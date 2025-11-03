La filiale gaming de Nubia nous revient déjà avec un nouveau produit survitaminé. L'occasion de mettre les mains, pour la toute première fois, sur la nouvelle puce de Qualcomm : la Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Si je n'ai pas d'atomes crochus avec les smartphones gaming, force est de constater qu'on fait difficilement mieux en matière de rapport performances-prix. J'en prends le test du REDMAGIC 10s Pro pour exemple et vous mets au défi de trouver plus redoutable, pour 650€. Seulement, et on va très vite en avoir un beau rappel, les performances ne font pas tout.
Aucune offre disponible, découvrez :
- Les performances dingues
- Refroidissement hyper efficace
- Du jamais vu sur l'autonomie !
- Les bordures de l'écran, très fines
- De la recharge sans fil
- Le bruit des ventilateurs
- Une surcouche mal traduite
- Des fonctionnalités très anecdotiques
- Léger sur la partie photo
Test réalisé sur un smartphone prêté par le fabricant.
Dans la boîte du REDMAGIC 11 Pro
- Câble USB-A vers USB-C ;
- Chargeur secteur 120 watts.
Design : une copie presque conforme du 10S Pro (avec un truc en plus)
Je ne tournerai pas autour du pot : en déballant le 11 Pro, j'ai simplement cru que la marque m'avait renvoyé le 10S Pro testé plus tôt dans l'année. On retrouve un design scrupuleusement identique, très massif, très lourd (230 grammes) et très épais (8,9 mm), qui affiche différentes grilles permettant aux ventilateurs d'expulser l'air chaud. Oui, c'est un smartphone gaming « à ce point là ».
Mais là où le REDMAGIC 11 Pro va encore plus loin, et fait même dans l'inédit, c'est qu'il est le tout premier du genre à proposer du watercooling ! Comme on peut le voir au dos, un système circulaire s'active lorsqu'on est en jeu (ou qu'on active manuellement l'animation), et vient rafraîchir les composants tout en aidant les ventilateurs (de 24 000 RPM, autant dire que ça peut crier fort) à dissiper la chaleur. Cet appareillage conséquent s'ajoute à une chambre à vapeur de grande taille, pour garantir au smartphone une température idéale, quelle que soit la charge de travail.
La tranche du smartphone affiche en outre un interrupteur rouge permettant d'entrer dans le gaming hub, et la tranche opposée offre deux gâchettes tactiles assez larges et offrant un taux de réponse de 520 Hz pour une réactivité exemplaire. On peut naturellement en configurer les usages via les paramètres du smartphone.
Un design qui reste assez particulier donc, et donc j'apprécie — je dois le dire — l'aspect totalement plat. Le REDMAGIC 11 Pro est un rectangle, dont les appareils photo ne créent aucune protubérance. Je suis également très impressionné par la finesse des bordures de l'écran.
Enfin, et malgré les ouvertures destinées aux ventilateurs, le smartphone profite malgré tout d'une certification IPX8 qui ne le sauvera pas d'une immersion, mais qui lui permet néanmoins de résister aux poussières et éclaboussures.
Écran : des bordures extra fines
Comme le REDMAGIC 10S Pro, le modèle 11 Pro affiche un écran resplendissant (diagonale de 6,85 pouces - 17,4 cm - et définition de 1216 points par 2688), quoiqu'un peu froid avec les réglages par défaut. Il occupe plus de 95% de la face avant, et semble s'inspirer des Samsung Galaxy S25 Ultra en matière de présence qui en impose. En revanche, côté luminosité, on n'y est pas vraiment avec un pic à 1800 nits. Cela reste suffisant dans la plupart des usages, mais c'est ce genre de détails qui nous rappelle que nous sommes face à un téléphone de milieu de gamme.
Les réglages du REDMAGIC 11 Pro donnent accès à de nombreux paramètres pour personnaliser l'affichage, qui peut d'ailleurs atteindre une fréquence de 144 Hz sur les jeux compatibles. Attention, la dalle AMOLED n'est pas de type LTPO et ne descendra jamais sous les 60 Hz. Reste que la réactivité est impeccable, et les retours tactiles sont très agréables.
Performances : le smartphone le plus rapide du moment
Le REDMAGIC 11 Pro est le premier smartphone équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui passe entre mes mains. Et, si je m'attendais à de gros progrès de la part de Qualcomm cette année, je dois dire que le fabricant a dépassé toutes mes attentes. Je n'ai jamais vu des benchmarks aussi impressionnants, surtout sur un milieu de gamme ! À ce jour, le REDMAGIC 11 Pro est le smartphone le plus performant du marché. Oui, même plus que les iPhone 17 Pro Max.
Le téléphone s'envole, et se propulse au sommet des classements actuels avec une vitesse d'exécution hors pair, et une stabilité impressionnante. C'est là que le watercooling prend tout son sens : même sur le très exigeant 3DMark en mode stress test, les performances restent impeccables après une vingtaine de minutes à plein régime. Notez que ça n'empêche pas forcément le smartphone d'être chaud, au toucher, mais que cela préserve en tout cas mieux les composants.
La puce s'accompagne naturellement d'un modem offrant une compatibilité Wi-Fi 7, mais également une connectivité 5G évidente. Cela dit, mon modèle semble avoir quelques petits problèmes de ce côté-là. Peut-être le logiciel (préliminaire) fourni par la marque n'est-il pas encore bien calibré, mais il m'est régulièrement arrivé de tout simplement perdre l'accès aux données mobiles. Mon réseau restait accessible, mais je n'avais plus accès à Internet. Un souci qui s'est produit quotidiennement, et à plusieurs reprises chaque jour. J'espère de tout cœur que le logiciel bêta est en cause ici. Autrement, c'est un no go total.
Interface : la plus grosse ombre au tableau ?
Nubia et ses filiales ne sont pas particulièrement bien implantés en Europe, et encore moins en France où seule une poignée de modèles sont disponibles. Seulement, depuis mon premier contact avec la marque en 2018, bien peu d'efforts semblent avoir été faits sur un aspect aussi basique que la localisation en français.
On trouve ainsi des traductions totalement hasardeuses (« fan de jeux » pour définir les ventilateurs ; application « Fichiers » qui s'appelle « Paramètres », exactement comme l'appli… « Paramètres »), mais également quelques caractères chinois jusque dans la caméra ! Si cela n'entrave en rien le fonctionnement du smartphone, je trouve toujours cela fou que personne ne semble se poser la question de savoir si tout est en ordre de ce côté-là.
Je parlais plus haut de logiciel bêta défectueux. Cela s'illustre également dans le comportement de certaines applications, qui ne fonctionnent pas correctement. Mon Spotify a par exemple tendance à faire n'importe quoi lorsque je veux ajouter des titres à mes playlists, ou mes réseaux sociaux refusent de me laisser consulter mes notifications. Un véritable manque de fignolage, qu'on espère voir corriger d'ici à la sortie du produit mi-novembre.
Je ne vous fais pas de dessin : smartphone chinois oblige, le REDMAGIC 11 Pro est perclus d'applications préinstallées allant du store inconnu à une myriade de jeux qui ressemblent plus à des adwares qu'à un joyeux passe-temps sur les toilettes. Heureusement, on peut s'en débarrasser facilement.
Livré avec Android 16, le REDMAGIC 11 Pro embarque la surcouche de la maison, qui n'est pas forcément vilaine au sortir des problèmes de traduction évoqués plus haut. Tout semble bien à sa place, et on retrouve facilement ses marques. Smartphone gaming oblige, on retrouve un hub conséquent permettant d'affiner les réglages de chaque jeu, et de configurer l'action associée aux gâchettes tactiles, par exemple.
Mora, l'assistante numérique hyper cringe que Nubia est, bien malheureusement, de retour. Rappelons qu'elle prend la forme d'une waifu que l'on peut habiller (et déshabiller…) via différentes actions gamifiées. Bienvenue en 2025.
Côté IA, REDMAGIC fait le minimum. Gemini est de la partie, mais les fonctionnalités propres à Nubia manquent clairement de variété au point qu'on peine à la qualifier d'IA (permutation automatique du réseau 5G si Wi-Fi à proximité, barre latérale « intelligente », génération de fonds d'écran, etc.). Figurez-vous que la gomme magique est même absente de l'application Google Photos, qui fait pourtant office de galerie sur le smartphone.
Signalons par ailleurs que le REDMAGIC 11 Pro aura droit à 5 ans de mises à jour, logicielles comme de sécurité.
Appareil photo : correcte, mais sans plus
Cela ne vous surprendra pas : le REDMAGIC 11 Pro embarque la même configuration photo que le 10S Pro. À titre personnel, je regrette toujours autant l'absence de téléobjectif. D'ailleurs, même le zoom numérique demande un effort en n'étant pas accessible directement depuis l'interface de l'appareil photo.
La configuration photo du REDMAGIC 11 Pro :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1,55", f/1,9, OIS ;
- Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2,88", f/2,0 ;
- Macro et profondeur : 2 Mpx ;
- Selfie : 16 Mpx, 1/2,77", f/2,0.
Grand-angle
Le capteur principal du REDMAGIC 11 Pro offre des photos agréables, à la colorimétrie assez neutre, et capable d'encaisser une belle dynamique grâce à un moteur HDR efficace. L'exposition est bonne, et le traitement souligne avec justesse le contraste naturel des scènes photographiées.
À titre personnel, je trouve que la focale est un peu trop courte ; elle équivaut à 23 mm. Dans mon livre, c'est déjà presque de l'ultrawide. Je sais que non, mais je veux simplement exagérer ce point. Il y a BEAUCOUP de choses à l'écran.
Ultra grand-angle
L'ultra grand-angle, justement, offre quant à lui une focale d'environ 14 mm. Logiquement, on capture donc encore plus de la scène qui se présente à nous, et avec une quantité de détail plutôt raccord avec le module principal.
Forcément, et en vertu d'un capteur de plus petite taille, le piqué n'est pas aussi bon qu'avec le grand-angle. On remarque également une belle différence dans la colorimétrie : il y a un peu plus de vert dans les tons de l'ultra grand-angle.
Téléobjectif / Zoom
Je le répète : aucun téléobjectif ne trouve sa place au dos du REDMAGIC 11 Pro. Il faut donc se rabattre sur le zoom numérique, accessible via une roue fort peu pratique dans l'application caméra. Et, très clairement, on évitera de s'aventurer au-delà d'un grossissement 2x. Malgré la résolution importante du capteur principal, un zoom 5x aura déjà raison de la résolution de l'image, qui n'apparaîtra plus que comme une bouillie à 10x.
Photos de nuit
Les deux capteurs photo du REDMAGIC 11 Pro sont plutôt performants en basse lumière. Le smartphone prend le temps de suffisamment allonger la pose afin de ne pas faire exploser les ISO et garantir un piqué correct et minimiser le bruit. Reste alors les différences colorimétriques entre les deux modules. Ici, l'ultra grand-angle se dote d'un ton très rouge, alors que le grand-angle se montre plus naturel dans son approche.
Portraits et selfies
Le REDMAGIC est capable de faire des portraits assez flatteurs, avec des couleurs vives et un détourage réussi. Mais, il active aussi par défaut un « filtre beauté » qui vient lisser à l'extrême les traits du visage. Direction le musée Grévin, en ce qui me concerne !
À l'avant par contre, le module 16 mégapixels est tout simplement médiocre. Tous les clichés apparaissent comme nimbés d'un halo blanc, comme si un filtre brumeux était appliqué sur l'image. Une nouvelle fois, le filtre beauté vient modifier en profondeur votre visage – et pas forcément en bien.
Vidéo
Les deux modules du REDMAGIC 11 Pro sont capables, via upscaling, de filmer en 8K à 30 images par seconde. Comme souvent dans ce genre de cas, la stabilisation en prend un coup.
Mais la stabilisation n'est pas du tout le point fort du produit, comme vous pouvez le constater sur la vidéo 4K à 60 fps. Plutôt dommage, car le rendu visuel est assez alléchant !
Captation de l'ultra grand-angle en 4K60. ©Pierre Crochart pour Clubic.com
Captation du grand-angle en 8K30. ©Pierre Crochart pour Clubic.com
Captation de l'ultra grand-angle en 8K30. ©Pierre Crochart pour Clubic.com
Autonomie : un smartphone increvable
Le REDMAGIC 11 Pro est probablement le smartphone le plus endurant que j'ai jamais testés. Comme sur son prédécesseur, le test automatisé de PCMark ne rend absolument pas justice au produit (il doit le considérer comme une appli de benchmark et pousse tous les potards à fond, ce qui explique ce score minable). Mais, croyez-moi sur parole : le REDMAGIC 11 Pro est capable de tenir deux, voire même trois jours sur batterie si vous êtes prudents.
La batterie, d'une capacité de 7500 mAh, est capable d'encaisser plus de 10h de temps d'écran en usage standard. On peut même ajouter dans le mix des jeux gourmands comme Genshin Impact ou autre, et ne pas perturber la batterie plus que cela. Une gestion exemplaire de l'autonomie, qui représente sans aucun doute l'un des meilleurs atouts de ce smartphone. D'ailleurs, la marque ajoute à ce nouveau modèle la recharge sans fil, jusqu'à 80W. Comptez environ 45 min pour refaire le plein.
REDMAGIC 11 Pro : Prix, disponibilité et concurrence
Commercialisé dès ce 3 novembre dans l'Hexagone, le REDMAGIC 11 Pro s'avance sereinement comme étant le smartphone le plus performant à son niveau de prix. Voyez plutôt :
- 12+256 Go : 699€ ;
- 16+512 Go : 799€ (modèle testé) ;
- 24 Go + 1 To : 999€.
Un positionnement très agressif, qui ouvre les hostilités avec un Xiaomi 15T Pro ou, encore, le realme GT 7, qui ne sont pas des smartphones gaming. Dans sa propre catégorie, très niche, REDMAGIC a en réalité les coudées franches.
REDMAGIC 11 Pro : l'avis de Clubic
Le REDMAGIC 11 Pro représente une amélioration assez douce du 10S Pro. Malgré ses nouveautés importantes (le refroidissement liquide, les apports de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5), il ne donne pas vraiment l’impression de pouvoir en faire plus, alors qu’il est vendu (légèrement) plus cher.
On reste abasourdis par la puissance de la dernière puce de Qualcomm, et par la capacité du smartphone à conserver une température assurant une stabilité impeccable en toute circonstance. L’autre atout phare du produit est son autonomie : vous pourrez vous tenir éloigné d’un chargeur pendant au moins deux jours entiers !
Cela étant dit, et même si le rapport qualité-prix est excellent, le REDMAGIC 11 Pro est toujours un smartphone gaming très… asiatique, avec tout ce que cela suppose de problèmes de traductions, de fonctionnalités excentriques et de légèreté sur l’IA. On ne lui en tient pas trop rigueur pour 799€, mais cela risque assurément de mettre des bâtons dans les roues de la marque si elle ambitionne d’investir sérieusement sur le marché occidental.
Fiche technique REDMAGIC 11 Pro
|Taille de l'écran
|6.85 pouces
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go, 24 Go
|Capacité de la batterie
|7500 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx ; 50 Mpx ; 2 Mpx
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|REDMAGIC OS 11
|Assistant vocal
|Gemini
|Taille de l'écran
|6.85 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Définition de l'écran
|2688 x 1216 pixels
|Taux de rafraîchissement
|144Hz
|Densité de pixels
|431 ppp
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|4.6GHz
|GPU
|Adreno 840
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go, 24 Go
|Capacité de la batterie
|7500 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|120W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx ; 50 Mpx ; 2 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|16 Mpx
|Enregistrement vidéo
|8K30 ; 4K60
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.9 ; f/2.2 ; f/2.4
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.0
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|163.8mm
|Largeur
|76.5mm
|Epaisseur
|8.9mm
|Poids
|230g
|Certification IP
|IPX8
