Avec Apple, ce n'est jamais très compliqué. À chaque nouvelle conférence de rentrée, la marque présente « son meilleur iPhone ever ». Mais, cette année, sa famille de produits se retrouve un peu chamboulée par l'arrivée de l'iPhone Air. Au point de piquer la vedette à l'iPhone 17 Pro Max ? Eh bien, pas si vous recherchez « le meilleur iPhone ever », justement.
Toujours décliné en deux versions (le 17 Pro, avec écran de 6,3" et le 17 Pro Max avec écran de 6,9"), l'iPhone 17 Pro se réinvente par petites touches pour aboutir, nous dit Apple, au smartphone ultime. Le fait est que si l'internaute taquin aura tôt fait de ne trouver que des différences marginales entre ce nouveau modèle et l'iPhone 16 Pro Max, il existe une belle différence entre la théorie et la pratique. Ouais, c'est qu'il n'est pas trop mal, leur truc là.
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
- Très grande autonomie
- L'iPhone le plus polyvalent en photo
- Écran toujours plus lumineux
- Peu de nouveautés logicielles cette année
- Il reprend du poids et de l'épaisseur
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte de l'iPhone 17 Pro Max
- Câble USB-C vers USB-C tressé.
Design : un nouveau design aussi osé que sensé
Voilà des mois que l'on sait à peu près ce que nous réserve Apple avec ses nouveaux devices. Cette année, les iPhone Pro adoptent ce qu'Apple baptise le « camera plateau » : un immense bloc horizontal qui accueille les appareils photo, le flash et le capteur LiDAR… mais qui renferme surtout l'essentiel des composants du smartphone, laissant ainsi plus de place à la batterie.
J'avoue que j'avais mes doutes quant à ce design, que je jugeais un peu grossier. Cependant, j'ai vite été conquis par un détail très particulier : le bout de mon index vient se poser juste sous le fameux plateau lorsque je manipule le téléphone à une main, le rendant plus stable. Aussi inattendu qu'apprécié.
Conçu d'un seul bloc d'aluminium (et oui, c'en est déjà fini du titane, dont les performances thermiques ne sont finalement pas si bonnes), l'iPhone 17 Pro Max adopte aussi un coloris bi-ton, particulièrement visible sur le modèle orange gentiment prêté par Apple. Personnellement, je ne suis pas fou de ce choix esthétique, et pour une raison très simple : le logo de la marque n'est plus centré à l'arrière de l'iPhone. Hé-ré-sie.
Je blague, mais paraît-il que cette nouvelle organisation des composants facilite la réparation du smartphone, mais agit surtout sur la montée en température de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max. Les nouveaux modèles se dotent par ailleurs d'une chambre à vapeur (une première chez Apple), qui aide encore à dissiper la chaleur, à stabiliser les performances et aussi à moins épuiser la batterie. Que des choix de raison, finalement.
J'ajoute qu'Apple inaugure sur sa nouvelle gamme son verre Ceramic Shield 2, lequel offre aux iPhone 17 Pro un aspect très légèrement incurvé. Les tranches du smartphone sont beaucoup plus douces que sur le 16 Pro Max — que j'apprécie peu tenir sans coque. Ici, la prise en main est bien meilleure, même si le poids repart à la hausse (233 g contre 227 g) et que l'épaisseur creuse l'écart avec l'iPhone Air (8,75 mm).
Pour le reste, nous sommes en terrain connu avec la Commande de l'appareil photo (toujours aussi anecdotique, même si cela fait un raccourci pratique vers la caméra) et le bouton Action (que j'aime toujours autant pour dégainer la télécommande de l'Apple TV d'une pression). Fallait-il le préciser, toute la famille des iPhone 17 est certifiée IP68 et peut résister à une immersion de 30 minutes jusqu'à 6 mètres de profondeur.
Écran : des lumens plein les mirettes
Cette année, Apple gâte toute sa famille. Tous les iPhone 17, du modèle classique au 17 Pro Max ultra haut de gamme, adoptent un nouvel écran ProMotion (120 Hz) affichant une luminosité de pointe annoncée à 3 000 nits. C'est 1000 nits de plus que l'an dernier — et les iPhone 16 Pro n'en avaient clairement pas besoin. Ajoutons à cela un nouveau revêtement anti-reflets qui, s'il n'est pas aussi puissant que celui du Samsung Galaxy S24 Ultra, fait déjà une belle différence.
Oui, mille fois oui, l'écran de l'iPhone 17 Pro Max est incroyablement lisible en extérieur. Je n'ai jamais eu besoin de plisser les yeux derrière mes lunettes de soleil pour lire un texte. Maintenant, c'est évident, un écran plus lumineux a un impact sur l'autonomie. Mais, nous reparlerons de ça un peu plus bas.
L'iPhone 17 Pro Max affiche toujours des couleurs formidables, dont la fonction True Tone s'assure qu'elles s'ajustent automatiquement à la luminosité ambiante. En plein soleil, l'écran devient un peu plus froid et, de nuit, il se réchauffe légèrement pour ne pas vous abîmer les mirettes. Je sais que la fonction a ses détracteurs, mais je trouve la bascule tellement fluide que j'y trouve mon compte. De toute façon, elle est activée par défaut.
Performances : un confort incroyable
La puce A19 Pro des iPhone Air et iPhone Pro est redoutable. On n'en doutait pas : elle surclasse d'assez loin les performances de sa devancière — en particulier sur les tâches impliquant le GPU, plus véloce que jamais. J'ai pu me délecter d'une longue session de Genshin Impact avec les graphismes en Élevé et un framerate de 120 images par seconde sans qu'aucun ralentissement ne vienne me tirer la grimace.
Maintenant soyons très clair : je suis absolument incapable de faire la différence à l'œil nu entre la fluidité de ce nouveau modèle par rapport au précédent. Les iPhone sont très performants, et ce, depuis des années. Il n'y a bien que les benchmarks qui nous confirment les progrès réalisés par Apple. Mais, à l'usage, on a juste la certitude d'avoir entre les mains ce qu'il se fait de mieux en matière de réactivité.
Ce que l'on ressent, en revanche, ce sont les avancées d'Apple en matière de performances thermiques. La marque avait fait grand cas, lors de sa conférence, du nouveau placement des composants (dans le « plateau » supérieur) ainsi que de l'apport de la chambre à vapeur. Et, le fait est qu'effectivement, l'iPhone 17 Pro Max est très efficace pour dissiper la chaleur.
Comprendre que le smartphone ne chauffe pas forcément moins que son aîné. Il chauffe… mieux. Plutôt que de concentrer la température à un seul endroit, la chambre à vapeur va la diffuser de manière plus homogène sur toute la surface arrière afin d'éviter le côté « plaque de cuisson » qui peut parfois nous gêner lors d'une session de jeu sur un mobile qui ne profite pas de cette technologie.
Un atout qui rend l'utilisation prolongée, et à haute intensité, plus confortable en toute circonstance, et qui joue aussi un rôle dans la préservation de la batterie (qui n'aime pas les variations de température).
Interface : après les polémiques, Liquid Glass séduit
On a déjà parlé en long, en large et en travers d'iOS 26 et, forcément, tous les nouveaux iPhone sont lancés avec. On accueille donc la nouvelle interface Liquid Glass, tout en transparence et en reflets hypnotiques. Un design sur lequel j'ai émis de gros doutes au moment de son annonce à la WWDC, avant de retourner ma veste. J'utilise iOS 26 depuis la première bêta publique, et je dois avouer que j'adhère à 200 % (je précise que je n'ai pas de problème de vision ; l'accessibilité restant une grosse incertitude avec ce nouveau langage graphique).
Le fait est que la nouvelle génération d'iPhone n'a pas grand-chose de très nouveau et d'exclusif à proposer, côté software. L'interface est exactement la même que sur les autres iPhone compatibles avec iOS 26, et aucune nouvelle fonctionnalité majeure ne fait cette année son apparition dans la trousse à outils des iPhone Pro.
J'exagère : la puce A19 Pro permet notamment de filmer à la fois avec l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière. Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max adoptent aussi une nouvelle batterie de fonctionnalités vidéo perfectionnées (ProRes RAW, fonction Genlock) qui sont très spécifiques et très ciblées à destination des professionnels de l'image — que je ne suis pas.
Apple Intelligence est toujours aussi discret, chose que j'apprécie à titre personnel. L'IA est là quand j'en ai besoin (rarement), et ne vient pas systématiquement s'inviter dans la moindre application pour me proposer des fonctions dont je me moque éperdument. Pourvu que ça dure.
Notez que c'est plutôt une bonne nouvelle : que vous choisissiez l'iPhone 17 ou l'iPhone 17 Pro Max, vous retrouverez la même interface et 99 % des fonctionnalités à l'identique. On l'explore suffisamment dans ce test, la segmentation s'opère à différents niveaux, et c'est tant mieux.
Appareil photo : les ajustements qu'il fallait faire
Enfin, la configuration photo des iPhone Pro tient la comparaison avec la concurrence. Cette année, on tient sans doute deux des plus grosses nouveautés de ces dernières années chez Apple, avec un téléobjectif de 48 mégapixels et un module à selfies non seulement de meilleure résolution, mais totalement repensé.
La configuration photo de l'iPhone 17 Pro Max :
- Grand-angle : 48 Mpx, 1/1.28", f/1.8, OIS ;
- Ultra grand-angle : 48 Mpx, 1/2.55", f/2.2 ;
- Téléobjectif 4x : 48 Mpx, 1/2.55", f/2.8, OIS ;
- Selfie : 18 Mpx, f/1.9.
Grand-angle
L'iPhone 17 Pro Max reprend à l'identique le grand-angle de son prédécesseur. Je vous le donne en mille : impossible de distinguer celles prises avec le nouveau modèle de l'ancien. Pas qu'il avait besoin d'être remplacé, remarquez. Le module principal (paramétrable en 24, 28 ou 35 mm) offre toujours des photos de très haute qualité, regorgeant de détails et à l'exposition parfaite. Pour les besoins de ce test, j'ai réinitialisé les réglages de « Style photographique », qui permettent de donner un look personnalité aux clichés (j'ai l'habitude d'opter pour le profil Or). Même avec le réglage en sortie de boîte, les couleurs sont resplendissantes, sans être dénaturées.
J'apprécie particulièrement que, contrairement à un Pixel par exemple, l'iPhone respecte les ombres et ne cherche pas systématiquement à les rehausser pour que TOUT soit visible. Le contraste offert par les photos de l'iPhone 17 Pro Max est, à ce titre, très appréciable.
© Pierre Crochart pour Clubic.com
© Pierre Crochart pour Clubic.com
© Pierre Crochart pour Clubic.com
Ultra grand-angle
Même constat pour l'ultra-grand-angle — identique à l'an dernier. J'aime la rigueur avec laquelle le traitement est appliqué quel que soit le capteur à l'œuvre. Que l'on utilise le module principal ou l'ultrawide, les couleurs sont (dans la plus grande majorité des cas) identiques. Quand ce n'est pas le cas, c'est à cause d'une plage dynamique trop importante qui force le capteur à se concentrer sur d'autres aspects.
Forcément, le piqué est moins bon (le capteur est beaucoup plus petit que le principal), mais la haute résolution du module offre un très haut niveau de détails.
© Pierre Crochart pour Clubic.com
© Pierre Crochart pour Clubic.com
Téléobjectif / Zoom
C'est la nouvelle star de la config' photo. Cette année, c'est vrai, Apple revoit un peu à la baisse la longueur focale de son téléobjectif périscopique. On troque le zoom 5x (120 mm) de l'iPhone 16 Pro pour un zoom 4x (100 mm). La différence est loin d'être énorme, d'autant qu'on y gagne (beaucoup) en finesse d'affichage : la résolution passe de 12 à 48 mégapixels, et le capteur est 56 % plus grand (et donc lumineux) que celui de l'an dernier.
Cette prise de vitamines permet au téléobjectif de l'iPhone 17 Pro de se hisser au même rang que la concurrence directe en termes de qualité optique. Très lumineux, avec son objectif f/2.8, le nouveau périscope de l'iPhone le plus onéreux offre une superbe prestation. Et, comme avec le capteur principal dans lequel on peut rogner pour ne garder que les 12 mégapixels centraux pour simuler un grossissement 2x, on peut ici atteindre un zoom numérique 8x sur des clichés de très bonne qualité. C'est, de très loin, l'iPhone le plus polyvalent jamais conçu par Apple.
Avec la roulette, on peut même pousser jusqu'à un zoom numérique 40x. Cela reste très gadget, avec des photos qui perdent beaucoup de détails. Mais, je dois bien reconnaître qu'Apple a fait de beaux progrès en traitement numérique, surtout pour réduire le bruit numérique.
Photos de nuit
L'ensemble des capteurs embarqués sur l'iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max sont de bonne taille, et sertis d'objectifs à large ouverture. De nuit, ils sont parfaitement en mesure de proposer des clichés ravissants, grâce au mode nuit qui vient allonger la pose. En intérieur, il y a parfois quelques ratés, avec un traitement qui surjoue un peu le contraste mais, en extérieur et sur un sujet immobile, c'est de très haute tenue.
© Pierre Crochart pour Clubic.com
Portraits et selfies
Les smartphones d'Apple sont d'excellents portraitistes, et les iPhone 17 Pro sont les maîtres en la matière. Cette année, le mode portrait peut mobiliser la focale standard, un zoom (numérique 2x) ou un zoom optique 4x pour varier les plaisirs. Les clichés pris avec ce dernier sont d'assez loin les plus impressionnants en termes de compression de l'arrière-plan et de richesse. J'ajoute que la puce A19 Pro fait des merveilles pour réduire le déclenchement de l'obturateur en mode portrait. On ne fait presque plus la différence avec une photo classique.
© Pierre Crochart pour Clubic.com
Cette année, tous les iPhone accueillent un nouvel appareil photo avant, de 18 mégapixels, baptisé Center Stage. La hausse de résolution est intéressante (et nécessaire), mais Apple n'a pas fait les choses à moitié. Il s'agit désormais d'un capteur au format carré. Par défaut, un léger crop est opéré, ce qui tire la résolution vers le bas, mais pas de façon notable. Là où l'optique est ingénieuse, c'est qu'elle peut être pivotée sans même avoir à mettre le smartphone à l'horizontale. En clair : si plus de trois personnes se trouvent dans le cadre, la caméra adopte un format paysage permettant à tout le monde de se faire tirer le portrait. On peut évidemment activer manuellement ce mode — mais l'iPhone restera désormais à la verticale, même pendant les selfies de groupe ! Très pratique, et par ailleurs plus sûr pour éviter les chutes.
Vidéo
J'en parlais plus haut : les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max renforcent encore leur attirail de fonctionnalités vidéos. En plus de filmer en 4K60 Dolby Vision, tous les capteurs peuvent désormais capturer des vidéos au format ProRes RAW pour toujours plus de possibilités d'étalonnage. Un luxe dont le grand public n'aura absolument pas l'usage, mais qui doit faire saliver les professionnels. Rappelons que le 28 ans Plus Tard de Danny Boyle a été tourné uniquement avec des iPhone 15 Pro.
Pour nous, autres les normies, on peut en tout cas être assuré d'avoir entre les mains l'un des meilleurs camescope de poche du marché. La plage dynamique est exceptionnelle, le niveau de détails hors du commun et la stabilisation très efficace.
Grand angle.
Téléobjectif.
Ultra-grand-angle.
Double vidéo.
Autonomie : son plus gros atout
L'iPhone 17 Pro Max est le tout premier smartphone d'Apple à disposer d'une batterie de (tout juste) plus de 5 000 mAh. Enfin, ça, c'est pour la version américaine, eSIM only. Chez nous, c'est précisément 4 832 mAh, à en croire l'étiquetage européen. Ce n'est pas sorcier : il s'agit, de fait, de l'iPhone le plus endurant jamais conçu par Apple.
La marque annonce une autonomie de précisément 37h de lecture vidéo sur son site, contre 33h pour son prédécesseur — sur lequel je n'avais déjà rien à redire sur l'autonomie, même si l'iPhone 16 Plus faisait légèrement mieux.
Il faut signaler que toute la gamme des iPhone 17 vient avec la fonction d'alimentation adaptative inaugurée avec iOS 26. Un paramètre qui vient évidemment aider la batterie à supporter la charge en rendant les performances plus dynamiques en fonction des besoins. Je l'ai laissée activée, n'ayant remarqué aucune baisse de régime dans mon usage habituel. De toute façon, Apple annonce que la fonction se désactive toute seule lorsque le processeur est très sollicité.
Je ne suis pas particulièrement accro à mon smartphone, et je l'utilise habituellement surtout en Wi-Fi (moins consommateur). Mais, lorsque je suis dans le contexte d'un test, j'essaie de dépasser les 6h de temps d'écran dans une journée, histoire de créer une sorte de « scénario du pire », et de voir comment s'en sort mon cobaye. L'iPhone 17 Pro Max, en l'occurrence, garde la tête haute. Après plus de 6h30 de temps d'écran en usage varié (vidéo, streaming, scrolling, jeu vidéo, shooting, musique en 5G), il lui restait encore 35 % d'autonomie. Même dans ces conditions, et en allant me coucher vers 22h avec 20 % de batterie restante, j'ai pu continuer à l'utiliser le lendemain jusqu'à 11h environ (un peu moins de 3h de lecture vidéo).
Pour l'utilisateur ou l'utilisatrice lambda, cela va se traduire par deux jours d'autonomie, ou une journée et demie pour les plus acharnés. Un super bilan, qui classe l'iPhone 17 Pro Max parmi les meilleurs smartphones en termes d'autonomie. On en attendait pas moins, remarquez.
La recharge, elle, ne progresse pas particulièrement. Avec un chargeur Anker de 65W, je récupère tout de même 68 % d'autonomie en 30 minutes. La recharge complète demande environ 1h30.
iPhone 17 Pro Max : Prix, disponibilité et concurrence
Malgré les rumeurs, Apple a finalement proposé son nouvel iPhone ultra haut de gamme au même prix que son prédécesseur. Proposé dans les coloris bleu marine, argent et orange (modèle testé), il se décline dans les configurations suivantes. On notera l'apparition d'une version 2 To, qui dépasse allégrement les 2000 €.
- 1479 € (256 Go), 1729 € (512 Go), 1979 € (1 To), 2479 € (2 To)
Les concurrents de l'iPhone 17 Pro Max sont assez évidents. Le Samsung Galaxy S25 Ultra se place en tête, suivi du Google Pixel 10 Pro XL. Mais, il sera d'autant plus intéressant de le mesurer aux futurs fleurons de la concurrence, comme le Xiaomi 17 Pro Max et le Samsung Galaxy S26 Ultra, tous deux attendus début 2026.
iPhone 17 Pro Max : l'avis de Clubic
Au moment de faire les comptes, je m’interroge : que peut-on attendre de plus d’un iPhone haut de gamme aujourd’hui ? La réponse, en tout cas, ne se trouve pas du côté du hardware, qui atteint ici une forme d’aboutissement. Conjuguant des performances à la pointe avec une autonomie redoutable, tout en assurant une meilleure gestion des températures, l’iPhone 17 Pro Max est, comme le dit Apple de façon si enthousiaste, « le meilleur iPhone ever ».
Même si je peux trouver à redire sur ce nouveau design (je m’y ferai), le fait est que la prise en main de ce mastodonte ne m’a jamais parue si parfaite. D’autant que le repositionnement des composants dans le plateau de caméras a du sens, pour la stabilité des performances et l’efficacité de la batterie.
Des caméras qui, justement, brillent plus fort que jamais sur ce nouveau modèle haut de gamme. Avec son téléobjectif de 48 mégapixels, Apple réduit l’écart qui le séparait encore des ténors du marché Android, et rivalise sans effort en termes de qualité optique. J’apprécie également que le changement d’appareil photo avant ne se contente pas d’une augmentation de la résolution, et apporte une solution à un problème qu’on ignorait même avoir : c’est ça, l’innovation.
Bien sûr, certains pesteront contre une IA qui prendrait trop son temps. Me concernant, j'apprécie ce répit, et le fait qu'Apple ne tente pas de me faire ouvrir grand la bouche pour en reprendre une bouchée. Les fonctions dont j'ai besoin sont présentes et, pour les autres, on ne manque pas d'applications tierces qui peuvent combler les lacunes.
Fiche technique iPhone 17 Pro Max
|Taille de l'écran
|6.9 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4832 mAh avec Nano SIM, 5088 mAh avec eSIM seulement
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx, 48 Mpx, 48 Mpx
|Système d'exploitation
|iOS
|Version du système d'exploitation
|26
|Assistant vocal
|Siri
|Taille de l'écran
|6.9 pouces
|Type d'écran
|XDR OLED
|Définition de l'écran
|1320 x 2868 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|460 ppi
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|Apple A19 Pro
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|Hexa-core
|Fréquence CPU
|4.26GHz
|GPU
|Apple GPU
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4832 mAh avec Nano SIM, 5088 mAh avec eSIM seulement
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|4
|Définition du / des capteur(s) arrière
|48 Mpx, 48 Mpx, 48 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|18 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Flash arrière
|Dual-LED
|Flash Frontal
|Non
|Taille des photosites objectifs arrière
|1.22 µm, 0.7 µm, 0.7 µm
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.6, f/2.8, f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/1.9
|Zoom Optique
|4x
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|8
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Infrarouge
|Non
|Satellite
|Oui
|Type de connecteur
|USB Type-C 3.2 Gen 2
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Non
|Capteur de reconnaissance faciale
|Reconnaissance faciale 3D
|Acceleromètre
|Oui
|Gyroscope
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|163.4mm
|Largeur
|78mm
|Epaisseur
|8.8mm
|Poids
|233g
|Certification IP
|IP68