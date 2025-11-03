Comme le REDMAGIC 10S Pro, le modèle 11 Pro affiche un écran resplendissant (diagonale de 6,85 pouces - 17,4 cm - et définition de 1216 points par 2688), quoiqu'un peu froid avec les réglages par défaut. Il occupe plus de 95% de la face avant, et semble s'inspirer des Samsung Galaxy S25 Ultra en matière de présence qui en impose. En revanche, côté luminosité, on n'y est pas vraiment avec un pic à 1800 nits. Cela reste suffisant dans la plupart des usages, mais c'est ce genre de détails qui nous rappelle que nous sommes face à un téléphone de milieu de gamme.