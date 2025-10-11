Sous ses airs de smartphone un peu sage se cache un modèle haut de gamme qui tient la dragée haute à nombre de ses concurrents. Écran surcadencé ultra lumineux, autonomie redoutable, puce hyper performante… le Xiaomi 15T Pro a tout pour lui, et joue une partition photo de haute volée.



Grâce à son nouveau téléobjectif 5x, il rivalise avec les ténors du marché. Si l’approche photo est parfois inégale avec le réglages par défaut – la faute à un traitement excessif –, cela n’enlève rien aux qualités intrinséques d’une configuration photo musclée et d’une grande polyvalence.



Reste l’épineuse question du positionnement. Vendu 900€, soit 100€ de plus que son prédécesseur, le Xiaomi 15T Pro est un deal discutable… surtout dans un monde où le Xiaomi 15 Ultra se trouve désormais dans les mêmes eaux. Mais, comme souvent avec Xiaomi, la valeur du 15T Pro augmentera proportionnellement à la baisse de son prix au gré des promotions de fin d’année. Un excellent smartphone, qu’on préférera s’offrir quand il coutera 100 ou 150€ de moins.