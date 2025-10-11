L'agenda de Xiaomi est ainsi fait qu'un smartphone présenté un jour en Europe et immédiatement remplacé par un nouveau en Chine. Mais, avant de découvrir l'ambitieux Xiaomi 17 chez nous, il faut donc s'intéresser au modèle 15T Pro qui, comme toutes les années, vient faire tampon entre les flagships du début d'année.
Comme à l'accoutumée, Xiaomi décline ses smartphones de « milieu de gamme avancée » en deux modèles, dont le Pro est logiquement le plus alléchant. Cette année, la marque mise une nouvelle fois sur son expertise en photo — toujours accompagné qu'elle est par l'expert Leica. Un bon deal, pour près de 900€ ? Voyons ça dans notre test complet.
- Performances haut de gamme
- Les superbes photos
- Grande autonomie et recharge rapide
- Écran très lumineux…
- … mais mal calibré
- Toujours un peu trop d'applis préinstallées
- Traitement photo un peu agressif par défaut
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Xiaomi 15T Pro
- Câble USB-A vers USB-C ;
- Coque de protection en silicone souple.
Design : un smartphone bien fini
Le Xiaomi 15T Pro est un smartphone mignon comme tout, malgré ses dimensions généreuses et son épais bloc d'appareils photo. Un capital sympathie que j'attribue à l'arrondi de son cadre en aluminium, encore repris par l'îlot de caméras. Un design cohérent, à défaut d'être très original, et qui est servi par des finitions sérieuses.
Même s'il n'est pas aussi haut de gamme que le Xiaomi 15, ce modèle 15T Pro ne donne pas du tout l'impression d'un modèle au rabais. J'aurais, bien sûr, aimé avoir de meilleures garanties sur le verre protecteur d'écran (Gorilla Glass 7i, bof), mais je suis rassuré quant à la présence d'une certification IP68 qui promet une résistance jusqu'à 30 minutes dans 3 mètres d'eau.
Les bordures de l'écran sont très fines ; les boutons idéalement placés, et les deux haut-parleurs offrent un son très équilibré pour les vidéos et les jeux. Rien à redire : c'est du bel ouvrage.
Écran : une dalle très lisible, mais trop froide
Le Xiaomi 15T Pro est doté d'une grande dalle AMOLED de 6,88". Elle propose une définition 1200p sur une fréquence pouvant atteindre 144 Hz. Une coquetterie un peu inutile, soyons honnêtes, au vu du faible nombre de jeux prenant en charge ce framerate. Par ailleurs, on vous met au défi de voir la différence à l'œil nu par rapport à un 120 Hz devenu la norme. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une dalle LTPO 2.0, ce qui signifie qu'au mieux, la dalle descendra à 60 Hz en mode automatique (à l'exception des 30 Hz du mode always on).
N'en déplaise, l'écran choisi par Xiaomi jouit d'une très grande luminosité, garantissant une lisibilité exemplaire en extérieur. Je n'ai jamais été incommodé, même sous un grand soleil, pour lire un article ou répondre à un message. La réactivité de l'écran est également de très haut vol, et correspond parfaitement à ce que l'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme.
Maintenant, comme d'habitude avec Xiaomi, la calibration d'usine est assez mauvaise. Très froid, l'afficheur doit absolument être réchauffé via les réglages. Je vous recommande de placer le curseur de la roue chromatique quelque part entre le jaune et le orange pour un point blanc plus naturel.
Performances : n'a pas à rougir face aux plus grands
Une fois encore, MediaTek ne déçoit pas. Sa puce Dimensity 9400+ se hisse très haut dans le classement des puces les plus performantes du marché. En réalité, elle se débrouille même mieux que l'A19 Pro de l'iPhone 17 Pro Max sur AnTuTu !
Son GPU est particulièrement musclé, et par ailleurs d'une très grande stabilité. 3D Mark lui donne le très bon score de 75% de stabilité, ce qui témoigne d'un throttling très faible. J'ai pu le remarquer moi-même en jeu sur Genshin Impact : même avec les graphismes à fond et à 60 fps, je n'ai jamais remarqué de saute ou de baisse soudaine des performances. Bien sûr, le dos du smartphone chauffe un peu, mais jamais dans des proportions inconfortables. Un excellent point pour le confort, mais aussi pour l'autonomie : les batteries détestent les changements soudains de température.
Une puce également très capable sur les tâches d'IA : la retouche photo impliquant, par exemple, la suppression d'élément ou le recadrage intelligent s'exécutent rapidement, et sans affoler le processeur outre-mesure. Ajoutons à ça un support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6… bref, un très bon choix de la part de Xiaomi.
Interface : HyperOS s'enrichit à vue d'œil
Même s'il a été présenté le même jour que HyperOS 3, le Xiaomi 15T Pro tourne encore sous la version 2, avec Android 15. Le fabricant promet toutefois qu'il sera mis à jour vers Android 16 d'ici à la fin de l'année. Dommage que cela comptera, fatalement, dans le lot des cinq mises à jour promises par Xiaomi (on compte six ans pour les patchs de sécurité).
La surcouche a toujours beaucoup de personnalité, même si de plus en plus d'éléments singent clairement iOS (moins, depuis le passage à Liquid Glass, remarquez). Si vous venez d'un smartphone Android avec une interface neutre (stock), mieux vaut vous mouiller la nuque : c'est plutôt chargé… et malheureusement encore très gourmand en matière d'applications préinstallées. Particulièrement dommage sur un téléphone à 900€.
Très personnalisable, le Xiaomi 15T Pro jouit également des mêmes fonctionnalités IA que ses autres petits camarades cette année. On trouve de nombreuses fonctions qui, en plus de Gemini et Circle to Search, enrichissent une boîte à outils déjà bien fournie. Aide à la rédaction, traduction… tout n'est pas forcément très utile ni très intéressant, mais ça a le mérite d'exister et d'être disponible gratuitement (compte Xiaomi obligatoire).
La plupart des fonctionnalités IA concernent cependant la photo, avec plusieurs fonctions permettant, par exemple, de remplacer le ciel, de gommer un élément, ou d'élargir le cadre en laissant l'IA imaginer ce qui s'y trouve. À vos risques et périls.
Appareil photo : son meilleur atout
Forcément, quand on met le logo de Leica partout, il faut s'attendre à ce que le focus du Xiaomi 15T Pro concerne la photographie. Cette année, la différence majeure par rapport au modèle 14T Pro consiste en l'utilisation d'un téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels. Un beau progrès, par rapport au zoom 2,6x de son prédécesseur.
La configuration photo du Xiaomi 15T Pro :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.31", f/1.6, OIS ;
- Ultra grand-angle : 12 Mpx. 1/3.06", f/2.2 ;
- Téléobjectif 5x : 50 Mpx, f/3.0, OIS ;
- Selfie : 32 Mpx, 1/3.44", f/2.2.
Grand-angle
Une grande maîtrise. Voilà en substance comment l'on pourrait qualifier la prise de vue avec le module principal du Xiaomi 15T Pro. Même si, avec le mode Leica Vibrant (sélectionné par défaut), les couleurs sont trop saturées, impossible de ne pas reconnaître le piqué de l'optique choisie par le fabricant. Les photos fourmillent de détails, et le traitement très contrasté donne un côté spectaculaire à des scènes autrement banales.
J'ajoute que l'ouverture à f/1.6 de l'objectif produit naturellement un flou d'arrière-plan très joli sans même avoir à jouer avec le mode portrait.
Ultra grand-angle
Même si l'ultra grand-angle est monté sur le capteur à la résolution la plus faible, il produit des résultats très heureux. Le piqué est une nouvelle fois excellent, et la continuité des couleurs est presque systématique. Forcément, on a moins de marge de manœuvre pour le recadrage, et la faible résolution empêche l'utilisation du pixel binning pour améliorer l'exposition (les grandes dynamiques ne sont pas forcément son fort). Mais, dans l'ensemble, l'ultra grand-angle reste un module amusant et dont la qualité est très correcte.
Téléobjectif / Zoom
Rassurez-vous : il est possible d'utiliser un zoom numérique 2x en complément de ce zoom optique 5x qui, c'est vrai, est un peu énervé quand on veut juste faire un portrait flatteur. Ce nouvel appareil photo offre une longueur focale équivalente à 115 mm, ce qui offre à la fois un grossissement important et un effet de compression ravissant sur vos photos.
La caméra n'est pas exempte de limites, avec notamment cet objectif à ouverture modeste (f/3.0), ce qui limite les possibilités en basse lumière. Reste qu'elle représente un progrès notable par rapport au modèle de l'an dernier. Le niveau de détail est spectaculaire, et le traitement comme la colorimétrie jouent à armes égales avec les deux autres capteurs de la configuration photo.
Comme d'habitude avec Xiaomi, on peut pousser le zoom numérique dans ses retranchements — jusqu'à 100x. Si les résultats peuvent encore être exploitables jusqu'à 30x, il faut vraiment se projeter au-delà. Xiaomi utilise des algorithmes et l'IA pour tenter de récupérer des détails et de lisser l'image en « imaginant » littéralement ce que la caméra peut bien être en train de regarder. Dès qu'un visage ou du texte est impliqué, la photo est juste bonne à jeter.
Photos de nuit
Les trois capteurs du Xiaomi 15T Pro sont de bonne taille et disposent d'objectifs à ouverture suffisante pour offrir des photos nocturnes agréables à l'œil. Sans grande surprise, le grand-angle est le plus capable du trio : sa réduction de bruit est formidable, même en optant pour une sensibilité ISO de 10 000. L'ultra grand-angle a le bon goût de ne pas trop en faire, connaissant ses limites en matière de stabilisation et d'exposition. Enfin, le téléobjectif s'en sort avec les honneurs dans cet exercice délicat.
Portraits et selfies
Le Xiaomi 15T Pro est un smartphone qui donne envie de faire des portraits. Même si l'approche colorimétrique est assez agressive, la qualité des photos est vraiment impressionnante. J'ai pu remarquer quelques ratés, notamment sur des animaux, au niveau du détourage. Une marge d'erreurs acceptable, et qui ne vient pas entacher mes excellentes impressions générales sur le produit.
Avec le module photo avant, ce n'est pas si impressionnant. Les couleurs sont très différentes, et le piqué est beaucoup moins bon. Surtout, on remarque un lissage assez prononcé dés que l'on active le mode portrait.
Vidéo
Comme les autres Xiaomi 15, ce 15T Pro peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde, mais au prix de la stabilisation. Pas forcément très intéressant, d'autant que la qualité des vidéos en 4K à 60 fps est remarquable. Les couleurs sont éclatantes, la stabilisation est bonne et la dynamique prononcée. Forcément, mieux vaut éviter de filmer avec le téléobjectif à main levée comme je l'ai fait, mais même ce capteur est volontaire dans l'exercice de la vidéo.
Autonomie : un sérieux marathonien
Le Xiaomi 15T Pro est équipé d'une batterie généreuse, d'une capacité de 5500 mAh. Couplé à un processeur relativement efficient, et à un pilotage intelligent de la luminosité de l'écran, il propose une très bonne autonomie. Dans mon protocole, j'ai pu tenir une journée et demi, avec plus de 7h de temps d'écran. Les plus économes d'entre vous pourront, j'en suis sûr, aller taper les deux jours sur batterie sans trop de problème. Dans le test automatisé de PC Mark, le 15T Pro a mis presque 17h à passer de 100% à 20%. C'est très bien.
Aussi, la recharge n'est pas en reste. Avec un adaptateur secteur de 90W, on peut reprendre 100% d'autonomie en seulement 40 minutes. Notez qu'il supporte également la recharge sans fil, jusqu'à 50W avec le chargeur propriétaire de Xiaomi.
Xiaomi 15T Pro : Prix, disponibilité et concurrence
Le Xiaomi 15T Pro est affiché au tarif de 903€. C'est 100€ de plus que son prédécesseur. Cela dit, il profite encore de belles promotions de lancement, et ne manquera pas de voir son prix fondre au gré des mois. De quoi gommer la différence initiale.
Smartphone-intercalaire dans la gamme de Xiaomi, il s'oppose logiquement au Samsung Galaxy S25 FE, mais aussi au Google Pixel 10. D'une certaine manière, son prix le rapproche aussi de l'iPhone 17.
Maintenant, il faut également dire que le principal adversaire de Xiaomi avec le 15T Pro… c'est lui-même. Le formidable Xiaomi 15 Ultra peut se trouver sous les 1000€, et son petit frère le Xiaomi 15 est régulièrement bradé dans les 600€.
Xiaomi 15T Pro : l'avis de Clubic
Sous ses airs de smartphone un peu sage se cache un modèle haut de gamme qui tient la dragée haute à nombre de ses concurrents. Écran surcadencé ultra lumineux, autonomie redoutable, puce hyper performante… le Xiaomi 15T Pro a tout pour lui, et joue une partition photo de haute volée.
Grâce à son nouveau téléobjectif 5x, il rivalise avec les ténors du marché. Si l’approche photo est parfois inégale avec le réglages par défaut – la faute à un traitement excessif –, cela n’enlève rien aux qualités intrinséques d’une configuration photo musclée et d’une grande polyvalence.
Reste l’épineuse question du positionnement. Vendu 900€, soit 100€ de plus que son prédécesseur, le Xiaomi 15T Pro est un deal discutable… surtout dans un monde où le Xiaomi 15 Ultra se trouve désormais dans les mêmes eaux. Mais, comme souvent avec Xiaomi, la valeur du 15T Pro augmentera proportionnellement à la baisse de son prix au gré des promotions de fin d’année. Un excellent smartphone, qu’on préférera s’offrir quand il coutera 100 ou 150€ de moins.
