peu.

Les dimensions et le poids de 258 grammes peuvent rebuter ceux qui recherchent un format compact. Et le prix de 1 799€ reste conséquent, même s’il est plus agressif que la concurrence. Face au Galaxy Z Fold 7, le Pixel 10 Pro Fold se montre en effet plus accessible de 300€. Cette différence tarifaire fait réfléchir, surtout que Google n’a pas à rougir de la comparaison sur la plupart des critères. Samsung conserve des avantages sur le design (215 g contre 258 g), les performances brutes et l’optimisation logicielle pour le multitâche. Mais Google répond avec sa certification IP68, son autonomie supérieure, sa photo plus naturelle et son suivi logiciel sur 7 ans. Le Honor Magic V5 à 1 999 € constitue également une alternative crédible avec son design ultra-fin et ses 512 Go d'espace de stockage par défaut.

Le Pixel 10 Pro Fold s’adresse aux utilisateurs ayant besoin d’un grand écran pliant sans dépenser 2 000€, qui privilégient la photo et l’expérience logicielle épurée, et recherchent la tranquillité d’une véritable étanchéité et d’un support logiciel de longue durée. Si les performances gaming ne sont pas une priorité et que le poids ne vous rebute pas, c’est probablement le meilleur rapport prestation/prix actuel sur le segment des pliants au format fold.