Au moment de faire les comptes, je m’interroge : que peut-on attendre de plus d’un iPhone haut de gamme aujourd’hui ? La réponse, en tout cas, ne se trouve pas du côté du hardware, qui atteint ici une forme d’aboutissement. Conjuguant des performances à la pointe avec une autonomie redoutable, tout en assurant une meilleure gestion des températures, l’iPhone 17 Pro Max est, comme le dit Apple de façon si enthousiaste, « le meilleur iPhone ever ».



Même si je peux trouver à redire sur ce nouveau design (je m’y ferai), le fait est que la prise en main de ce mastodonte ne m’a jamais parue si parfaite. D’autant que le repositionnement des composants dans le plateau de caméras a du sens, pour la stabilité des performances et l’efficacité de la batterie.



Des caméras qui, justement, brillent plus fort que jamais sur ce nouveau modèle haut de gamme. Avec son téléobjectif de 48 mégapixels, Apple réduit l’écart qui le séparait encore des ténors du marché Android, et rivalise sans effort en termes de qualité optique. J’apprécie également que le changement d’appareil photo avant ne se contente pas d’une augmentation de la résolution, et apporte une solution à un problème qu’on ignorait même avoir : c’est ça, l’innovation.

Bien sûr, certains pesteront contre une IA qui prendrait trop son temps. Me concernant, j'apprécie ce répit, et le fait qu'Apple ne tente pas de me faire ouvrir grand la bouche pour en reprendre une bouchée. Les fonctions dont j'ai besoin sont présentes et, pour les autres, on ne manque pas d'applications tierces qui peuvent combler les lacunes.